Investigan muerte de hombre que fue electrocutado y golpeado durante un arresto en Alabama

La muerte de John Scott Jr., un hombre negro de 41 años, ha generado una profunda preocupación y reavivado tensiones raciales en Decatur, Alabama. Scott falleció el martes tras permanecer hospitalizado durante una semana después de su arresto, en el que la policía local utilizó una pistola Taser para aplicarle descargas eléctricas y le propinó un puñetazo.

Las causas exactas de la muerte de Scott aún no se han determinado, y tampoco está claro si su fallecimiento está directamente relacionado con su arresto ocurrido el 15 de abril.

Esta incertidumbre ha exacerbado la ya delicada situación en Decatur, una ciudad del norte de Alabama marcada por la división debido al juicio en curso de Mac Marquette, un oficial blanco acusado de asesinato por la muerte a tiros de Steve Perkins, otro hombre negro, en 2023.

El comunicado oficial de la policía sobre el incidente de Scott no especificó los nombres ni las razas de los oficiales involucrados en el arresto, reseñó AP.

Rodney Gordon, presidente de la sección local de la NAACP, expresó su indignación ante la noticia: “Aquí vamos de nuevo. Dijimos que esto volvería a ocurrir, basándonos en lo ocurrido con la muerte de Steve Perkins. Cambiaron al jefe de policía, pero los mismos actores siguen en el juego”, refiriéndose a la reciente renuncia del jefe de policía de Decatur. Gordon cuestionó la falta de cambios en el personal policial, preguntando: “¿Cómo pueden no cambiar a los oficiales y esperar resultados diferentes?”.

El jefe de policía interino, Nadis Carlisle, emitió un comunicado informando que ha solicitado al estado y al FBI que lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre el incidente y pidió paciencia a la comunidad mientras la investigación sigue su curso.

Según el informe policial, el arresto de Scott se produjo el 15 de abril después de que su madre llamara a la policía a su domicilio, preocupada porque su hijo podría haber dejado de tomar su medicación y estuviera sufriendo una crisis de salud mental. Los agentes ya habían respondido a una llamada de la madre ese mismo día y se comunicaron con el enlace de salud mental del departamento, quien determinó que Scott no representaba una amenaza para sí mismo ni para los demás, por lo que los oficiales se retiraron.

Un video de 28 minutos grabado por una cámara corporal, posteriormente publicado por el departamento de policía, muestra la llegada de al menos cinco agentes tras la segunda llamada. En la grabación, se ve a Scott de pie, descalzo, en la puerta de una ambulancia, con aspecto confundido, sudando profusamente y respirando profundamente. Repetidamente estrecha la mano a los agentes, les da las gracias e intenta bromear con ellos.

Los agentes que arrestaron a Scott en el video, así como una declaración del jefe de policía, indicaron que existía una orden de arresto pendiente contra Scott por no comparecer ante el tribunal. Sin embargo, no se especificaron los cargos iniciales. Registros electrónicos de tribunales de Alabama muestran que Scott no compareció ante el tribunal por una multa por exceso de velocidad emitida en 2021.

Cuando Scott se negó a subir a la ambulancia, los agentes comenzaron a arrestarlo. El video capta el momento en que Scott entra en pánico mientras los oficiales intentan ponerle las manos detrás de la espalda. Se le oye decir repetidamente “Espere. Estamos todos juntos en esto”, mientras respira hondo varias veces, y en un momento exclama: “Espere. Podría lastimarme, señor”.

El video muestra a los oficiales golpeando a Scott y aplicándole descargas eléctricas con un Taser después de que cae al suelo y continúa resistiéndose a colocar los brazos detrás de su cuerpo. Se oye a Scott gritar “Lo siento” varias veces, y en un momento se queja de que no podía respirar cuando un agente se arrodilla sobre su espalda. Ya en la parte trasera del coche patrulla, Scott parece intentar escupir a los agentes, quienes le colocan una capucha.

Aproximadamente una hora después de su llegada a la cárcel del condado, Scott comenzó a presentar síntomas de malestar general, según el comunicado policial. Fue trasladado a un hospital donde permaneció durante una semana antes de que su madre y la policía anunciaran su fallecimiento la mañana del martes.

Antes de su muerte, el departamento de policía sugirió que era posible que Scott hubiera sido hospitalizado por “delirio excitado”, una condición que ha sido desacreditada por organizaciones científicas durante años.

La ciudad de Decatur, con una población aproximada de 60,000 habitantes, ha sido escenario de protestas desde que el expolicía Mac Marquette disparó fatalmente a Steve Perkins en su propio jardín.

Cientos de simpatizantes de Perkins y Marquette han asistido al juicio por asesinato del exoficial, que actualmente se encuentra en curso, lo que subraya la profunda división que existe en la comunidad en torno a temas de justicia racial y actuación policial.

