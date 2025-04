¿Cristiano Ronaldo y Messi juntos? Carlos Tévez quiere unirlos para su partido de despedida

El exjugador argentino Carlos Tévez ya empieza a imaginar lo que será su partido despedida. Lejos de pensar en un evento modesto, el exfutbolista de Boca Juniors quiere un cierre a la altura de su carrera: en La Bombonera, con su gente y rodeado de leyendas del fútbol. Y no escatimó ambición.

En una entrevista con el canal Olga, confesó que espera reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en ese evento especial.

“Sería lindo cerrar un ciclo con un partido homenaje. Yo creo que se va a dar. Se tiene que dar. No hubo charlas. Lo voy a hacer, pero hay que fijarse cuándo, qué momentos, porque no es fácil”, aseguró el Apache, dejando entrever que la organización aún está en pañales, pero que el deseo está firme.

Tévez, que jugó dos Copas del Mundo para la Albiceleste, es especialmente recordado por su actuación contra México en los octavos de final de Sudáfrica 2010, cuando anotó un golazo de larga distancia contra Oscar ‘El Conejo’ Pérez.

Una Bombonera repleta y una invitación a las máximas estrellas

El exjugador de Boca, Manchester United, Juventus y Manchester City, entre otros, de 41 años, dejó claro que quiere que su despedida se celebre a fin de año. La fecha no es casual: pretende evitar que se mezcle con el proceso electoral del club en 2025.

“Si lo tenemos que hacer, me tengo que juntar con Román (Riquelme), decirle del tema de la cancha. Está todo dando vuelta en la cabeza. Hay que poner la idea y, si la quiero hacer, es sentarme con Román. Sería cerrar un ciclo”, señaló.

Cuando le preguntaron a quién invitaría, no dudó: “Los juntamos. Los voy a buscar yo”, dijo en referencia a Messi y Cristiano. Luego bromeó: “Si hay un penal por los puntos, lo patea Messi. Si es mi despedida, yo”.

Con el humor que lo caracteriza, reveló cómo guarda a las dos leyendas en su teléfono: “A Cristiano lo tengo como CR7. A Leo lo tengo como ‘enano’”.

Además de los dos cracks, Tévez mencionó que espera contar con viejos compañeros como Gianluigi Buffon, Chiellini, Evra y Van der Sar. Nombres de peso que compartieron vestuario con él durante su paso por Europa y que podrían darle un toque de lujo a su homenaje.

Sobre su futuro en el fútbol, descartó rotundamente la idea de incursionar en la política del club xeneize: “No voy a ser presidente de Boca. No está en mi cabeza, primero porque no estoy preparado. Segundo, soy entrenador. Me quieren subir a un lugar político al que no voy a subir porque no estoy preparado. Tenés que saber ubicarte”.

En cuanto a su carrera como DT, explicó que está en busca de un proyecto serio y mejor organizado. “En las dos experiencias que tuve (Rosario Central e Independiente) no estaba cómodo con la gente que manejaba el club. Eso uno lo tiene que mejorar. El próximo paso como entrenador tiene que ser diferente”, expresó. Aunque evitó hablar de una llegada inmediata a Boca, reconoció que le gustaría dirigir al club en el futuro.

Por ahora, su foco está en planear una despedida única. Una que, si se concreta como él quiere, podría reunir a Messi y Cristiano Ronaldo por última vez en una misma cancha.



Sigue leyendo:

· ¿Lionel Messi continuará en la Major League Soccer?

· Un golazo de Cristiano Ronaldo da la vuelta al mundo y continúa el camino hacia los 1,000 tantos

· Ecuador tendrá a su tercer representante en unas semifinales de UEFA Champions League