Por qué elegir el auto adecuado es más importante que nunca

Nuestros expertos comparten sus recomendaciones para comprar un auto en la era de los aranceles y la volatilidad de precios

By Keith Barry

Los altos precios de las transacciones y la incertidumbre por los aranceles pueden preocuparte sobre la compra de tu próximo auto. Por eso es más importante que nunca elegir un auto que valga cada centavo que gastes y que satisfaga tus necesidades durante años.

“Si necesitas comprar un coche ahora, la mejor manera de evitar el caos de los aranceles es elegir un modelo seguro, confiable y satisfactorio que dure mucho tiempo y tenga un alto valor de reventa”, afirma Jake Fisher, director principal del Centro de Pruebas de Automóviles de Consumer Reports. “Pagar más por un auto confiable podría ser mejor opción que comprar uno con descuento y menos confiable que te podría costar más con el tiempo”.

En este momento, los compradores deben seguir pensando a largo plazo. “Si vas a pagar más por un coche nuevo o usado, mejor aprovecha al máximo tu dinero”, dice Fisher. La mejor forma de hacerlo es empezar con nuestra lista de vehículos recomendados en CR.org/cars. Una vez que hayas encontrado el auto adecuado, sigue las recomendaciones que aparecen a continuación para conseguir una buena oferta. Estos consejos son válidos aunque suban los precios. Recuerda: si suben los precios de los autos nuevos, es probable que el valor de los usados ​​también suba. Eso significa que tu auto usado podría valer más y ayudar a compensar algunas de esas subidas de precio de los autos nuevos.

Qué hacer: comprar un auto seguro, confiable y satisfactorio

Cada año, Consumer Reports pregunta a cientos de miles de propietarios de vehículos qué problemas tuvieron con sus autos y si aún les gusta el vehículo que manejan. También analizamos datos de pruebas de choque y tenemos en cuenta cuánta tecnología de seguridad probada viene de serie. Además, probamos casi todos los vehículos del mercado. En conjunto, estos resultados crean la puntuación general de cada vehículo, un número sobre 100 que indica rápidamente la posición que ocupa. Esta información, disponible para los miembros de Consumer Reports, indica cuáles son los autos más confiables y que más satisfacción brindan a sus conductores. Nuestros Top Picks destacan los mejores vehículos en todas las categorías principales, pero también elaboramos listas específicas de los SUV mejor calificados, los vehículos de bajo consumo y los autos nuevos más satisfactorios. “Si planeas conservar un carro a largo plazo, considera factores como el espacio de carga y el ahorro de combustible, y si va a satisfacer tus necesidades actuales y futuras”, dice Fisher.

Qué hacer: revisar los precios de las transacciones

Algunos fabricantes de autos afirman que fijarán los precios durante un período determinado. Otros dicen que harán “ajustes de mercado” para subir los precios por encima del precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP). ¿Cómo puedes asegurarte de obtener una buena oferta? Consulta los precios en la pestaña “Ver información de precios” de las páginas de modelos de autos, disponible a través de la herramienta de calificaciones de la A a la Z, y usa el programa Build & Buyde Consumer Reports. Este programa utiliza datos de TrueCar, socio de Consumer Reports, para rastrear los precios reales de las transacciones en más de 12,000 concesionarios en todo el país. Con esto, puedes ver cuánto han pagado otros compradores en tu área por vehículos similares y qué precios se consideran una buena o mala oferta. También te conectará con concesionarios que pueden ofrecerte precios por escrito y por adelantado, para que no tengas que regatear. Esta información puede ayudarte a encontrar un buen precio. “Dependiendo del modelo, a veces, pagar más del precio de venta sugerido por el fabricante de un auto es una buena oferta, siempre y cuando pagues menos que el precio de transacción promedio”, dice Fisher.

Qué hacer: tener un plan B

Llevas años soñando con un auto y su precio acaba de subir. No te endeudes más para financiar el costo adicional. Mejor busca una alternativa. Si buscabas un auto de lujo de Lexus o Acura, considera un modelo bien equipado de una marca reconocida como Toyota o Honda. O consulta los precios (y las tasas de interés) de nuestros modelos usados ​​mejor calificados. Y si la mayoría de las opciones usadas siguen siendo demasiado caras, busca un modelo aún más antiguo o uno con más millaje. Incluso con mucho millaje, pueden ser una buena opción. Las páginas de CR.org/cars para cada modelo específico te brindarán más información sobre la confiabilidad y el equipo de seguridad de cada año. Para cualquier auto, recomendamos comprar la mayor tecnología de seguridad que te puedas pagar.

