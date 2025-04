Cristián de la Fuente revela por qué no se ha divorciado de Angélica Castro

A casi tres años de protagonizar una fuerte polémica por infidelidad, el actor Cristián de la Fuente hizo una inesperada revelación sobre su ex pareja, Angélica Castro. Y es que si bien ambos decidieron tomar caminos separados en 2022, aún no han concretado su divorcio en el ámbito legal. ¿Cuál es la razón? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante su visita al programa “Emparejados”, presentado por Juan Soler y Paulina Mercado a través de redes sociales, que el famoso sorprendió al confesar que su ex pareja y él siguen siendo marido y mujer ante la ley.

“Legalmente seguimos casados, nos separamos, todavía no nos hemos divorciado“, destapó el galán de telenovelas como “Corazón Salvaje” y “El Juego de las Llaves”.

Esta revelación desató la curiosidad de ambos presentadores, por lo que Cristián de la Fuente se apresuró a detallar la razón detrás de este hecho. Según lo dicho por el famoso, apenas unos meses después de la controversia intentaron retomar su relación, pero no tuvieron éxito.

“No sé por qué… bueno, al principio obviamente no nos divorciábamos porque uno trataba de volver“, compartió ante los micrófonos. Y después no nos hemos divorciado porque… sí, no, como que no”, complementó.

Al ser cuestionado si está en sus planes seguir adelante con dicho trámite, De la Fuente explicó que cuenta una conexión de por vida con Angélica Castro al ser madre de su hija Laura, por lo que el divorcio no está en su lista de prioridades.

“Como que, ¡Claro!, terminaría la relación, le pondríamos un fin, pero yo siempre va a estar ligado a Angélica, toda mi vida (…) No sé, todavía como que no está ese apuro, no es algo que hemos conversado, seguramente va a pasar , hemos hablado a veces de separar cosas, pero como que las cosas que tenemos en común funcionan“, expresó el artista para finalizar.

Seguir leyendo:

• Cristián de la Fuente revela el reto de interpretar a Juan José Cruz en “La Jefa”

• Cristián de la Fuente está enamorado y ella es la afortunada

• Cristián de la Fuente se va de las redes sociales