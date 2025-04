Los Mendoza, 20 años de servir comida mexicana en el corazón de la moda de Los Ángeles

Cuando Marcos Mendoza llegó a Estados Unidos, venía con la idea en mente de trabajar duro, casi tres décadas más tarde, este 5 de Mayo, celebrará con su familia y la comunidad, los 20 años de apertura de su primer restaurante, Cuernavaca’s Grill.

“Tanto a mi esposa María como a mis hijas nos apasiona esto. Trabajamos por amor. Nos gusta ver las caras felices de la gente cuando disfruta la comida. Hace poco, unos turistas que venían de Rusia, se fueron encantados”.

La pareja Mendoza emigró a Estados Unidos en busca de un mejor futuro para sus familias. Marcos descubrió en este país, su amor por la cocina, lo lo que llevó a abrir su propio restaurante para traer un poco de las recetas tradicionales de su amado México.

“Mi esposa yo somos del estado de Guerrero. Emigramos en 1996. Llegamos primero a la Florida, pero cuando vi que en Los Ángeles, había mejores oportunidades, nos trasladamos a esta ciudad”, relata Marcos.

Marcos Mendoza, fundador del restaurante Cuernavaca’s grill. Crédito: Brooke Guiton | Cortesía

Como muchos inmigrantes comenzó desde abajo.

“Encontré trabajo como encargado de la limpieza en un restaurante. De ahí me pasé a lavar platos. Luego me hicieron ayudante de cocina; y de ahí, empecé a cocinar”.

Fue en la cocina donde se dio cuenta que estaba hecho para la preparación de comida.

“Me llamó mucho la atención y me puse a estudiar. Aprovechaba cada momento de descanso para capacitarme”.

Marcos dice que su primer empleo en un restaurante japonés en Huntington Beach, California, fue una verdadera escuela porque era muy grande con capacidad para atender a 500 personas, y ahí conoció chefs de diferentes partes del mundo.

“Llegué a ser el encargo de ese restaurante. Cuando el dueño vendió y me invitó a irme a trabajar con él a su negocio inmobiliario, lo hice, pero a mí lo que me gustaba era la cocina, le di las gracias y me fui”.

La pareja de Marco y Mario Mendoza fundadoires del Cuernavaca’s Grll. Crédito: Brooke Guiton | Cortesía

En ese momento, el guerrerense tenía los ojos puestos en otro sueño, aprender cocina italiana.

“Conseguí entrar a un restaurante de cocina italiana en San Pedro. Quería aprender la auténtica comida. Me hice muy amigo de un chef italiano y chef griego; y logré ser el encargado de ese restaurante durante cuatro años”.

En el restaurante italiano, llegó a la conclusión de que era tiempo de abrir su propio negocio.

“Cuando miré en Long Beach, un lugar de renta, dije ‘aquí es’. Abrí mi restaurante de comida mexicana, pero todavía me quedé tres meses en el restaurante de cocina italiana, porque no sabía cómo me iba ir en mi propio negocio al principio, y quería además dejar una buena reputación; y no me fui sin antes dejar bien capacitada a la gente”.

Desde luego que cuando iba a emprender su propio restaurante, le asaltaron las dudas.

“Siempre existe el miedo, y me preguntaba si me iría bien. Me daba confianza que yo había hecho crecer un negocio desde abajo, con comida auténtica, perseverancia, publicidad, y perdiéndome los cumpleaños de mis hijas”.

Marcos Mendoza y su hija Nayomie al frente del restaurante Cuernavaca’s Grill. Crédito: Brooke Guiton | Cortesía

Escogió ponerle Cuernavaca’s Grill a su restaurante, aunque ni él ni su esposa son de esa ciudad mexicana, pero el nombre le gustaba mucho como sonaba.

“Yo me había dado cuenta que muchos europeos y orientales usaban nuestros nombres mexicanos para sus tiendas, por qué no debía yo hacerlo”.

Así fue como en 2005 iniciaron en Long Beach, pero más tarde se mudaron al Distrito de la Moda en el centro de Los Ángeles, donde crearon comunidad y una clientela fiel.

“En esa época comenzamos con solo dos empleados. Mi esposa a cargo de la contabilidad y la administración; y yo en la cocina y haciendo de todo”.

