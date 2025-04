Cómo hacer que tu auto dure 200,000 millas o más

Conservar tu vehículo el mayor tiempo posible es a menudo la mejor manera de ahorrar dinero

Sacar el máximo provecho a un auto significa, idealmente, conservarlo durante al menos varios años después de su garantía. Para entonces, el coche se deprecia más lentamente y, aunque el mantenimiento y las reparaciones sean más caros, los costos totales de propiedad se reducen. De hecho, los expertos de Consumer Reports consideran que el verdadero beneficio económico se obtiene si se puede prolongar la propiedad hasta las 200,000 millas.

Para lograrlo, es conveniente empezar con un auto conocido por su confiabilidad superior a la media, fabricado por una marca con costos de mantenimiento y reparación inferiores a la media. A partir de esta prometedora base, la fórmula es sencilla: cuida el auto como si quisieras que durara. Más específicamente: abre el manual del propietario en la sección del programa de mantenimiento del coche y síguelo al pie de la letra.

Como dice John Ibbotson, jefe de mecánicos de Consumer Reports: “No es ciencia espacial. Cuanto mejor cuides tu auto, mejor cuidará él a ti”. El mantenimiento de rutina es clave. “Se trata de pagar ahora o pagar más después”.

Es comprensible que parezca difícil mantener ese compromiso mientras te cansas de un auto viejo y las facturas parecen acumularse. Una forma de evitarlo es elegir un auto que esté configurado de tal manera que satisfaga tus necesidades durante años, teniendo en cuenta la comodidad, las características prácticas y el espacio. Los miembros de Consumer Reports suelen reportar una menor satisfacción con los autos pequeños y económicos debido a sus compromisos inherentes con el manejo, el diseño interior, el ruido y el equipamiento. Escatimar en el momento de la compra puede hacer que tu entusiasmo por el coche decaiga antes, lo que te llevará a la situación mucho más costosa de cambiarlo antes de lo previsto.

Este consejo es especialmente importante cuando es probable que aumenten los precios de los carros nuevos y usados ​​debido a los aranceles y otros factores económicos. Es útil presupuestar el mantenimiento, como se haría con otros gastos del hogar. Las facturas elevadas de mantenimiento siempre son difíciles de aceptar, pero ayuda preverlas.

En general, tener una visión a largo plazo de la propiedad de un auto puede ahorrar mucho dinero.

El camino a las 200,000 millas

Para ayudarte a ahorrar dinero y alcanzar las 200,000 millas, nuestros expertos han delineado los pasos que debes seguir para llegar allí. Usamos como ejemplo un Toyota RAV4 2023 (el vehículo más vendido en Estados Unidos y popular entre los miembros de Consumer Reports), pero la lista de verificación será similar para la mayoría de los vehículos.

Nuestra guía se centró en un modelo usado en lugar de un RAV4 2025 para asegurar que los precios de sus servicios estuvieran disponibles. (Los RAV4 2023 y 2025 tienen el mismo diseño). Nuestros mecánicos detallaron el trabajo necesario según los principales intervalos de millaje. El Asistente de Reparación de Automóviles, disponible en CR.org/repair, proporcionó las estimaciones de precios, que incluyen piezas y mano de obra para el área de Yonkers, Nueva York, sede de Consumer Reports. Los precios pueden variar significativamente según el vehículo, su equipamiento, su ubicación y el taller que utilices. Además, los aranceles pueden aumentar el costo de las piezas importadas.

En la mayoría de los casos, un taller independiente será más económico que un concesionario para el servicio. Además, los miembros de Consumer Reports que acuden a mecánicos independientes y a varias de las cadenas de talleres (entre ellas AAA Car Care Plus y Goodyear Auto Service) afirman que tienen una experiencia más satisfactoria y mayor probabilidad de obtener un descuento que quienes acuden a los concesionarios. Nuestra encuesta también reveló que los talleres independientes son los más propensos a negociar el precio. Si acudes a una cadena de talleres o a un concesionario para tus reparaciones, consulta su sitio web para ver los descuentos o las promociones especiales que se envían por correo electrónico si ya has sido cliente.

En definitiva, lo mejor es encontrar un taller en el que puedas confiar y quedarte con él. Para muchos propietarios, eso puede significar acudir al concesionario durante el período de garantía y, una vez que expire, cambiar a un taller independiente local.

Dondequiera que se realice el servicio, para llegar a las 200,000millas, los pasos principales que se enumeran a continuación te ayudarán a prepararte para el servicio y a calcular el presupuesto correspondiente.

De 0 a 36,000 millas

Durante este período de garantía tradicional, el mantenimiento se limitará a cambios regulares de aceite, rotación de neumáticos e inspección del desgaste de frenos, limpiaparabrisas y neumáticos. Puedes ahorrar dinero reemplazando tú mismo elementos sencillos, como las escobillas del limpiaparabrisas y el filtro de aire del habitáculo, que es menos complicado de lo que parece. Algunas tiendas de repuestos incluso instalan las escobillas gratis. Además de estos elementos desgastados, las diversas piezas y sistemas del vehículo estarán en garantía, por lo que puedes acudir al concesionario para su reparación. Algunos fabricantes de automóviles, como Honda, Nissan y Toyota, incluyen mantenimiento gratuito limitado durante los primeros años de propiedad.

