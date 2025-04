Diego Rangel: La pasión de un joven de 17 años por el ciclismo

A sus 17 años, Diego Rangel, ya es un campeón estatal de ciclismo que sueña en grande, quiere participar en las Olimpiadas de Los Ángeles, en 2018, pero para acercarse a esa meta, necesita del apoyo de la comunidad.

“Diego tiene el talento y el empuje, pero es tarea de todos que puede lograrlo”, dice Marco Rocha Jr., su entrenador y presidente de Wholesome Winning Performance INC.

Diego, hijo de padres inmigrantes de Guanajuato, México, nació en Santa Bárbara, California, en donde es un estudiante junior de la Alta Vista High School. Su papá Agustín se dedica a la construcción, y su madre Karina trabaja en un asilo para ancianos. Diego es el más chico de dos hermanos mayores.

“Aprendí a andar en bici a los siete años, y me gustaba ir detrás de mi papá cuando se iba a divertir con sus amigos. Mi papá participaba en carreras de ciclismo en México, pero cuando él y mi mamá se vinieron a Estados Unidos dejó de correr”, relata Diego.

Fue su padre quien le dio sus primeras lecciones en el ciclismo.

“Me enseñó a mantener el paso. Muchos empezaron a notar que le daba recio a la bicicleta; y aunque me caí varias veces, nunca me desanimé. Mi papá me motivaba a seguir”.

Una de las cosas que más lo animaba era ver lo contento que se podía su padre cuando le iba bien en las carreras. Y fue hace como tres o cuatro años cuando conoció a su entrenador Marco Arocha cuando corría en el Circuito de Camarillo que es bastante popular.

“Yo empecé a notar la dedicación que tenía Diego siendo un niño. No todos poseen ese don y pasión. Diego empezó con un concepto mucho más avanzado que la mayoría”, comenta el entrenador.

Diego dedica un promedio de 20 horas a la semana al entrenamiento, apenas llega de la escuela, se va a darle a la pedaleada; y regresa a su casa para hacer tareas de la escuela.

¿En qué vas pensando cuando vas en una competencia?

“Voy lleno de adrenalina. Me encanta sentir el aire y tener control sobre lo que va a pasar: Quién va a pasarme, quién esta detrás de mí, quién va a atacar, qué posición debo llevar; nunca me rindo, trato de liberarme del estrés y pensar cómo hacerle para sacar todo y llegar al frente”.

Diego corre a una velocidad de 28 millas por hora, pero puede alcanzar las 40 millas, en una carrera que puede durar cuatro horas, o si es de fondo hasta seis o siete horas.

“Hay veces que las fuerzas se acaban, te acalambras, pero solo piensas en la meta y en llegar”.

Los sentimientos se desbordan cuando se convierte en el ganador.

“Son muchas emociones, quiero llorar, gritar. Cuando gané las estatales y levanté los brazos, miré gritando a todos los que me apoyaban, me emocioné mucho”.

Su primera competencia en niveles altos fue a como a los 11, 12 años, en Los Ángeles y San Diego.

“Mi entrenador me ha ayudado a que me conozca más gente, y a participar en carreras más grandes.”

Diego es campeón estatal junior y campeón estatal de la categoría 3 en California.

“La categoría tres es la más difícil porque es la transición para correr con los profesionales. Es la más competitiva y difícil. Todo mundo quiere dar ese brinco para seguir a otro nivel. Es una categoría en la que compites con adultos de 35, 40 años, gente que tiene 20 años en el deporte”, explica el entrenador.

Y enfatiza que “ganar esta categoría ha sido logro muy grande para Diego. Lo que queremos ahora es que vaya a los campeonatos nacionales e internacionales que le abran el camino para las Olimpiadas de Los Ángeles”.

El coach Arocha dice que se trata de un sueño grande, y aunque Diego tiene mucho talento, se requiere darle apoyo físico, económico y emocional.

“Vamos ayudarlo a llegar ahí”.

Pero el ciclismo – aclara- es un deporte caro.

“Eso lo hace difícil. Una bicicleta para su categoría cuesta no menos de $7,000; cada competencia implica gastos de $1,000 en ropa, cascos, guantes, y al año en el mantenimiento se gastan entre $500 y $600”.

¿Qué cualidades ve en Diego para llegar a ser un atleta profesional?

“Diego a su edad tiene cualidades que muchos adultos no poseen. Dispone de talento, impulso y el instinto para interpretar una carrera. Para ganar no solo debes contar con potencia y capacidad aeróbica sino saber cuándo atacar, cuándo guardar energía, no tener miedo y manejar el estrés. Diego tiene todo esto porque ha competido desde pequeño”.

Además asegura que el muchacho ha demostrado tener nivel élite en Estados Unidos, un nivel que es más alto que el de Latinoamérica.

Añade que el ciclismo no es como otros deportes, pues no te da tiempos de descanso.

“Es muy demandante física y mentalmente, tienes que aprender a ser un atleta íntegro. El nivel de horas está por encima de cualquier disciplina. Quemas 2,500, 3,000 calorías en un evento .Eso come una persona en dos días. Y si son eventos de múltiples días, como los europeos, quemas 5,000 diarias”.

Karina, la madre de Diego no oculta el orgullo por su hijo.

“Diego quiere llegar lejos y siempre me dice que quiere ser grande. Yo siempre le aconsejo que sueñe en grande y que todo lo puede realizar con mucho trabajo”.

Cuenta que cuando el muchacho está en la bicicleta es otra persona; fuera de ésta, es callado y tímido.

Su padre Agustín se ve reflejado en su hijo.

“Diego está haciendo realidad el sueño que yo no pude. Me casé y tuve que sacar a mi familia adelante. Nunca pensé ver a un hijo llegar a donde está ahorita Diego. Yo lo entrené hasta donde pude, y luego se lo lleve al coach Marco para que él continuara”.

El coach admite que para él es un privilegio entrenar a Diego.

“Voy a hacer todo lo posible para ayudarlo a romper las barreras y que llegue al nivel profesional. El ciclismo tiene que ver con quien conoces, estar en el momento y que te vea la gente adecuada. Con el apoyo de la comunidad, vamos a darle ese empujón”.

Añade que Diego tiene mucho mérito porque nunca ha tenido un equipo de compañeros de su misma edad que lo apoyen.

“Él ha ganado solo. Eso es un gran logro. Ha sido Diego contra otros muchachos que tienen cuatro o cinco compañeros de apoyo”.

Recaudación de fondos

A fin de obtener fondos para financiar las competencias grandes que les den visibilidad a Diego y pagar equipo, hoteles, ropa, nutrición, su entrenador ha abierto una cuenta en GoFundMe.

“Estamos hablando de que en cada evento se pueden gastar $5,000. Si quiere ir a cinco eventos, se ocupan $10,000. No queremos que por falta de fondos, Diego pierda la oportunidad de entrar a los grandes eventos y que lo vean otros auspiciadores y equipos”.

Agrega que van a necesitar como $25,000 en los tres años que faltan para las Olimpiadas.

“Es tarea de toda una comunidad ayudar a jóvenes atletas talentosos como Diego a que tenga la exposición que necesitas y el entrenamiento. No es barato. Vamos a buscar que la comunidad nos eche la mano, porque lo que Diego ha logrado a su edad, es grande”

Diego considera que va por buen camino en su carrera por ser un ciclista profesional.

“El ciclismo me ha dado más confianza en mí mismo, y creer que puedo lograr lo que yo quiera, si me dedico. Quiero llegar a las Olimpiadas y al tour de Francia; y un día poder inspirar a otros niños”.