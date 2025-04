Salomón Rondón seguirá con los Tuzos: El excampeón de goleo de la Liga MX renovó con Pachuca

El delantero venezolano Salomón Rondón renovó un año más su contrato con los Tuzos del Pachuca, con los que permanecerá hasta el Mundial 2026, en el que espera estar representando a su país.

Los Tuzos dieron a conocer la noticia en sus redes sociales con un video en el que recuerdan todos sus logros y varios de sus mejores goles.

“¡El rey de la bella airosa seguirá portando la corona!”, menciona el texto que acompaña al video.

La renovación significa para el Pachuca tener seguro a su líder y capitán para el próximo Mundial de Clubes.

Al final del encuentro que Pachuca empató sin goles contra Tigres, Rondón se mostró agradecido con la directiva y dijo que espera seguirles respondiendo con goles.

“Agradecido con todo el Grupo Pachuca. He respondido con trabajo, con sacrificio, con goles, que es lo que se me pide. (La renovación) me hace mucha ilusión y espero seguir de la misma manera”, expresó en entrevista para los medios oficiales del conjunto blanquiazul.

🎙️ | Las palabras de nuestro goleador, Salomón Rondón sobre su renovación con Pachuca.#PachucaSomosTodos🤍💙 pic.twitter.com/R7wKXO61oQ — Club Pachuca (@Tuzos) April 16, 2025

El ‘Rey Salomón’, máximo goleador de la selección venezolana, ha vivido el mejor año natural de su carrera desde que fichó por el Pachuca en enero de 2024.

El año pasado, el exfutbolista del Málaga español obtuvo los títulos internacionales de la Copa de Campeones de la Concacaf, Campeón de las Américas y Copa Challenger, además de perder la Copa Intercontinental ante el Real Madrid en diciembre pasado.

Además, fue el máximo anotador en la Copa de Campeones de la Concacaf pasada, de la que también fue nombrado el mejor jugador del torneo.

Sus 35 anotaciones en 62 juegos con el Pachuca lo tienen con un promedio de goles de 0.56 por partido, el mejor en la historia del cuadro siete veces campeón de México y el único que ha logrado un trofeo en la Conmebol, la Copa Sudamericana de 2006.

Rondón encabeza al Pachuca del entrenador uruguayo Guillermo Almada, que a partir de junio próximo disputará el primer Mundial de Clubes que se llevará a cabo con 32 conjuntos.

Los Tuzos comparten el grupo H de la competición junto al Real Madrid español, el Al Hilal saudí y el Salzburg austriaco.

*Con información de EFE.

