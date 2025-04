Organizaciones presentan el estudio: El ‘mito’ la Ciudad Santuario

Hamid Khan, director ejecutivo de la Coalición para Detener el Espionaje del LAPD, representantes de organizaciones comunitarias y activistas denunciaron que es un “mito” que la ciudad de Los Ángeles sea “santuario” y acusaron que el Departamento de Policia de Los Ángeles (LAPD) colabora activamente con las agencias federales de control de inmigración.

La denuncia pública contradice así la presunta condición de ciudad santuario de Los Ángeles, por lo que pidieron el fin de políticas de intercambio de información con entidades del orden público federal, particularmente con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y enfatizaron en la autodefensa comunitaria para evitar la criminalización y deportación de inmigrantes.

En una carta dirigida a la Comisión de Policía Civil del LAPD, varios grupos de vigilancia afirmaron que las garantías públicas de los funcionarios municipales de que Los Ángeles no cooperará en las deportaciones son falsas.

Las autoridades federales, -según la carta-, ya tienen acceso a la vasta cantidad de información recopilada por los lectores de matrículas de automóviles, las cámaras corporales y otros métodos de vigilancia del LAPD, una preocupación en tiempos de Donald Trump.

Ron Góchez, miembro de Unión de Barrio, compartió su experiencia de primera mano sobre la presunta colaboración del LAPD con ICE.

En conferencia de prensa frente a las oficinas centrales del LAPD, el activista dio a conocer el reporte “El mito de la Ciudad Santuario”, donde expuso lo que consideró “mentiras y falsas afirmaciones” de los funcionarios de Los Ángeles, quienes afirman que la ciudad no contribuye a la aplicación de las leyes migratorias civiles de la administración Trump y que es una ciudad “santuario” para inmigrantes.

En diciembre de 2024, la alcaldesa Karen Bass firmó la Ordenanza 188441, aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento y que prohíbe que los recursos de la ciudad se destinen para la aplicación de la ley migratoria.

Si bien la alcaldesa Bass y el Ayuntamiento en pleno celebraron la ordenanza como un logro importante para convertir a Los Ángeles en un santuario, “lo cierto es que el LAPD actúa a diario compartiendo información, recursos y personal que facilitan una estrecha colaboración con los agentes federales”, afirmó Khan.

“Comparten datos en tiempo real”

Sin embargo, expuso que el LAPD comparte datos en tiempo real con las agencias federales a través de Los Angeles Joint Regional Intelligence Center (Centro de Inteligencia Regional Conjunta de Los Ángeles/JRIC), lo que facilita las deportaciones y encarcelamientos masivos.

El JRIC es una colaboración entre agencias federales, estatales y locales de seguridad pública y la policía donde se recibe, integra, analiza y se comparte inteligencia sobre amenazas de ataques terroristas y criminales. Abarca seis condados: Los Ángeles, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura.

La coalición proporcionó investigaciones detalladas y registros públicos que documentan su denuncia, incluyendo la recopilación de datos, la vigilancia y la colaboración directa con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE.

En una carta detallada dirigida y entregada personalmente a los miembros de la Comisión de Policía, los líderes y activistas delinean las diversas formas sistémicas y directas en que el LAPD participa y colabora en lo que llamaron “persecución y el destierro de las comunidades inmigrantes en Los Ángeles”.

Documentos recopilados por The Stop Spying LAPD Coalition, a través de registros públicos e investigaciones exhaustivas sobre las operaciones del departamento muestran que el organismo actúa como “recopilador y rastreador de información” para las agencias de inmigración.

Aseguran en la misiva que el LAPD, a través de centros de fusión de información que etiqueta arbitrariamente a los inmigrantes como afiliados a pandillas, “lo que sirve de base para que las autoridades federales los detengan y los expulsen del país.

Los activistas argumentaron que, además, el LAPD informa sobre individuos a través de los Informes de Actividades Sospechosas (SAR) y el sistema de reportes de la aplicación móvil de la Red de Información de Seguridad Nacional (HSIN) del Departamento de Seguridad Interna (DHS).

Asimismo, señalaron que el LAPD participa con las agencias federales en una amplia gama de grupos de trabajo interinstitucionales, compartiendo información y recursos que pueden resultar en arrestos colaterales, y que actúa como una alerta para el DHS y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) enviando las huellas dactilares de cada persona detenida>

“La única forma en que el LAPD no puede compartir información con las agencias federales es si no tiene información para compartir”, dijo Quyena, integrante de Stop LAPD Spying Coalition.

“Es mentira que no colaboran”

A pesar de las afirmaciones de la policía de no cooperar con ICE, Ron Góchez, miembro de la Coalición de Autodefensa Comunitaria compartió su experiencia de primera mano sobre los hechos del 28 de febrero entre las calles 46 y Avalon.

“Fui testigo. Tengo videos y fotos; el 28 de febrero recibimos una llamada sobre un operativo de ICE en la esquina de la calle 46 y Avalon, en el barrio donde vivo y trabajo como maestro”, dijo Góchez. “Llegamos un poco tarde, pero en realidad era la Patrulla Fronteriza. Los agentes ya estaban adentro de la casa”.

Lo que llamó aún más su atención fue que había varias patrullas del LAPD en el lugar.

“Pregunté a los policías, “¿Por qué están aquí?”. Se supone que esta es una ciudad santuario. La alcaldesa [Karen Bass] y el jefe de policía [Jim McDonnell] dijeron que no cooperaran con el ICE. Pero no solo estaban allí, sino que me sacaron físicamente del operativo. Había otros tres miembros de la Coalición de Autodefensa Comunitaria que estaban grabando y tomando fotos. Y hay un video mío con el megáfono, y puedo mostrarles las fotos y el video donde me sacaron físicamente del operativo”.

