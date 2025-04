Santiago Giménez y Sergio Conceição no tendrían una buena relación

El AC Milan volvió a sonreír con su última victoria 0-4 contra el Udinese. Sin embargo, los Rossoneri no han mostrado su mejor versión en esta temporada. Aunado a esto, Santiago Giménez, su reciente inversión, no ha podido marcar los goles que la dirigencia espera. El mexicano no vive el mejor presente y su relación con Sergio Conceição no sería la más amena.

Los portales italianos ya comienzan a cuestionar el fichaje de Santiago Giménez por el Milan. Sin embargo, los reportes indican que la dirigencia del club será paciente con el atacante de la selección mexicana. Pero Sergio Conceição no iría por la misma línea de pensamiento de los directivos.

“Sergio Conceicao, a estas alturas de la temporada, sigue derecho su camino. Ciertamente Abraham está en muy buenas condiciones físicas y mentales en estos momentos, mucho mejor que Santiago Giménez, pero al mismo tiempo el técnico portugués está haciendo poco para intentar valorizar la que ha sido la inversión económica más importante realizada por el Milan esta temporada“, explicó el portal Calciomercato.

Problemas con Sergio Conceição

El portal reveló que el entrenador del AC Milán habría tenido un cruce de palabras con Santiago Giménez en un entrenamiento. Este conflicto se habría generado antes del partido por Coppa Italia contra el Inter. Los Rossoneri no pasaron del empate en ese encuentro.

“No hubo chispa entre ambos y la discusión que tuvo lugar en el entrenamiento antes del derbi de la Coppa Italia ciertamente no ayudó a resolver la situación . Una situación en el campo en un momento difícil para todos. Ahora le toca al internacional mexicano recuperarse, sobre todo de cara a la próxima temporada que verá un Milan diferente tanto en la gestión técnica como en la composición de la plantilla”, detalla el reporte.

La sequía goleadora de Santiago Giménez se ha visto mucho más aguda por el rendimiento colectivo del equipo. De hecho, otro fichaje como Joao Félix ya tendría sus horas contadas dentro del equipo. El portugués volvería al Chelsea al finalizar la temporada.

En febrero de 2025 se oficializó la llegada del “Bebote” al AC Milan. El atacante mexicano de 23 años ya ha jugado 13 partidos con la camiseta Rossoneri. Durante 769 minutos dentro del campo, el azteca ha marcado 3 goles y ha concedido 2 asistencias. Giménez actualmente no está a plenitud de sus condiciones y se desconoce su vuelta a las canchas.

Sigue leyendo:

– Sin Santiago Giménez, AC Milan goleó al Udinese 4-0

– Santiago Giménez es criticado por la prensa italiana

– ¿Lionel Messi continuará en la Major League Soccer?

– El Feyenoord aprovecha a máximo a los futbolistas mexicanos