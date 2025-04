Meghan revela su angustia por ausentarse en un hito importante de su hijo Archie

Desde el escenario del TIME100 Summit en Nueva York, Meghan Markle abrió su corazón ante los asistentes y compartió una confesión que tocó la fibra más personal de su vida como madre.

La duquesa de Sussex, que participó como oradora en el reconocido evento, reveló su preocupación por no estar presente para uno de los momentos clave en el crecimiento de su hijo mayor, Archie.

“Está a punto de perder su primer diente esta semana, y espero poder llegar a casa a tiempo”, dijo, con una mezcla de emoción y ansiedad que no pasó desapercibida entre los presentes. A sus cinco años, el pequeño Archie está atravesando esa etapa tan simbólica de la infancia, y para Meghan, no estar ahí representa un conflicto emocional inevitable entre sus compromisos públicos y su rol de madre.

Durante la charla, también explicó por qué su reciente serie documental, As Ever, no fue grabada en su hogar de Montecito. “Mis hijos llegan a casa para la siesta, y tener a 80 personas en la cocina no es el tipo de recuerdo de infancia que quiero que tengan”, expresó con humor y sinceridad.

A pesar de la intensidad de su agenda, Meghan aseguró sentirse en un momento pleno. “Nunca he sido tan feliz”, confesó. “Tener una pareja tan solidaria y unos hijos sanos, libres y felices en el entorno que les estamos construyendo es algo que valoro profundamente”.

La duquesa también aprovechó la ocasión para hablar sobre sus metas como madre, tanto para Archie como para Lilibet. “Quiero ser un ejemplo para mis hijos. Criar a una niña fuerte es importante, pero también lo es enseñar a un niño a valorar a las mujeres y a sí mismo”.

Su paso por Nueva York, además de marcar otro capítulo en su presencia pública, deja claro que, más allá de los focos, Meghan continúa priorizando su papel como madre con un enfoque humano y honesto.

