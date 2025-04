Puerto Rico a oscuras en Semana Santa por nuevo apagón masivo

“Hemos experimentado un apagón masivo en toda la Isla debido a la salida inesperada de todas las plantas de generación, incluidas las de Genera PR y los demás generadores privados”, escribió Genera, uno de los proveedores de electricidad de Puerto Rico, en la red social X.

Según los datos del portal de la empresa eléctrica LUMA Energy, a las 19:30 hora local (23:30 GMT), todavía 1,142,073 clientes (77.79 %) se encontraban sin servicio. Aproximadamente tres horas antes, a las 12H40 locales, se produjo un incidente que afecta la distribución de electricidad en la isla, precisó Luma en X. Añadió que intenta “identificar la causa” y “restablecer el servicio de forma segura”.

La última avería general ocurrió en vísperas del Año Nuevo 2025, cuando el 90 % de la isla se quedó sin luz, por lo que se ahora hizo viral un mensaje en el que se leía: ‘De los creadores de ‘la despedida de año a oscuras’ llega ‘Semana Santa en tinieblas’.

Entre 24 y 72 horas a oscuras

Nombrado enero como Zar de Energía de Puerto Rico, el ingeniero Josué Colón, informó en rueda de prensa el mismo miércoles que el sistema de energía eléctrico ya comenzó a restaurarse lentamente con la entrada en funcionamiento de la central de Palo Seco, en Toa Baja (norte).

“Va tomar entre 24 y 48 horas restablecer el sistema a los clientes, dependiendo de que no ocurra algo más que al momento no hayamos notado. No espere nadie que el sistema se pueda restablecer en la noche de hoy”, afirmó el titular del sector eléctrico.

Colón detalló que aparentemente el problema se originó en “un segmento en una línea de transmisión” entre las centrales de EcoEléctrica y Costa Sur, pero que ninguna de las generadoras sufrió algún daño permanente.

Desde LUMA Energy, José Pérez, director de Asuntos Externos, explicó a la agencia EFE que se creó “un efecto cascada sacando básicamente toda la generación disponible de sincronía“, elevó el tiempo estimado de recuperación total a 72 horas y fijó como prioridades los hospitales y el aeropuerto internacional.

Ecos del huracán María de 2017

Los juegos de la Liga de Béisbol Superior Doble A y los partidos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de esta jornada fueron suspendidos por falta de luz en las instalaciones. Los principales centros comerciales cerraron sus puertas. Y las autoridades tuvieron que desalojar a decenas de usuarios del Tren Urbano, en el área metropolitana, luego de que quedaran varados durante el recorrido.

Puerto Rico, que está bajo control estadounidense desde 1898, se enfrenta a constantes problemas de infraestructura, agravados a partir de 2017 por el paso del devastador huracán María. La red eléctrica puertorriqueña ha sufrido frecuentes cortes desde que ese ciclón la arrasó con categoría 4.

Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales o legislativas a menos que residan en Estados Unidos. Se espera que la gobernadora, Jenniffer González, quien se encontraba fuera de la isla, interrumpa sus vacaciones y regrese a Puerto Rico.

Oposición, Bad Bunny y ciudadanía molesta

Las críticas no se hicieron esperar. El líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, aseguró que este apagón “no es un accidente” sino “la consecuencia de años de advertencias ignoradas, de decisiones tomadas con fines políticos y no con visión de país”.

Por su parte, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín, denunció que “representa un golpe devastador para los pequeños y medianos comerciantes y mina la confianza de inversionistas y consumidores en la capacidad de Puerto Rico para ofrecer un ambiente de negocios confiable”.

“¿Cuándo vamos a hacer algo?”, escribió en sus redes sociales Bad Bunny, quien en las elecciones generales del pasado noviembre llamó a no votar por Jenniffer González, a cuyo partido culpó de la crisis eléctrica y de corrupción, y dio su respaldo a Dalmau.

El geógrafo Francisco Negrón, de 35 años, dijo a EFE que los ciudadanos lo que sienten es “un abandono por parte del Gobierno” y que su calidad de vida está en manos de dos empresas -LUMA y Genera- a las que “solo les importa el dinero”. “Esta situación nos hace gastar mucho dinero. Ya uno compra premeditando lo que va a perder en el apagón del mes, ya los enseres del año incluyen una planta eléctrica”, se lamentó.

