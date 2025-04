¿Deberías vacunar a tu bebé contra el sarampión más temprano?

La enfermedad está aumentando en EE. UU. Los expertos explican cuándo los padres deben considerar la vacuna antes de que el bebé cumpla un año.

By Ashley Abramson

Con el brote de sarampión en los Estados Unidos que comenzó en Texas y sigue propagándose, muchos padres están en alerta máxima. Y con razón: el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que conocemos. El virus que lo causa puede permanecer en el aire hasta dos horas. Y una infección puede provocar una enfermedad grave que puede resultar en hospitalización o muerte, especialmente en niños pequeños. En lo que va del año, casi una cuarta parte de los menores de cinco años que han contraído el sarampión han sido hospitalizados.

Los expertos coinciden en que la mejor manera de proteger a los niños de la infección es asegurarse de que reciban la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). En el brote actual, alrededor del 97% de las personas infectadas no estaban vacunadas o se desconocía su estado de vacunación.

Lo que preocupa a algunos padres es que el sarampión puede ser especialmente peligroso para los bebés, que además suelen no estar vacunados. La mayoría no recibe la vacuna MMR hasta al menos los 12 meses de edad. Esto se debe a que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan una primera dosis entre los 12 y los 15 meses, seguida de una segunda dosis entre los cuatro y los seis años.

Para la mayoría de los niños, tiene sentido seguir el calendario habitual, incluso cuando los casos son más altos de lo normal a nivel nacional. Pero en algunas situaciones, los expertos recomiendan la vacuna MMR para bebés a partir de los seis meses. Esto es lo que debes saber.

Por qué la mayoría de los padres debe esperar

Por lo general, no se recomienda la vacuna MMR antes de los 12 meses porque no está claro qué tan eficaz y duradera es en bebés más pequeños, dice Michael Chang, médico pediatra especialista en enfermedades infecciosas de UTHealth Houston.

Hay dos razones principales para esperar hasta que un niño cumpla un año. Por un lado, durante los primeros meses de vida, un bebé tiene anticuerpos de las vacunas de su madre. Estos pueden reducir la eficacia de la vacuna y, además, podrían no ser suficientes para protegerlo, afirma Chang. Por otro lado, la capacidad del sistema inmunitario para crear anticuerpos a partir de la vacuna es mayor a partir de los 12 meses de edad.

Aun así, la vacuna MMR se considera segura para bebés de entre seis y 12 meses, dice Chang, y hay algunos casos en los que puede tener sentido administrarla antes de lo previsto.

Ten en cuenta que una dosis temprana no cuenta para el calendario de vacunación regular. “Si se administra antes, tu hijo tendrá que volver a recibirla entre los 12 y los 15 meses y, de nuevo, entre los cuatro y los seis años”, afirma el médico Paul A. Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas y médico adjunto de la división de enfermedades infecciosas del Hospital Infantil de Filadelfia.

Los planes de seguro médico varían, afirma Chang, así que consulta con el tuyo para asegurarte de que las dosis tempranas están cubiertas.

A continuación, te presentamos tres situaciones en las que los pediatras pueden recomendar una vacuna temprana.

Si hay un brote en tu comunidad

Si vives en una zona con un brote activo de sarampión (definido como tres o más casos relacionados) o si no puedes evitar viajar a una región con un brote activo, entonces tu hijo de seis a 12 meses debe recibir la vacuna pronto.

¿Tienes también un hijo mayor? Si ya ha recibido una dosis, Chang dice que puede recibir la segunda dosis antes de cumplir los cuatro años, siempre que hayan pasado al menos 28 días desde la primera.

Si vas a viajar al extranjero

Los CDC recomiendan que todos los bebés de entre seis y 12 meses que viajen al extranjero reciban la vacuna MMR al menos dos semanas antes del viaje. Esto se debe a que, aunque los altos índices de vacunación en los Estados Unidos significan que el sarampión ya no se considera endémico (al menos por ahora), todavía circula con frecuencia en muchos países que tienen índices de vacunación más bajos.

Si tu hijo ha estado expuesto al sarampión

Cuando alguien tiene un caso confirmado de sarampión, el departamento de salud local normalmente intentará alertar a las personas que han estado expuestas y les recomendará qué hacer.

“Si tu hijo estuvo expuesto al sarampión, dependiendo de su edad, su estado de vacunación y los días transcurridos desde la exposición, podría recibir una vacuna o inmunoglobulina como protección”, dice la doctora Melissa Stockwell, jefa de la división de salud infantil y del adolescente y profesora de pediatría y salud familiar y de la población en la Universidad de Columbia.

La inmunoglobulina, una proteína producida por el sistema inmunitario humano para combatir el sarampión (y otros patógenos), se puede inyectar para ayudar al organismo del niño a preparar una defensa contra el virus muy rápidamente, mientras que una vacuna temprana puede ayudar al sistema inmunitario del niño a producir esas proteínas por sí mismo.

Cuando un bebé no vacunado de entre seis y 12 meses se expone al sarampión, los médicos suelen recomendar una vacuna MMR temprana en las 72 horas siguientes a la exposición. Si ha pasado más tiempo desde entonces, se recomienda una inyección de inmunoglobulina entre cuatro y seis días después de la exposición. Para los bebés menores de seis meses, la recomendación estándar es una inyección de inmunoglobulina en los seis días siguientes a la exposición. “Después de seis días, no es probable que los anticuerpos adicionales ayuden mucho”, dice Chang. (Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre siete y 14 días después de la exposición).

Si no tienes la seguridad de si tu bebé debe recibir la vacuna MMR temprana o si tienes otras preguntas sobre el sarampión, el mejor recurso es el pediatra de tu hijo.

Las vacunas, al igual que los medicamentos, pueden causar efectos secundarios, dice Stockwell. Pero la vacuna MMR “es una vacuna muy eficaz con un historial de seguridad comprobado”, dice, y recibirla “es mucho más seguro que contraer el sarampión.