Ron Góchez añadió que retiraron a personas que intentaban informar a la comunidad sobre sus derechos.

“Nos sacaron para asegurarse de que el ICE o la Patrulla Fronteriza pudieran secuestrar a nuestra gente. Y los denunciamos entonces, y los denunciamos ahora, y decimos que Karen Bass y el jefe de policía mienten. La ciudad de Los Ángeles sí coopera con el ICE. La ciudad de Los Ángeles sí les proporciona información”.

“Así que el mensaje a nuestra comunidad es que, cuando estos políticos les hablan de ciudades santuario, quiero que entiendan que es un completo disparate. Es una mentira. No es cierto. Existe cooperación entre la ciudad de Los Ángeles, el departamento de policía y las agencias federales. Así que no podemos confiar en los agentes de ICE ni en los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD)”, añadió.

“LAPD cuidaba la seguridad vial”

El capitán Alex Chogjoi, portavoz del LAPD, dijo en un comunicado que “El Departamento de Policía de Los Ángeles no coopera con las redadas de inmigración de HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional, una agencia de aplicación de la ley dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ni de ICE en la ciudad de Los Ángeles”.

“El Departamento de Policía de Los Ángeles no detiene a personas ni toma medidas por ningún motivo relacionado con su estatus migratorio, y no aplica las leyes de inmigración, una práctica que ha estado vigente durante 45 años”, agrego el documento.

Agregó que “el 28 de febrero de 2025, el Departamento de Policía de Los Ángeles intervino debido a posibles preocupaciones de seguridad pública derivadas de la operación y por la seguridad vial, pero no estuvo directamente involucrado en la ejecución de la orden de arresto de HSI contra un delincuente violento. La política del departamento es no participar en la aplicación de la ley migratoria civil. Cualquier aplicación de la ley migratoria estaría socavando nuestra misión principal, que es generar confianza pública para trabajar con todos los miembros de nuestras comunidades y dar esperanza a las personas que han sido víctimas o testigos de un delito”.

“No podemos confiar con esta mentira sobre una Ciudad Santuario. No existe tal cosa como una ciudad santuario. La única manera de defendernos y de proteger a nuestras comunidades, es organizándonos, y eso es lo que estamos haciendo”, manifestó Ron Góchez.

Karen Bass: LA es una ciudad orgullosa de sus migrantes

La oficina de la alcaldesa respondió a preguntas sobre el reporte “El mito de la Ciudad Santuario”, de The Stop LAPD Spying Coalition.

Entrevista

¿Es un mito que Los Ángeles sea una “Ciudad Santuario”?

“Los Ángeles es una Ciudad Santuario. En noviembre, la alcaldesa Bass exigió una acción rápida para promulgar protecciones para las comunidades inmigrantes en Los Ángeles. Tras reuniones con grupos de derechos de los inmigrantes, la alcaldesa Bass y la fiscal municipal, Hydee Feldstein Soto, trabajaron para agilizar la entrega de la ordenanza de “Ciudad Santuario” al Ayuntamiento. La alcaldesa Bass sabía entonces, y sabe ahora, que este momento exige urgencia. Las protecciones para los inmigrantes fortalecen nuestras comunidades y mejoran nuestra ciudad”.

“En diciembre, la Ordenanza de Ciudad Santuario fue aprobada por el Ayuntamiento y firmada por la alcaldesa Bass con el propósito de hacer de Los Ángeles un lugar más seguro. Cuando los miembros de la comunidad inmigrante son víctimas o testigos de un delito, no deben tener miedo de pedir ayuda al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD)”.

Añade: “Muchas de las protecciones para inmigrantes aquí en Los Ángeles han estado vigentes durante décadas, y la ordenanza reforzó el compromiso de la Ciudad con la protección de la comunidad inmigrante. La alcaldesa Bass sabe que el jefe McDonnell y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) continuarán su trabajo para priorizar la seguridad de todos los angelinos”.

¿Cómo se puede garantizar a los angelinos que están a salvo de ICE en la Ciudad?

“Los Ángeles es una ciudad orgullosa de sus inmigrantes. La alcaldía ha trabajado con las oficinas del Ayuntamiento y las partes interesadas de la comunidad para educar a los angelinos sobre sus derechos, ya que nadie debería vivir con miedo debido a su estatus migratorio. La alcaldía también se ha reunido con líderes sindicales y empresariales para apoyar sus esfuerzos por proteger a los trabajadores cruciales para la economía de Los Ángeles”.

Agrega: “Si bien tanto la alcaldesa Bass como el Ayuntamiento celebraron la ordenanza 188441 como un logro significativo al convertir a Los Ángeles en un “Santuario”, el LAPD afirma que no tendrá ningún efecto en las políticas de su departamento”.

¿Qué pueden esperar entonces las personas indocumentadas?

“El jefe McDonnell fue claro durante su proceso de confirmación ante el Ayuntamiento al señalar que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no interrogaría a las personas para determinar su estatus migratorio. El LAPD cumple con la ordenanza de Ciudad Santuario y no colabora con el gobierno federal en el arresto de inmigrantes indocumentados si no se ha cometido ningún delito. En marzo, la Comisión de Policía de Los Ángeles también tomó medidas independientes para codificar la ordenanza de Ciudad Santuario dentro del LAPD”.