Rafa Márquez, Iniesta y Rivaldo, jugadores de lujo para el Barcelona vs. Real Madrid en México

Una noche de nostalgia y talento se vivirá este domingo 13 de abril en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, cuando el FC Barcelona y Real Madrid se enfrenten nuevamente en un partido de leyendas.

El Clásico de Leyendas contará con figuras como Andrés Iniesta, Rafa Márquez, Carles Puyol, Ludovic Giuly, Rivaldo y Javier Saviola por parte del Barça. Del lado merengue, brillarán nombres como Iker Casillas, Luis Figo, Savio, Guti y Amavisca.

Será el primer partido de los Barça Legends en suelo mexicano, lo que convierte este evento en un momento especial para los aficionados locales.

Boletos agotados y emoción desbordada

La expectativa ha sido total y eso se refleja en las 30,000 entradas disponibles que se agotaron “en tiempo récord”, según los organizadores del evento, Never Say Never y Stoneweg Group.

“Es un orgullo para mí que la gente de México pueda volver a ver a mis compañeros y, sobre todo, jugar un enfrentamiento icónico aquí en mi país. Me da mucho gusto poder ser parte de este gran evento”, declaró Rafa Márquez, actual auxiliar técnico del Tri, a cargo de Javier ‘El Vasco’ Aguirre.

Bajo la dirección del técnico Albert “Chapi” Ferrer, el equipo azulgrana llega con 18 jugadores confirmados. Algunos ya están en México, mientras otros aterrizarán en los próximos días en el aeropuerto de Toluca.

Este será el quinto duelo de leyendas entre Barça y Madrid en 2025, pero el primero en América Latina.





