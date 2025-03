¿Pachuca o León muy cerca de no participar en el Mundial de Clubes?

Una nueva amenaza cierne sobre la participación del León o del Pachuca en el próximo Mundial de Clubes a partir de junio próximo en virtud de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emplazó a la FIFA a fijar un posicionamiento sobre el tema de la multipropiedad del Grupo Pachuca antes del 2 de abril.

Dicho ordenamiento obedece a la petición que solicitó ante esta autoridad deportiva la directiva del Alajuelense de Costa Rica que argumenta que de acuerdo al reglamento de competencia del certamen mundialista de clubes del 2025, está prohibida la multipropiedad de los participantes.

¿Corre peligro la participación de León o Pachuca en el Mundial de Clubes por multipropiedad?



El TAS ha pedido una respuesta de FIFA y de Grupo Pachuca.



Alajuelense ingresó este recurso ante el silencio y desinterés de la FIFA en tratar este tema, pensando que la escuadra costarricense se olvidaría del tema, pero jamás esperaron que la exigencia del Alajuelense se elevará hasta este tribunal de arbitraje deportivo y que este día determinó fijar esta fecha para solucionar definitivamente este asunto.

En más datos sobre este ordenamiento del TAS se establece que ya designaron a los tres funcionarios que fungirán como árbitros para analizar el asunto y determinar a quien le asiste la razón, tomando en cuenta fechas y documentos sobre su razón social.

Los antecedentes

Por lo pronto cabría recordar que el Club León logró su calificación a la justa mundialista en 2023, mientras que Pachuca lo hizo en 2024 al obtener el título de Concachampions en las dos ediciones y que bajo ese argumento lo hicieron antes de que se diera a conocer publicamente el reglamento de competencia en octubre 2024 que regirá la competencia del verano próximo.

Lo que exige el Alajuelense

Sobre las exigencias del Alajuelense, el portal Mediotempo dialogó con el abogado León Weinstock, representante legal del cuadro tico que aseguró que están buscando que se reconozca un derecho que tiene de asistir al mundial de clubes en lugar de uno de los equipos León o Pachuca, esto con base a los propios reglamentos del Mundial de Clubes

“Nosotros pedimos un arbitraje abreviado, que es bastante más expedito. Falta todavía definir el cronograma del arbitraje, pero concuerdo con usted, la justicia no solo tiene que ser cumplida, sino tiene que ser pronta, si no, no es justicia”.

👀 Actualización sobre el caso de Alajuelense y su lucha por el Mundial de Clubes. 💥



“En este caso, pues los tiempos son importantes, por lo que se discute en este caso. Evidentemente, después de una resolución favorable, después del mundial, pues conllevaría también el pago de los daños y perjuicios correspondientes, pero eso no es lo ideal, y lo que buscamos es la participación en el Mundial como tal”, dijo el abogado de la escuadra tica.

