Esquiador muere tras salirse de la pista en la estación de esquí Black Mountain de New Hampshire

Un hombre de 39 años falleció el domingo por la tarde en un accidente de esquí después de desviarse de una pista en la zona de esquí Black Mountain, ubicada en Jackson, New Hampshire, según informó la policía local.

El Departamento de Policía de Jackson recibió un reporte de un transeúnte sobre un accidente de esquí aproximadamente a las 5:51 p.m. El oficial Mike Mosher respondió a la llamada y se dirigió al lugar, según un comunicado oficial del departamento.

“El informe inicial indicaba que un esquiador se había salido de la pista y había resultado gravemente herido”, señalaron las autoridades. Sin embargo, al llegar al sitio del incidente, la policía constató que la situación era más grave de lo que se había informado inicialmente.

La patrulla de esquí de Black Mountain se presentó en la pista conocida como ‘Upper Maple Slalom’ para asistir al esquiador accidentado, informó la policía. La zona del accidente se encontraba cerca de la cima de la montaña. Al llegar, encontraron a un hombre adulto inconsciente con heridas de gravedad al borde de la nieve, a la izquierda de la pista.

De inmediato, se implementaron medidas para salvar la vida del hombre. Las autoridades evacuaron al esquiador, identificado como Eric Page, de 39 años y residente de Bartlett, New Hampshire, hasta el área de la base de la montaña.

“El personal de la ambulancia de Bartlett Jackson realizó esfuerzos adicionales para salvarle la vida, pero lamentablemente no tuvieron éxito y el paciente fue declarado fallecido”, comunicó la policía.

Según el Departamento de Policía de Jackson, el accidente no tuvo testigos presenciales.

“La oficina del médico forense de New Hampshire fue notificada y ordenó que el cuerpo del fallecido fuera trasladado a Furber and White Funeral Services en North Conway, New Hampshire”, indicaron las autoridades.

Actualmente, la causa exacta del accidente se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

