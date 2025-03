James Rodríguez no puede reforzar al Pachuca debido al reglamento de FIFA

En caso de que el Club León no pueda recuperar su boleto para el Mundial de Clubes después de que la FIFA lo excluyó de la competencia, la figura colombiana de los Esmeraldas no podría participar con los Tuzos del Pachuca debido a que el reglamento impide a un jugador defender tres equipos en el mismo año futbolístico.

Una vez que quedó confirmado por el Comité de Apelaciones de la FIFA que el León quedó excluido de la justa mundialista por no haber acreditado la no multipropiedad del Grupo Pachuca, de inmediato empezó a especularse que James Rodríguez podría ser uno de los refuerzos de los Tuzos.

Lo anterior fue aclarado por el abogado Marcelo Bee, especialista en derecho deportivo en entrevista para el portal mediotiempo, quien dijo al respecto que: “Es imposible porque puedes estar dentro del ámbito de una temporada, puedes estar inscrito en tres clubes, pero no puedes participar en más de dos, habría que ponerse a hacer bien el cálculo, pero entiendo, yo entiendo rápidamente, no quiero equivocarme y aseverar algo como con total seguridad, pero entiendo que no podría”, aseguró el especialista en leyes.

Empero, la única posibilidad de que el jugador cafetero pueda ser refuerzo del Pachuca es que la FIFA aclare bien las condiciones reglamentarias de los seis refuerzos que cada equipo puede sumar a su plantilla para la competencia mundial de clubes en Estados Unidos.

Los clubes de James Rodríguez

Por lo pronto el colombiano James Rodríguez ha participado en el presente año futbolístico en los equipos Rayo Vallecano, de LaLiga EA Sports y el Pachuca y por lo cual los Tuzos serían el tercer equipo que defendería su camiseta.

“Exactamente en una misma temporada no puedes participar en tres clubes diferentes”, agregó el prestigiado abogado.

De acuerdo a las estadísticas de James, este sumó 138 minutos con el Rayo Vallecano, producto de 6 encuentros, mientras que en León registra 875 minutos en 11 partidos, por lo que ahí se rompe cualquier posibilidad.

El peso del reglamento contra el León

Por lo pronto, la FIFA anunció en forma oficial que el León quedaba excluido del Mundial de Clubes debido a que la documentación que presentó para demostrar que no formaba parte de la multipropiedad del Grupo Pachuca para su administración, situación que el reglamento de competencia del Mundial de Clubes dado a conocer recientemente lo prohíbe.

JAMES RODRÍGUEZ NO REFORZARÍA A PACHUCA PARA EL MUNDIAL DE CLUBES 🚨🤯



Frente a estos hechos, la directiva del León ha iniciado los trámites para una defensa muy extensa ante las autoridades del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), tal como lo hizo el Alajuelense de Costa Rica para obligar a la FIFA tomar una decisión en contra del equipo mexicano.

La mala noticia para el equipo del Bajío es que el inicio de la competencia está a solo 100 días de distancia, entonces la oncena mexicana tiene una carrera contra reloj y con argumentos que a la distancia parecen fuera de lugar debido a la multipropiedad.

