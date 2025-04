Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de abril de 2025

ESCORPION

Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas sin pensarlo y te desquitas con amistades, pero eso se debe a las traiciones que has llevado anteriormente. Los golpes que te dio la vida te han hecho alguien más duro o dura de corazón, pero en la medida que conozcas personas volverás a ser el o la misma de antes pues está por llegar a tu vida un ser que te hará volver a creer en la felicidad, no temas a encontrarlo ni pongas obstáculos para que se acerque a ti. Eres muy dominante y siempre quieres tener el control de todo y a veces eso no les gusta a las personas, quien te quiera de quedará con tus defectos y virtudes, así que ni te mortifiques y sigue tu camino. No desconfíes tanto de esa amistad si sigue a tu lado es por algo, solo aprende a confiar un poco sin bajar la guardia. No tengas miedo a darte una segunda oportunidad en lo que viene siendo el amor, si antes te lastimaron no debes de temer a volverte arriesgar pues la vida te pondrá en tu camino la felicidad que necesitas.

LIBRA

La felicidad solo la podrás construir tú, ponte las pilas y antes de pensar en los demás necesitarás pensar en tu bienestar y resolver tus problemas existenciales, por más amor que exista por una persona no puedes llegar al punto de derramar tu tiempo y vida por ver bien a quien en estos momentos solo te busca por algún tipo de interés y no por amor. Entras en una etapa de grandes cambios, después de tanta sufridera comenzarás a ver la luz, quizás recaigas en estos días al extrañar a quien nunca más estará a tu lado, pero tu determinación y ganas son más para salir a delante y enfrentar cualquier situación que se te presente. Cuida mucho lo que comentas pues te podrías meter en problemas bien grandes por andar con la lengua bien afilada. Ten presente que la vida es una y no la puedes desperdiciar en personas que no tienen la intención de darte su tiempo y atención. Dinerito extra te caerá de perlas para pagar deudas y comprarte eso que has planeado desde hace mucho, así como para los regalos. Amistad se desaparece de tu vida. Un encuentro casual con persona del pasado te hará recordar viejos tiempos.

VIRGO

Momentos increíbles se aproximan, tu pasado está sanando muy rápido y eso se debe a que has aceptado muchas cosas que pasaron. No te recrimines nada y aprende aceptar lo que el universo pone en tu vida. Vienen cambios importantes a tu vida en los cuales madurarás mucho y esa ingenuidad que te caracteriza desaparecerá para convertirte en una perr@. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado. No te confíes de todas las personas que se te acercan y más si tienes poco tiempo de conocerlas porque son bien doble cara se pueden aprovechar de tu buena voluntad para sacar algo de provecho. Momentos importantes para iniciar de cero sobre todo en esta época del año, no te detengas por nadie y ve tras tus metas y sueños pues en este ciclo la felicidad podría tocar tu puerta. Ya nos seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto.

LEO

No temas a cambios en tu trabajo pues te ayudarán a mejorar muchísimo. Elimina gente tonta de tu vida que lejos de sumarte solo te resta. Aprende a vivir individualmente y cuando menos lo esperes encontrarás quien te llene por completo. Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a alguien. Vienen pérdidas materiales y una amistad tuya terminará su relación. Amor con amor se paga, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen nada por estar a tu lado. Como enemigo o enemiga no tienes piedad y siempre esperarás el mejor momento pa dar tu golpe, sueles dejarte caer pa que te levanten, pero es estrategia que usas para lograr lo que deseas. Nuevos ciclos se aproximan, aprenderás de caídas y te liberarás de la rutina. Celos e inseguridad con tu pareja en caso de tener, no hay motivos, no hagas tormentas en vasos de agua. Tienes todo para lograr grandes cosas, pero tu falta de confianza en ti no te deja avanzar. Cuídate de chismes y de situaciones que tengan que ver con dimes y diretes. En los negocios viene un dinero extra y un cambio laboral que te va a beneficiar muchísimo.

