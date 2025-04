Cillian Murphy asegura que Emily Blunt es la Meryl Streep de su generación

Cillian Murphy y Emily Blunt compartieron pantalla por primera vez en el año 2023 en la cinta multipremiada “Oppenheimer”, y gracias al tiempo que laboraron en dicha producción, los famosos lograron forjar una amistad y admiración de la que el histrión decidió hablar en una entrevista reciente.

Durante una profunda charla con la revista Rolling Stone, el actor de la saga de “Batman: el caballero de la noche” elogió el trabajo de su ex compañera y se aventuró a llamarla “la Meryl Streep de su generación”.

“No sé si alguien lo dijo antes, pero realmente creo que es la Meryl Streep de su generación“, afirmó el galán de Hollywood.

Con respecto a los atributos que Emily Blunt comparte don la ganadora del Oscar, Cillian Murphy afirmó que además de su talento, sabe qué roles elegir para seguir explorando sus capacidades: “Ella tiene una capacidad única para sorprender con sus decisiones actoralmente impredecibles“.

Cillian Murphy, Emily Blunt y Robert Downey Jr. presentan un segmento de “Oppenheimer” durante la 30ª edición anual de los Screen Actors Guild Awards. Crédito: Chris Pizzello | AP

Por su parte, la actriz que dio vida a ‘Mary Poppins’ en el remake de 2018 tampoco ha tenido reparos en expresar su admiración por el profesionalismo del irlandés. Al ser cuestionada sobre su experiencia trabajando junto a Murphy, Blunt destacó que su calidad humana es una de sus más grandes cualidades.

“Es alguien tímido, no soporta un cumplido. No creo que sepa lo bueno que es. No sé si todos los grandes actores saben que lo son o dicen eso sobre ellos mismos. Creo que sería muy doloroso para él reconocer lo bueno que es (…) Ama demasiado lo que hace, pero nunca me lo imagino decir: ‘estuve bien ahí’”, dijo durante la promoción de “Oppenheimer” en 2023.

A pesar de su amplia experiencia en el cine y gran número de proyectos en los que ha colaborado, indicó que ha conocido a muy pocas personas igual de encantadoras: “Es mi actor favorito entre los que he trabajado porque él es incomparable en lo que puede hacer y cómo te atrae. Es maravilloso trabajar junto a él”, expresó en su momento.

