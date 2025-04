Kim Kardashian está por concluir la drástica transformación de su mansión en Hidden Hills

La socialité californiana Kim Kardashian, quien recientemente ha enfrentado rumores de un nuevo romance, dio la nota luego de que se dieran a conocer imágenes aéreas de la mansión que posee en el área de Hidden Hills y por la que ella y Kanye West, su ex, pagaron $20 millones de dólares.

Con el pasar del tiempo, y de las modificaciones, el inmueble ha incrementado considerablemente su valor, a tal grado de que en una ocasión Kim dio a conocer que ya había triplicado su valor.

De acuerdo al portal Realtor, que fue el medio que dio a conocer la noticia, la también empresaria ya está a nada de concluir los trabajos de construcción que inició hace más de un año y que incluyen un ala completamente nueva.

“El esfuerzo de Kim Kardashian por completar la casa de sus sueños está llegando a su fin tras más de un año de trabajo. Nuevas imágenes revelan que la mansión de la estrella de telerrealidad en Hidden Hills, California, ha experimentado una transformación drástica que incluye la incorporación de un ala completamente nueva”, publicó el portal Realtor.

La misma página señaló que las modificaciones que hizo Kim Kardashian son tantas que pareciera una residencia totalmente nueva, desconociéndose qué albergará en los nuevo espacios que construyó.

Los cambios que hizo fueron tantos y tan grandes que Kim fue denunciada por sus vecinos, quienes aseguraron que pensaba acondicionar diversos espacios subterráneos de la propiedad, los cuales incluirían un centro de bienestar, un parking y más.

Hasta el momento no está claro cuál será la distribución de la casa que Kim no ha parado de transformar desde que la compró, pero no sería de extrañar que esa información salga pronto a la luz..

