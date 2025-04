De Bad Bunny a Shakira: Los nominados a los Premios Tu Música Urbano

Bad Bunny lidera las nominaciones a los Premios Tu Música Urbano. El cantante de “Titi me preguntó” cuenta con ocho postulaciones a los galardones puertorriqueños, que se entregarán en la isla el próximo 5 de junio.

El reguetonero figura en las categorías de Artista del Año, Canción del Año, por “DTMF”; y Álbum del Año – Artista Masculino, por Debí Tirar Más fotos, que lanzó en enero de este año.

A Bad Bunny le siguen Rauw Alejandro, Anuel AA y Luar La L con siete nominaciones cada uno.

Rauw Alejandro figura en las categorías de Artista del Año, Álbum del Año por Cosa Nuestra; Canción del Año por “Santa”; Colaboración del Año por “Qué Pasaría”; Canción Pop por “Touching The Sky”; Canción Tropical por “Khé”; e Indie por “2:12am”.

Por su parte, Anuel compite en los apartados de Colaboración del Año por “Deportivo”, junto a Blessd y Ovy On the Drums; Remix del Año por “Bby Boo Remix” con iZaak y Jhayco, “No Te Quieren Conmigo Remix” con Gaby Music, Luar La L, Lunay y Bryant Myers, y “Mirame Remix” con Blessd y Ovy On The Drums.

En las categorías femeninas destacan Shakira y Natti Natasha con cuatro nominaciones cada una.

Shakira aspira a Artista del Año, Canción Pop por “Puntería” junto a Cardi B, Canción Afrobeat por “Soltera” y Álbum Del Año – Artista Femenino por Las Mujeres Ya No Lloran.

Por su parte, Natti Natasha comite en las categorías de On the Road Femenino, Artista Tropical, Canción Tropical con “Desde hoy”, y Álbum del Año-Artista Femenino, por Natti Natasha en Amargue.

La ceremonia de los Premios Tu Música Urbano será transmitida a través de Telemundo Puerto Rico, Telemundo Internacional y The Roku Channel.

Los fanáticos ya pueden votar pos sus artistas favoritos a través de la página web de los Premios Tu Música Urbano.