Qué hacer: comprar un auto que dure unas 200,000 millas

Antes, los autos solo tenían odómetros de cinco dígitos porque era raro que duraran 100,000 millas. Pero muchos vehículos modernos pueden llegar fácilmente a las 200,000 millas o más con el cuidado adecuado. Ya sea que busques un auto nuevo o usado, querrás que dure, especialmente si vas a pagar mucho por él. Revisa nuestra lista de autos que han demostrado durar 200,000 millas o más, basada en datos de nuestra encuesta exclusiva a propietarios, y consulta nuestras calificaciones de las marcas de autos más confiables. (Consulta qué marcas fabrican los mejores autos usados).

Qué hacer: considerar los costos de mantenimiento y reparación

Comprar el coche es solo el primer paso. Los costos pueden seguir aumentando con los años a medida que se acumulan el mantenimiento rutinario y las reparaciones ocasionales. Considera estos costos futuros al tomar una decisión. Según las encuestas a nuestros miembros, observamos una diferencia significativa al analizar la calificación de las marcas en cuanto a costos a 5 y 10 años. Según nuestros hallazgos, el costo total a 10 años oscila entre $5,050 y $17,450. Elige con cuidado y utiliza nuestras calificaciones de marcas como guía.

Qué no hacer: no comprar un auto si puedes reparar el que ya tienes

“Es un buen momento para no comprar un auto”, dice Fisher. Si ya tienes un vehículo seguro que se adapta a tus necesidades, considera invertir el dinero y el esfuerzo necesarios para que dure aún más. Aunque hemos comprobado que la posibilidad de grandes reparaciones aumenta después de 150,000 millas, aún puede ser más económico que comprar otro vehículo. Para ahorrar dinero, asegúrate de obtener más de una cotización por reparación y acude a un taller independiente de buena reputación en lugar de un concesionario. Además, consulta nuestras calificaciones de neumáticos para encontrar neumáticos seguros que no te hagan perder dinero.

Qué no hacer: no comprar un modelo con descuento

En nuestro análisis de precios de transacción de vehículos, comprobamos que los modelos de calidad rara vez se venden con descuento. Las rebajas anunciadas suelen ser señal de un coche que ha caído en desgracia en el mercado, posiblemente debido a una mala reputación de confiabilidad, porque ya no es competitivo o porque está a punto de ser descontinuado o rediseñado. Los coches de lujo suelen tener mayores descuentos porque tienen mayores márgenes de beneficio que los modelos más asequibles. Los concesionarios y fabricantes de automóviles suelen rebajar los precios de los modelos que se venden poco, pero esos ahorros a corto plazo podrían acabar costándote más con el tiempo. “No te ahorrará dinero gastar un poco menos al principio en un coche si vale menos al entregarlo y cuesta más repararlo”, afirma Fisher.

Qué no hacer: no precipitarse en el concesionario

Cuando los precios son altos, cada dólar cuenta. Ten en cuenta que pagar un sobreprecio por un auto aumenta los impuestos, los gastos de financiación y, a veces, incluso las cuotas de registro de vehículos. Los concesionarios suelen intentar acelerar el proceso de negociación para que no notes cuánto dinero estás gastando. Sigue las mismas reglas de compra de autos de siempre: negocia el intercambio del vehículo usado por separado, pide un precio “de salida” con todos los impuestos y cargos incluidos, y aléjate de cualquier concesionario que intente añadir cargos o venderte extras innecesarios después de haber acordado un precio. Recuerda que tú estás a cargo del proceso de compra del auto, no el vendedor.

Servicio de Compra de Automóviles “Build & Buy” de CR

Además de investigación y reseñas, Consumer Reports ofrece a sus miembros acceso al Servicio de Compra de Automóviles “Build & Buy” sin costo adicional. A través de este servicio, los miembros pueden comparar vehículos disponibles, ver cuánto pagaron otros por el auto que desean y personalizar sus pagos en línea. Una vez que encuentren el vehículo que les interesa, pueden obtener ofertas de precios anticipados en línea de concesionarios locales certificados. Además de los incentivos nacionales, los miembros de Consumer Reports pueden acceder a ofertas adicionales de fabricantes selectos a través del Servicio de Compra de Automóviles “Build & Buy”. Adicionalmente, pueden obtener un valor de intercambio instantáneo para su vehículo actual en su próxima compra.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.