La compañía del helicóptero siniestrado en el Hudson tuvo otro accidente en 2013

La empresa que operaba el helicóptero turístico siniestrado que se precipitó al río Hudson este jueves ya había realizado un aterrizaje forzoso en las mismas aguas.

Un helicóptero Bell 206, perteneciente a New York Helicopter transportaba a cuatro turistas suecos en junio de 2013 cuando perdió potencia y realizó un aterrizaje de emergencia.

En esa ocasión el piloto y cuatro familiares sobrevivieron milagrosamente, sin que se reportaran heridos, según informó The New York Post.

El director ejecutivo, Michael Roth, declaró entonces al Wall Street Journal que el helicóptero se sometía a inspecciones rutinarias diarias, pero que “no tenía ni idea de por qué” falló en pleno vuelo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) determinó que un error de mantenimiento y una anomalía en la lubricación del motor causaron el apagón.

Dos años después, otro helicóptero Bell 206 se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en el norte de Nueva Jersey después de que el piloto informara que la aeronave comenzó a girar sin control mientras flotaba a 6 metros del suelo.

Una investigación realizada por la NTSB indicó que el helicóptero también había sufrido un aterrizaje forzoso en Chile en 2010 y tenía piezas defectuosas que no eran aptas para volar, detalló el medio citado.

Roth ahora expresa su consternación por los trágicos sucesos que costaron la vida a un piloto y a una familia de cinco miembros que estaban de vacaciones, afirmando una vez más que “no tiene ni idea” de lo sucedido.

“Estoy absolutamente devastado”, declaró Roth, visiblemente conmocionado, a The Post tras el accidente.

“Lo único que sé, al ver un video del helicóptero cayendo, es que las palas del rotor principal no estaban en el helicóptero. Y no he visto nada parecido en mis 30 años en el negocio de los helicópteros“, continuó.

“Lo único que podía suponer, aunque no tenía ni idea, es que o bien impactó con un pájaro o bien fallaron las palas del rotor principal. No tengo ni idea. No lo sé. Es horrible. Pero hay que recordar algo: estas son máquinas y se rompen”.

Imágenes alarmantes captaron cómo el helicóptero Bell 206 se desintegró en el aire y se precipitó en las gélidas aguas del Muelle 40 en Manhattan, cerca de la frontera con Hoboken, Nueva Jersey, alrededor de las 15:15, lo que provocó una misión de rescate a gran escala.

Los datos de Flight Tracker mostraron que la aeronave permaneció en el aire durante aproximadamente 15 minutos antes de caer. Otros videos muestran partes de la aeronave amerizando en varios tramos del canal.

Oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) recuperaron a las seis víctimas. Cuatro fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos y otras dos en un hospital local tras fallecer a causa de sus heridas.

