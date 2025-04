Alejandro Bisogno dice que no le interesa ni un peso de la herencia de su hermano Daniel

Alejandro Bisogno, mejor conocido como “Alex B”, fue entrevistado por René Franco y expuso los motivos que lo llevaron a publicar un comunicado que se centró en el fallecimiento de su hermano Daniel, así como en el distanciamiento que hay entre su familia y Cristina Riva Palacio, ex esposa del conductor y madre de la pequeña Michaela.

La familia de Daniel Bisogno aclara su postura en cuanto a la herencia del conductor

Alejandro aclaró que no está interesado en recibir alguno de los bienes de Daniel, quien falleció en febrero y sin dejar un testamento: “Los hermanos no estamos peleando absolutamente nada. Yo, Alejandro Bisogno, no quiero un peso de Daniel. No me interesa, no lo necesito, para empezar. Yo soy una persona que he trabajado desde muy chico, que he sido muy previsor. He invertido mi dinero en cosas que no tienen que ver con el medio artístico, y que afortunadamente me dan para vivir.

“Yo no estoy peleando una herencia, pero sí la voluntad de Daniel. Si bien es cierto que no dejó el testamento, tuvimos múltiples conversaciones…en donde su voluntad era muy clara. Entonces yo voy a defender a capa y espada lo que él quería”.

Familiares de Daniel Bisogno estarían en disputa por la herencia del presentador

Franco preguntó cual fue el motivo de que Riva Palacio dejara de tener contacto con Álex, y éste comentó que un día que llevó a su padre a la casa de Daniel, ambos no pudieron entrar. “¿Por qué se rompió (la relación)? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que hubo una situación que fue lamentable, muy extraña. La vecina me dijo: ‘No, no, usted no puede entrar a la casa’. La señora Cristina vino a cambiar las chapas hace una semana'”.

El también conductor dijo que está de acuerdo en que Michaela sea la heredera de Daniel, pero recalcó que éste ya estaba divorciado de Cristina desde hace mucho tiempo. “Nosotros, como familia, finalmente éramos la sangre de Daniel; fuimos los que velamos por él en todo momento, quienes más lo amábamos, y nosotros no tomamos esa decisión. ¿Por qué lo haría Cristina, que es la ex esposa? Que además, (ellos) se casaron por bienes separados. Que todo tipo de relación marital, conyugal, se rompió hace mucho tiempo. Daniel y Cristina ya no tenían nada entre ellos, más que a la niña”.

René Franco comentó que una situación así daría pie a un juicio y varios procedimientos legales para que la niña herede las propiedades y demás bienes de Daniel Bisogno, pero Alejandro marcó la distinción entre Michaela y Cristina como herederas: “Es importante dejar en claro que Daniel se divorció de Cristina hace siete años. Por algo fue; ellos rompieron una relación sentimental, un matrimonio. Si bien es cierto que Daniel confiaba en ciertas cosas en Cristina, en muchas otras no. Ya no era su esposa. Él quería verificar que lo que dejara era realmente para su hija. Si hay un juicio, habría que esperar a que el juez dictamine una sentencia, en la que la niña por supuesto que va a ser la heredera, pero creo que era justo y necesario esperarnos a que se dijera, ¿no?”

Por último, Alex B dijo desconocer la actitud que Cristina Riva Palacio ha tomado con él, con su padre y con su hermana Ivette. “La confianza se rompió. En este momento ya no sé con quién estoy tratando. Si de por sí yo no conocía bien a Cristina, ahora la conozco menos, porque jamás me hubiera imaginado que las decisiones que está tomando las tomaría en esta forma y en contra de la propia familia”.

