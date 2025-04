El hermano de Daniel Bisogno reacciona a las críticas que hizo sobre él Paty Chapoy

Alejandro Bisogno fue nuevamente entrevistado por René Franco, y reaccionó ante las declaraciones que hizo hace algunos días sobre él Paty Chapoy, titular del programa de televisión “Ventaneando”. El hermano de Daniel Bisogno reiteró que no le interesa recibir un peso de la herencia del conductor (quien falleció en febrero), pero dijo que no hay nada de malo en que, por ley, su padre reciba una ayuda económica.

Alejandro Bisogno dice que no le interesa ni un peso de la herencia de su hermano Daniel

“Nosotros no tenemos ningún pleito con Paty Chapoy”, dijo Alejandro. “Yo no me tomo nada personal, yo la amo, y siempre estaremos agradecidos en mi familia con ella, por cómo se portó con Daniel a lo largo de su trayectoria, en los años de enfermedad. La queremos, y yo le mando un beso a Paty”.

Dan a conocer la supuesta suma de dinero que Daniel Bisogno le daba a su padre

El conductor (también conocido como Alex B) habló sobre una fotografía que lo muestra con amigos de su hermano, en una reunión que, supuestamente, se llevó a cabo en la casa de Daniel. “Fue una fotografía que yo mismo repostée. Las personas que aparecen son parte de los mejores amigos de Daniel, que además estuvieron muy cercanos a él en estos últimos años de su vida, y a los cuales él quería muchísimo. Se ha dicho todo: que si los amigos fueron para tomar cosas de Daniel y se las llevaron de recuerdo y que yo les abrí la casa, y que ahí nos pusimos bien borrachos. Mentira absoluta. Ese lugar no es la casa de Daniel. Ese lugar es mi departamento, y tengo cómo comprobarlo”.

Alejandro comentó que él y su hermana Ivette fueron los que se encargaron de todos los trámites de Daniel, tanto cuando éste se enfermó como tras su fallecimiento: “Quiero dejar muy en claro que toda la parte de cremación, no solamente la hospitalización, nos tocó a mi hermana y a mí. Yo tuve que recopilar toda esta documentación en casa de Daniel”.

En la primera entrevista que le hizo Franco a Alejandro hace unos días, éste comentó que Cristina Riva Palacio (ex esposa de Daniel Bisogno y madre de Michaela, la pequeña hija de ambos) había cambiado las chapas de la casa del conductor, por lo que el Alex y su padre Don Concho no habían podido ingresar al inmueble. Sin embargo, ahora René presentó a una abogada experta en el tema, quien dijo que automáticamente la posesión de los bienes puede entrar desde la muerte del autor de la sucesión a los herederos (en este caso la niña), por lo que Riva Palacio no estaba incurriendo en una falta.

Alex B aceptó esa medida por parte de su ex cuñada, pero dijo que ella sigue sin establecer contacto con él. “La última vez que nosotros hablamos con Cristina nos dijo que tenía muchas actividades. Lo que sí es verdad es que esto ha sido recurrente. Y el punto es que ahorita sí llevamos un mes sin verla. Para nosotros sí es muy importante tenerla cerca, porque finalmente mi sobrinita es un pedacito de Daniel”.

Con respecto a su padre, Alejandro dijo que lo único que peleará es que el señor reciba una ayuda económica: “Lo estoy apoyando, sí, porque es mi padre, y porque él me ha apoyado toda la vida. Pero esta es una decisión tomada por él, porque es un derecho que él tiene. Y la misma ley que defiende y coloca a Michaela como la principal y única heredera de los bienes de Daniel, esa misma ley es la que defiende a mi padre. Por lo tanto, si está en la ley, es justo. ¿Cuál es el problema y por qué hay tanto conflicto? No soy yo el que está pidiendo este derecho. Es mi padre.”

Por último, Alejandro también aclaró los rumores acerca de que había ingresado a la casa de Daniel para llevarse sus cenizas. Dijo que todo ha sido una confusión: “Oficiaron una misa en nombre de Daniel. Llevamos sus cenizas y las cenizas de mi mamá. Terminando la misa yo regresé las cenizas de Daniel a su casa, y las de mi mamá a casa de mis papás, pero esto tiene una razón de ser. Nosotros llegamos a un acuerdo. Cristina me pidió que no depositáramos las cenizas de Daniel en casa de mis papás, porque Michaela quería ir a visitarlas continuamente. Entonces me pidió que buscáramos un lugar intermedio. Desde ese día de la misa en la Basílica de Guadalupe las cenizas reposan en casa de Daniel”.