CÁNCER

No gastes tanto en tonterías que no necesitas porque estas por entrar en una etapa económica con algo de carencias. Recuerda que tu carácter ha sido formado con base en la vida que has llevado, algunas personas no les parece tu forma de ser, pero al final si te quieren te aceptarán con todos tus defectos. Habrá quien te va a meter el pie o andar de hocico suelto estos días buscando la manera de fregarte o hacerte sentir mal, ni te tomes el tiempo en responderle pues son personas que ni vida tienen y solo buscan la manera de fregar a alguien. Estrés laboral y cansancio, tienes que dormir más y dejar de pensar tanto antes de dormir, las cosas se van a dar conforme sea lo mejor para ti. La vida te pondrá en una situación algo complicada, pero será para reacciones y no sigas atontándote por los mismos errores de siempre. La soledad jamás será un problema para ti solo que a veces te tomas las cosas muy apecho. Cuídate a quien le aflojas tus caricias pues podrías enamorarte de la persona equivocada y confundir ganas de una noche de pasión con amor.

GÉMINIS

Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja pues estará llenándole el buche de piedras a tu pareja para lograr disgustos contigo. Expareja dará señales de vida, recuerda que las personas no cambian así que no te arriesgues sino quieres pasar por las mismas situaciones. Eventos sociales o reunión con amistades en puerta, aprende a observar, callar, guardar, y utilizar dicha información en el momento oportuno. Amor a distancia empezará a debilitarse por tercera persona en cuestión. No tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas. Amistad está por disculparse por error del pasado. En el amor estarás algo tenso por ciertos problemas que surgirán por malentendidos con tu piores nada. Que no te estresen esos problemas, trata de vivir sin dar explicaciones y de disfrutar la vida como si hoy fuera tu último día. Un viaje se aproxima planea bien las cosas para que salga de la mejor manera. Una amistad te contará chisme, te dejará en shock. Deja de quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás ni madres.

TAURO

Requieres salir de casa y conocer nuevas cosas y nuevas personas, pues la felicidad no irá a tocar la puerta, quien busca encuentra y si te pones las pilas y das paso al amor en las próximas semanas estarás iniciando una relación bastante duradera. Siempre logras lo que te propones el problema que si las cosas no se te presentan rápido sueles desesperarte, es tiempo de cambiar y ver la vida más ligera, nadie dijo que sería fácil pero tampoco complicado, ya aprendiste mucho de tus errores y no tropezarás con la misma piedra siempre y cuando así te lo propongas. Familiares te necesitarán más que nunca. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas. Urge limpieza de conciencia, saca pensamientos pesimistas y busca la manera de que cada pensamiento sea más positivo, lograrás ver el mundo de manera distinta. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario.

ARIES

Un familiar sufrirá un accidente, cuídate de dolores en espalda y piernas pues estarán a la orden del día. Retorna amor del pasado y podría meterte en graves problemas. Expareja regresará a dañarte la existencia. Una amistad se comprometerá o formalizará relación. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podrías caer en una situación conflictiva derivada de chismes y malos entendidos. Si tienes una relación, se vienen celos, desconfianza, falta de respeto y problemas con tonterías del pasado, aprende hablar de frente y alejarte de mentiras pues todas las verdades podrían ponerse en dudas, la comunicación será la clave para rescatar tu relación. Un amor del pasado regresa a tu vida, pero nomas a dañarte tu desgraciada existencia, comprobarás en los próximos días que realmente los golpes que la vida te ha puesto han sanado y que el amor que alguna vez sentiste por quien te dio puros desprecios y malos tratos se han ido olvidando. Si ya te engaño 2 veces lo volverá hacer muchas más, recuerda que las terceras oportunidades son un riesgo en donde puedes salir más dañado o dañada que la primera vez. Cuídate de la monotonía en tu relación en caso de tener una pues estas poniendo el lazo que te une a tu pareja en una cuerda floja, no sigan haciendo lo mismo o de lo contrario antes de lo que lo esperan entrarán en una etapa de cansancio y aburrimiento.

