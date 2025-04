Luego de 18 años de lucha, autoridades inauguran complejo habitacional en Boyle Heights 

Después de 18 años y tras haber superado las trabas políticas y legales a que se enfrentaron, dirigentes de Metro y A Community of Friends (Una Comunidad de Amigos) por fin pudieron celebrar la inauguración de Lorena Plaza, un complejo habitacional de 49 viviendas asequibles para personas y familias afectadas por haber vivido en situación de calle o estar afectadas por problemas mentales.

Obstáculos regulatorios y políticos del exconcejal del distrito 14, José Huizar y la oposición inicial de la comunidad fueron superados e inquilinos como Bryan Wahpe, de origen salvadoreño, tendrán ahora un hogar estable y la oportunidad de resarcir su vida.

“Estoy feliz, porque estoy tratando de tener una vida más estable y recomponerme para poder concentrarme en conseguir un trabajo antes de solicitar ingreso a la universidad”, dijo el joven adulto de 33 años.

Wahpe destacó que una vivienda estable y la cercanía del transporte público le ayudará a evitar problemas, ya que podrá movilizarse y solicitar un empleo en la construcción o en una tienda Target, ahorrar dinero y pagar sus propias facturas.

“Vivir en una vivienda asequible me ayudará a reducir el estrés de la vida y a mejorar mi salud física y mental”.

El complejo de vivienda está cerca de la Estación Indiana. Crédito: Jorge Luis Macíás | Impremedia

Cerca del transporte público

Ubicado junto a la Línea E de Metro, a unos 400 metros de la Estación Indiana, el desarrollo albergará un edificio de apartamentos de cuatro plantas con 49 viviendas asequibles. Esto incluye estudios, apartamentos de una, dos y tres habitaciones.

También contará con 700 metros cuadrados de espacio comercial. Treinta y dos de los 49 apartamentos se destinarán a personas y familias sin hogar, otros 16 a familias de bajos ingresos y la unidad restante a un administrador residente.

Entre los principales contribuyentes para la finalización del proyecto que tuvo un costo cercano a los $42 millones de dólares estuvieron Bank of America y Metro., varios departamentos municipales y del condado. El desarrollo también incluye 700 metros cuadrados de espacio comercial.

La directora ejecutiva de Metro, Stephanie Wiggins resaltó que el organismo continúa avanzando en objetivo de entregar en 2031, unas 5,000 viviendas asequibles para personas con ingresos limitados en vecindarios de todo el condado de Los Ángeles, un objetivo que había trazado anteriormente la ahora supervisora Hilda Solís.

Wiggins destacó que, si bien la vivienda y el transporte son los dos mayores gastos para la mayoría de los hogares, “por eso queremos construir viviendas asequibles con [cercanía al] transporte público y conectadas en terrenos propios de Metro”, dijo. “Es lógico [hacerlo]. Este complejo de apartamentos se encuentra en una ubicación excelente para los usuarios de Metro”,

En efecto, Lorena Plaza se localiza en la intersección de las calles Lorena y Primera, muy cerca de la línea E, la Estación Indiana y la línea de autobús 106 de Metro.

Será una forma sencilla para que las familias y las personas mayores salgan de su apartamento de forma rápida y sencilla e ir en metro al supermercado, a citas médicas, al trabajo y cumplir proyectos escolares.

Cumpliendo la meta

“Ahora, a través de nuestro programa de desarrollo conjunto, Metro tiene el objetivo de desarrollar 10,000 viviendas para 2031 y ya hemos superado la mitad del camino”, destacó Wiggins.

Esta meta de 10,000 viviendas asequibles comenzó cuando la supervisora Solís presidía la junta directiva del Metro.

De hecho, Solís recordó que la zona geográfica donde se encuentra el edificio de cuatro pisos fue parte de la concesión española de tierras para la fundación de la ciudad de Los Ángeles. Sus residentes han peleado a lo largo de la historia para resistir el desplazamiento cultural durante más de dos siglos.

