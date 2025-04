Donald Trump descarta estar interesado en despedir al presidente de la Reserva Federal

A pesar del malestar que le produjo su diagnóstico acerca de que la economía estadounidense se ha desacelerado a raíz del anuncio de imponer aranceles a más de 100 países, el presidente Donald Trump negó pretender despedir a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed).

La semana pasada, el responsable de la Fed abrió la posibilidad de que la inflación se dispare y con ella el desempleo, lo cual afectaría severamente el plan de gobierno republicano.

“Los aranceles son mayores de lo que esperábamos, incluso en nuestra hipótesis más alcista. Es probable que la inflación aumente a medida que los aranceles se aplican.

Los datos disponibles hasta ahora sugieren que el crecimiento se ha desacelerado durante el primer trimestre. Así que posiblemente los efectos de esta situación nos alejen de nuestros objetivos, por lo que también el desempleo aumentaría”, señaló Powell durante su participación en el Economic Club de Chicago.

Aunque el presidente no se siente a gusto con Jerome Powell al frente de la Fed deberá esperar a que concluya su periodo para nombrar a un sucesor. (Crédito: Alex Brandon / AP)

En respuesta, Trump recurrió a la plataforma Truth Social y mediante un mensaje calificó Jerome Hayden Powell como un desastre e incluso abrió la puerta a su posible destitución.

“Jerome Powell de la Reserva Federal, que siempre llega DEMASIADO TARDE Y SE EQUIVOCA, emitió un informe que fue otro, y típicamente completo, ¡un desastre! ¡El despido de Powell no puede llegar lo suficientemente rápido!”, escribió.

A pesar de esas palabras, cinco días después el mandatario de la nación les atribuye a los medios informativos haber malinterpretado su publicación y descarta estar interesado en despedir al personaje que el mismo nominó como responsable de la Fed, en 2018

“La prensa se desboca con los temas. No, no tengo intención de despedirlo. Me gustaría verlo un poco más activo en cuanto a su idea de bajar las tasas de interés. Este es el momento perfecto para bajar las tasas de interés. Si no, ¿es el fin? No, no lo es, pero sería un buen momento”, expresó.

Jerome Powell constantemente ha dejado en claro que no puede ser despedido legalmente, ni tampoco está interesado en dimitir, así que espera cumplir con su trabajo hasta el final de su mandato, en 2026.

