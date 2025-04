Trucos infalibles para aumentar la velocidad de tu internet

Tener una buena conexión a internet es más que una comodidad: es una necesidad. Sin embargo, incluso con un plan de alta velocidad contratado, es común que el rendimiento no siempre esté a la altura.

Si en tu casa el wifi se vuelve lento justo cuando más lo requieres, aplica estos trucos para mejorar tanto la velocidad como la estabilidad de tu red. No solo son prácticos, sino fáciles, por lo que no debes ser un experto en tecnología ni contratar a alguien especializado.

10 trucos rápidos y fáciles para aumentar la velocidad de tu internet

Cierra apps y programas que no estés usando

Aunque no lo notes, muchas aplicaciones siguen trabajando en segundo plano. Si dejas Instagram abierto mientras revisas tu correo, esa app sigue consumiendo recursos. Lo mismo ocurre con programas en tu computadora. Cierra lo que no uses y libera la conexión.

Controla las actualizaciones automáticas

Juegos como los de Steam o Epic pueden iniciar actualizaciones pesadas sin avisarte. Desactiva las actualizaciones automáticas en apps que no sean esenciales. Eso sí, mantén al día tu sistema operativo, antivirus y VPN: la seguridad va primero.

Reinicia tu router

¿Tu internet se volvió lento? Apaga y enciende el router. No necesitas hacer un reinicio total (reset), solo desconectarlo por unos segundos. Es un consejo clásico, pero efectivo.

Cambia la contraseña del wifi

Una contraseña débil es una invitación abierta. Cámbiala regularmente y evita que dispositivos no autorizados, como los de tu vecino, estén robando señal. Usa combinaciones fuertes y diferentes para cada cuenta.

Mejora la señal del wifi

Coloca el router en un punto estratégico, preferiblemente en el centro del hogar y lejos de paredes gruesas. Las señales wifi se ven afectadas por obstáculos físicos, así que dale espacio para que trabaje mejor.

Limpia tu navegador

Cookies, extensiones y caché pueden entorpecer tu navegación. Haz limpieza regularmente y elimina lo que no uses. Navegar ligero es navegar rápido.

Protege tu red de ciberataques

Un malware puede reducir drásticamente la velocidad de conexión. Usa herramientas que detecten amenazas en tiempo real y bloqueen rastreadores o archivos maliciosos antes de que causen problemas.

Usa un cable Ethernet

¿Te conectas para jugar o trabajar? El cable Ethernet es tu mejor aliado: ofrece mayor velocidad y evita interferencias. Perfecto para partidas en línea o videollamadas sin cortes.

Ajusta los protocolos de conexión

Si usas una VPN, revisa qué protocolo estás utilizando. Existen opciones que ofrecen buena velocidad sin comprometer la seguridad. Algunos ajustes pueden marcar una gran diferencia.

Administra lo que consumes

Evita saturar tu red con múltiples tareas pesadas al mismo tiempo. Si estás descargando un archivo grande, quizás no sea el mejor momento para ver una película en 4K.