Recuerda que prácticamente arrancó sin dinero y ahorros, pero con mucha pasión y el deseo de finalmente contar con algo suyo.

“Dejé a un lado las palabras negativas, creyendo en mí mismo, para concentrarme en la creación de platillos”.

Desde luego – reconoce – que a lo largo de estas décadas ha habido problemas y dificultades.

“A veces uno tiene que dar la cara, enfermo, enojado, pero la perseverancia nos ha sacado adelante”.

El molcajete, uno de los platillos más solicitados en el Cuernavaca’s Grill. (Cortesía Brooke Guiton)

Justo en esos momentos difíciles, es cuando con más ganas le entra a la cocina.

“Los platillos más populares que nos piden son los chiles rellenos, el molcajete que lleva carne asada, pechugas de pollo, chorizo, camarones a la plancha, camarones con tocino, queso fresco, arroz y tortillas recién hechas, pero también nos piden mucho el caldo de res y las costillas de puerco con nopales”.

Marcos revela que ha hecho mucha investigación sobre la cultura, el sazón y los condimentos para darle tal sabor a sus platillos, que sin importar el estado de México de dónde provenga sus clientes, el mexicano que llegue a su mesa, disfrute y se vaya contento.

“Me llevó 12 meses formar nuestro menú, y puedo decir con orgullo, que todo lo que tenemos, se vende”.

Nayomie Mendoza, administradora del Cuernavaca’s Grill.(Cortesía Brooke Guiton)

Recuerda que cuando vino a Estados Unidos, lo hizo pensando en ser alguien diferente y ayudar a su familia.

“En mi casa todos eran mecánicos, y yo aprendí mecánica, pero no me gustaba. A mí la cocina y la creación de recetas, siempre me llamó la atención. Cuando mis padres y mis hermanos se dieron cuenta, me dijeron ‘haz lo que a ti te guste’, y así lo hice”.

Las dos hijas de la pareja, Nayomie y Jackie crecieron en el restaurante.

“Llegaban de la escuela y se acostaban debajo de las mesas; y nos ayudaban en todo lo que podían”.

Nayomie se confiesa muy orgullosa de que el negocio familiar haya llegado tan lejos.

“Nuestra comida se ha mostrado a nivel nacional y seguimos creciendo. Hemos representado nuestra comida en el Super Bowl en el SoFi Stadium y en algunos shows”.

Marcos Mendoza triunfa con su Cuernavaca’s Grill.(Fotos cortesía Brooke Guiton)

Platica que de niñas, ella y su hermana eran las que probaban y aprobaban las creaciones culinarias de su padre.

“Me gusta cuando la gente, dice al probar algo de lo que hacemos, que la comida les recuerda los sabores de su pueblo”.

Dice que empezó a trabajar a los 15 años con la contadora de su papás, haciendo auditorias para el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS), nóminas y marketing.

“A los 19 años cuando manejaba 19 cuentas, dije, ‘por qué no hago esto para mi familia’. Pedí un permiso a mi patrona, y me puso a trabajar para el negocio familia. Ya no regresé”.

Está feliz porque los ha ayudado a crecer, buscando nuevos clientes que incluye al gobierno, y promoviendo el restaurante en las redes sociales.

“Este aniversario no solo en una celebración para nosotros sino también para esa comunidad que se ha mantenido fiel”.

Jackie Mendoza y Maverick López con sus dos hijos. Crédito: Brooke Guiton | Cortesía

En la actualidad, Cuernavaca’s Grill es operado por Nayomie de 27 años y su padre Marcos; el restaurante de la ciudad de Bell es manejado por Maverick López, esposo de Jackie Mendoza.

“Nayomie se encarga de todo, la administración, la cocina, la publicidad”, dice el padre.

Acompaña a la familia Mendoza este 5 de Mayo a celebrar su aniversario número 20 del Cuernavaca’s Grill con un evento al que han llamado Nuestra Cultura, Nuestra Cuisine, Nuestra Casa.

Cuernavaca’s Grill se encuentra en el número 429 de la calle 11 en el Distrito de la Moda de Los Ángeles. Está abierto de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde.

El Cuernavaca’s Grill de la ciudad de Bell se localiza en el 6357 Atlantic Avenue, y se abre desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche.