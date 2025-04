Miguel Herrera justifica la multipropiedad en el fútbol mexicano

El tema de la multipropiedad ha dejado al Club León sin el Mundial de Clubes 2025. Esta exclusión ha generado mucha polémica. Miguel Herrera ha opinado sobre el asunto y considera que este factor ha beneficiado al fútbol.

El multipropiedad no es un caso que solo se vea en el fútbol mexicano. El Manchester City y el Leipzig son parte de un convenio de múltiples clubes, cada uno en su caso particular. En México esto también ocurre, pero Miguel Herrera no le ve el lado negativo.

“Ayudó muchísimo esa multipropiedad a crecer el fútbol porque sacó a los gobiernos que ayudaban a los equipos y que invertían dinero en ellos (…) Yo te puedo poner el ejemplo de Jesús Martínez… lo han hecho extraordinariamente bien los de Pachuca. Se hicieron de la franquicia de León y hoy están en esta situación”, dijo Miguel Herrera en una entrevista para ESPN.

Ahora bien, el tema de México es más escandaloso porque los casos de multipropiedad se desarrollan dentro del mismo torneo. En este sentido, se genera cierta suspicacia de favorecimiento deportivo entre los clubes implicados. Miguel Herrera negó rotundamente que esto ocurra.

“En la cancha no se ve, a veces hasta es peor porque se odian los equipos y es odio deportivo (…) Ninguno de los equipos entra pensando en que el dinero de su sueldo sale de la misma cartera, cada quien está viendo por sus propios intereses”, agregó.

Los intereses de la FIFA

El Alajuelense fue el club que destapó la olla en la organización del Mundial de Clubes. Sin embargo, todo parece indicar que el reemplazo del Club León estará en manos de las Águilas del América y de Los Angeles FC. Miguel Herrera considera que la FIFA busca vender y poder ganar buenos dividendos con su producto. En este sentido, el Club León probablemente no le genere la misma cantidad de dinero que sus dos posibles reemplazos.

“Obviamente la FIFA va a buscar quién económicamente le deja más dividendos, y por supuesto pensar en el América en Estados Unidos será una taquilla mucho más atractiva que cualquier otro equipo”, explicó.