“Aquí, la gente está acostumbrada a luchar, a alzar la voz y a ser escuchada. Me complace que 49 viviendas asequibles, 32 de ellas, se aseguren para personas y familias sin hogar, y para ayudar a garantizar que otras personas y familiares puedan prosperar en esta comunidad”, dijo la supervisora del Distrito 1.

Solís recordó la fuerte oposición del exconcejal José Huizar y el público para evitar que se construyera Lorena Plaza.

“A las personas no se les dio la información de que vivirían familias, mamás con niños y veteranos que no iban a causar mal a nadie”, dijo Solís, cuyo distrito es donde se han construido más viviendas para personas necesitadas en todo el condado de Los Ángeles (5,000).

“Son 49 viviendas asequibles, pero si multiplicamos los números, se atenderá a casi 150 personas en Lorena Plaza”.

Viviendas de apoyo permanente

Dora Leong Gallo, directora ejecutiva de A Community of Friends, dio a conocer que, de los 49 departamentos, 32 se destinarán a personas que sufren de indigencia crónica y poseen un diagnóstico de salud mental. Las otras 16 unidades son para personas de bajos ingresos que quizás trabajan y ganan el salario mínimo.

Lorena Plaza funcionará con dos administradores de casos. Su trabajo será reunirse con los 32 residentes sin hogar y, si los otros 16 necesitan ayuda con referencias para transporte a sus citas médicas, también recibirán ayuda.

A diferencia de los albergues o las viviendas de transición, las Viviendas de Apoyo Permanente (PSH) no tienen límite de tiempo de estancia y ofrece alquileres subsidiados, además de acceso a servicios como gestión de casos, recuperación de la salud mental, apoyo para la vida independiente, servicios de salud, programas familiares y capacitación para la preparación laboral.

La organización A Community of Friends (ACOF) ha ayudado a 2,210 inquilinos adultos; 697 niños y adolescentes que viven en 2,175 unidades de vivienda en 49 comunidades de departamentos.

Enfoque público-privado

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass reconoció que para abordar la crisis de personas sin hogar requiere de un enfoque en las colaboraciones multisectoriales.

Bass dijo a este diario que se tiene que encontrar una solución a la crisis de 45,000 personas en situación de calle en la ciudad y 75,000 en el condado.

“Creo que [Lorena Plaza] es el ejemplo de la solución que necesitamos. Este es un terreno público. Es un ejemplo de una asociación público-privada, y la ciudad posee mucho terreno, y lo estamos analizando ahora mismo”, dijo.

“Estamos buscando propiedades para ver cómo replicar exactamente lo que estamos viendo aquí [en Lorena Plaza]”, añadió.

Tras señalar que, para ella era “un día especial” haber cortado el listón en la inauguración de Lorena Plaza, una de las razones por las que ella estuvo hace poco más de dos años abogando e impulsando una política que eliminara la burocracia y agilizara la construcción del edificio de departamentos.

Por otra parte, señaló que, para la ciudad de Los Ángeles va a ser “un desafío” la decisión de la Junta de Supervisores de desmantelar la Agencia de Servicios de Vivienda de Los Ángeles (LAHSA), “pero estamos comprometidos a sacar a los Angelinos de nuestras calles y estoy completamente convencida de que encontraremos la manera”.

¿Fue una decisión correcta?

“No. No fue la decisión correcta. No”.

¿Por qué no?

“Porque creo que la prioridad número uno debe ser sacar a la gente de las calles. Y si nos centramos en crear nuevos departamentos, nos desviamos de nuestra misión. Creo que este es un ejemplo [Lorena Plaza] de lo que sucede cuando la gente trabaja unida”.

¿Cree que se están enfocando solamente en el dinero, en lugar de pensar en los seres humanos que viven en las calles?