SAGITARIO

Un amor de una amistad te andará echando los perros. La fregada quien solo te busca cuando necesita algo, aprende a devolver lo mismo que recibes y a no mendigar cariño y menos amor. Manda a la fregada a esa gente negativa que solo sirve para estresarte y ponerte de mal humor, necesitas tomar la determinación ya que es necesario que cambies de actitud y quites de tu vida todo eso que te afecta o te hace sentir mal. Cuida mucho tus sentimientos pues podrías salir dañado o dañada al poner tus ojos en una persona que no sabe ni lo que quiere ni hacia donde se dirige, recuerda lo que vales y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces. Si tienes pareja ye esta ha estado distante, es momento de llegar acuerdos, no dudes tanto de su amor él o ella te quieren, solo que algunas veces ni tú te aguantas. Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy mala y suele aprovecharse de eso, déjate de esas fregaderas y que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió. Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato. Te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado pues la distancia podría ocasionar problemas.

CAPRICORNIO

Estas en un mes de muchas sorpresas hay un viaje y también conocerás a una persona con la que has estado platicando y lidiado mucho por una red social, quizás no sea lo que buscas y esperabas, pero esto te ayudará a salir de dudas. Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. Es posible que en estos días extrañes a alguien de tu pasado y tengas sueños premonitorios. Aguas con las tristezas podrían hacerse vicio. Viene la oportunidad de ser plato de segunda mesa o amante de alguien, ni te mestas en esos problemas o podrían hacértela de pex o armarte un escándala, no naciste para eso, date tu lugar y que paguen tu precio. No temas a cambios en el área amorosa pues dichos cambios podrían llevarte a encontrar el amor de tu vida. Una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona. Un familiar necesitará mucho de ti, no le des la espalda. Descubrirás las malas intenciones de una amistad.

ACUARIO

Recibirás noticias de una amistad que se había alejado de ti. Recuerda que el agradecimiento siempre será la base medular de tu crecimiento personal, ser agradecido con la vida y con Dios por lo que tienes y te ha dado será la mejor manera de que tu actitud cambie y puedas recibir buenas energías a tu vida. Es posible que en estos días por medio de una amistad llegue una persona que te hará vibrar y volver a sentir la necesidad de amar, disfruta el momento y lo que tenga que durar. Ten cuidado con lo que comes pues hay muchas posibilidades de infecciones estomacales. tienes pareja se más exigente, así como él o ella te exigen, no des todo recuerda que al final quien más da es quien más sufre. Empezarás a sentir unas ganas tremendas de enamorarte, dale pa delante y que te valga madres, recuerda que vida solo un así que disfrútala con quien quiera estar a tu lado, podrías sentir rencor y odio por una persona de tu pasado que te dañó mucho, mientras sigas con esos sentimientos jamás lograrás avanzar. No te obsesiones con alguien a quien no le interesas o no te quiere en su vida, supéralo y ve otras opciones. Familiares te visitarán. Te enterarás de chismes que han estado ladrando unas disque amistades. Si

PISCIS

Una oportunidad de un negocio de compra y venta es ideal para mejorar tus ingresos. Has planeado un viaje y está por materializarse, aprovecha tu tiempo, dinero y vida para disfrutar con quien más quieres estos días. Vienen problemas en el estómago como gastritis o colitis, bájale a las harinas, chescos y picantes pues podrías requerir una intervención quirúrgica o mínimo ir a parar al hospital por tus descuidos. Cada que requieras platicar con alguien busca a una persona verdaderamente cercana a ti, te has equivocado mucho con amistades falsas y podrían utilizar tu información en un fututo para dañarte. Si sientes duda acerca de una decisión que tienes que tomar, ten calma y consúltalo con esas personas que son importantes para ti y te quieren sus consejos te harán despejar muchas dudas. En cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores. Ten mucho cuidado con una persona de tez blanca pues podría ocasionarte problemas con tu pareja en caso de tener. Un nuevo amor podría surgir en estas fechas, comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad que estará muy al pendiente de ti.