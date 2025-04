Estadounidense secuestra avioneta en Belice y apuñala a tres personas antes de ser abatido

Un hombre de nacionalidad estadounidense que intentó secuestrar una avioneta en Belice fue abatido fatalmente por un pasajero que portaba un arma de fuego con licencia, luego de que apuñalara a dos pasajeros y al piloto, según informaron autoridades de Belice y Estados Unidos.

El incidente tuvo lugar el jueves, tras la alerta emitida por las autoridades del Aeropuerto Internacional Philip SW Goldson (PGIA) sobre la situación.

El comisionado de policía de Belice, Chester Williams, elogió al pasajero que disparó contra el secuestrador, identificándolo como un “héroe” en declaraciones a la prensa. “Estamos orando por él”, afirmó Williams. “Es nuestro héroe”.

El presunto secuestrador fue identificado por Williams como Akinyela Taylor, quien, según un informe de The Associated Press, afirmaba ser un veterano militar estadounidense. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han podido confirmar esta declaración del comisionado de policía beliceño.

La aeronave involucrada era un Cessna Caravan V3HIG que cubría la ruta de Corozal a San Pedro y transportaba a 14 pasajeros y 2 miembros de la tripulación, según un comunicado emitido por el PGIA.

Inmediatamente después de que se desató el incidente, se declaró una emergencia total. La aeronave voló de manera errática durante aproximadamente dos horas hasta que finalmente logró aterrizar de forma segura en el PGIA, según informó la Compañía de Concesión del Aeropuerto de Belice en un comunicado.

La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, en una conferencia de prensa en Washington, señaló que los funcionarios aún estaban recabando información sobre los hechos.

“Espantoso”, calificó Bruce el incidente. “Estamos agradecidos, creo que todos, de que no se convirtiera en un incidente con muchas víctimas, con, creo, más de una docena de personas a bordo. Conocemos algunos detalles, pero no mucho más”.

Funcionarios estadounidenses indicaron desconocer el motivo detrás del intento de secuestro de Taylor, pero aseguraron estar trabajando en colaboración con las autoridades beliceñas para esclarecer lo sucedido. El pasajero que neutralizó la amenaza entregó su arma a la policía tras el incidente.