“No sé. Creo que están considerando muchos problemas de larga data, así que no creo que se trate solo del dinero. Creo que el sistema ha sido disfuncional. Necesita un cambio fundamental”.

‘Agridulce celebración’

Dora Leong Gallo, presidenta y directora ejecutiva de A Community of Friends (Una Comunidad de Amigos/ACOF) expresó que le resultaba “agridulce” la inauguración del edificio, después de 18 años de luchar contra la burocracia y las trabas que les impuso el exconcejal José Huizar.

“Alguien me dijo que es como dar a luz a un hijo y enviarlo a la universidad”, expresa. “La dificultad surgió al principio, cuando intentábamos conseguir la aprobación del proyecto y la financiación”.

Superados ambos obstáculos, la construcción final duró poco más de dos años.

Sin embargo, los primeros 16 años fueron los más difíciles. Tuvieron una recesión y oposición, pero consiguieron apoyo del público y del concejo vecinal.

Pero cuando el tema llegó al ayuntamiento, la situación se descontroló.

Durante unos cuatro años el proyecto fue atascado en el comité de planificación y gestión de uso del suelo por personal de la oficina del exconcejal Huizar.

Posteriormente se aprobó y vinieron litigios legales durante un año y medio que volvieron a retrasar el proyecto, ya que Huizar quería más espacio comercial para negocios minoristas en la calle Primera.

Y, aunque hubo otros acuerdos no respetados y cambios de objetivos por parte del exconcejal que ahora está en la cárcel, ACOF, superó todos los obstáculos.

“Es agridulce. Estamos muy felices y eufóricos, pero también cansados. 18 años es mucho tiempo, y se necesita dedicación, perseverancia, y eso es realmente importante, pero no debería de ser tan difícil”, enfatizó Dora Leong Gallo. “Las organizaciones que proporcionan viviendas asequibles a personas necesitadas no deberían tener que tardar 18 años en construir esas viviendas, porque hay gente que las necesita. Así que es agridulce”.

La idea de que alguien se opusiera al proyecto que beneficiaría a las personas a las que se intentaba ayudar “no está bien”, afirmo.

Por ello, la junta directiva de ACOF decidió continuar luchando y trabajando en el proyecto.

Y aunque Metro bien pudo rescindir el contrato que tenían, decidieron apoyarlos por no haberlo construido bien.

Además, los prestamistas siguieron financiando el proyecto para el pago de los arquitectos, las cercas del edificio y todo lo necesario para avanzar.

“Los prestamistas fueron excelentes socios; Metro fue fantástico”, añadió. “Tuvimos el apoyo de muchos otros funcionarios electos y de mucha gente de la comunidad”.

De hecho, alrededor de 49 organizaciones sin fines de lucro escribieron cartas y asistieron a las reuniones del consejo de la ciudad. Eso fue como un soplo de aire fresco para ACOF.

“Nos levantó y nos dio el impulso para seguir adelante, porque de lo contrario es muy deprimente, muy frustrante. Estar en la inauguración de los apartamentos me llena de emoción, pero también me alegra muchísimo que hayamos terminado, ayudando a la gente”.

Dora Leong Gallo informó a La Opinión que A Community of Friends también está construyendo otros edificios en Boyle Heights, Canoga Park, Hollywood y Redlands.

¿Por qué ayudar a los más necesitados?, se le preguntó.

“Es difícil ser ciudadano de Estados Unidos, ciudadano de Los Ángeles, y ver gente viviendo en la calle cuando sabes que hay una solución”, respondió.

“Si la gente vive en la calle es porque no tiene hogar. ¿Y por qué no tienen hogar? Porque es demasiado caro, o porque tienen problemas de salud mental y necesitan ayuda. El gobierno no lo va a hacer. El sector privado no lo va a hacer. Es la comunidad sin fines de lucro. Y nuestra organización, una comunidad de amigos, se creó específicamente para acabar con la falta de vivienda de las personas con problemas de salud mental”.