Cambio de aceite y rotación de neumáticos: $179-$227, cada 10,000 millas

Escobillas del limpiaparabrisas: $109-$123, cada 6 meses

36,000 a 60,000 millas

A estas alturas, probablemente necesites llantas nuevas, pero no compres simplemente versiones nuevas del juego que venía con el coche. Consulta las calificaciones de llantas de Consumer Reports, que tienen en cuenta el rendimiento general, el desgaste previsto de la banda de rodadura y el precio de compra. Cada llanta recomendada por CR destaca por su agarre, comodidad, ruido, desgaste de la banda de rodadura y tracción en nieve, si corresponde. Cuando te hayas decidido por un juego, consulta el sitio web del fabricante. La mayoría de las veces puedes encontrar descuentos, a menudo de alrededor de $100 por juego. Las pastillas de freno y, posiblemente, los rotores también podrían estar llegando al final de su vida útil. Haz que un mecánico los revise y, si es necesario, reemplázalos. Incluso si solo necesitas reemplazar uno de los frenos de inmediato, ahorra tiempo y dinero reemplazando también el otro lado. Después de cualquier reemplazo de llanta u otro trabajo importante en las ruedas, asegúrate de que tu mecánico realice una alineación de las cuatro ruedas.

Batería: $270

Neumáticos: $760*

Alineación de ruedas (cuatro ruedas, con calibración ADAS): $329-$420

Pastillas y rotores de freno (par, delanteros): $570-$661

60,000 a 100,000 millas

La mayoría de los vehículos tienen cinco años o más y ya no tienen garantía. Sigue vigilando el desgaste de los frenos y las llantas, y pide a tu mecánico que preste más atención a las piezas de la suspensión, como amortiguadores, puntales y bujes. Al igual que con los frenos, es mejor reemplazar las piezas de la suspensión por pares. Mientras tanto, sé constante con los cambios de aceite y filtro, y con la rotación de llantas. Es posible que también necesites un juego de llantas nuevo. Siempre que compres llantas nuevas o cambies piezas de la suspensión, asegúrate de que tu mecánico termine con una alineación de las cuatro ruedas.

Amortiguadores delanteros (ambos): $1,219-$1,410

Amortiguadores traseros (ambos): $692-$846

Brazos de control (ambos delanteros): $667-$812

Pastillas y rotores de freno (par, traseros): $559-$708

100,000 a 150,000 millas

Durante este período suelen ser necesarios servicios importantes, como el cambio de la correa de distribución. (La mayoría de los autos más recientes, como el RAV4, utilizan una cadena de distribución resistente, que debería durar toda la vida útil del vehículo y no necesitar que se reemplace). Planifica reemplazar elementos como bujías, motor de arranque, alternador y piezas de la suspensión. En conjunto, estos costos pueden ser significativos, pero solo deberías tener que hacerlo una vez. “En teoría, si reemplazas estas piezas entre las 100,000 y 150,000 millas, el ciclo comienza de nuevo y debería estar bien por mucho tiempo”, dice Ibbotson.

Neumáticos: $760*

Bomba de agua: $773

Bujías: $236-$281

Alternador: $558-$594

150,000 a 200,000 millas

En este momento, tu auto podría necesitar reparaciones más importantes, como el reemplazo de sellos de aceite del motor con fugas, la reconstrucción o reemplazo de la transmisión, un nuevo sistema de escape o posiblemente el reemplazo de la junta de culata. “La posibilidad de grandes reparaciones aumenta después de las 150,000 millas”, dice Ibbotson. Pero si comenzaste con un coche conocido por su confiabilidad, los problemas graves deberían ser poco frecuentes.

Neumáticos: $760*

Junta de culata: $4,503-$5,538**

Reemplazo de la transmisión: $7,927-$8,567

Reemplazo del silenciador: $737-$786

*Los precios son de Tire Rack y expertos de CR.

**Los precios son para un Toyota RAV4 2023 (excepto para la junta de culata, que es para un RAV4 2021) basados ​​en los precios de piezas y mano de obra en el área de Yonkers, Nueva York, recopilados mediante el estimador de reparaciones de autos (CR.org/carrepair) de RepairPal.

Cómo unirse al club de las 200,000 millas

La primera regla para que un auto llegue a las 200,000 millas (y más) es seguir un plan de mantenimiento. Por eso, los fabricantes de automóviles incluyen un programa en el manual del propietario de cada auto que venden. Cuidar aspectos básicos, como los cambios de aceite y las revisiones periódicas, puede ayudar a solucionar pequeños problemas antes de que se agraven y se vuelvan más caros. Las reparaciones proactivas pueden ahorrar dinero y evitar las molestias de una avería.

También ayuda mantener el carro limpio, por dentro y por fuera. El cuidado de rutina del auto, como lavarlo, encerarlo y aspirarlo, ayuda a prevenir daños y malos olores. Además, te brinda la oportunidad de inspeccionarlo para identificar posibles problemas a tiempo.

“Cuidar un auto es mucho más que cambiar el aceite”, dice Ibbotson. “Todo está conectado, así que cuando una pieza falla, puede sobrecargar las demás, provocando que fallen también”, añade.

Cambios de aceite

Cambiar y llenar el aceite del motor y el líquido de transmisión (y el aceite diferencial en vehículos con tracción total y tracción en las cuatro ruedas) es fundamental para el mantenimiento del automóvil. Consulta el manual para obtener recomendaciones específicas. Cuando selecciones los líquidos de reemplazo, sigue las recomendaciones del manual del propietario.

Con qué frecuencia: cada 3,000 a 10,000 millas, según el modelo. Lo mejor es seguir el programa de mantenimiento recomendado por el fabricante en el manual del propietario. Ibbotson recomienda que, si tu auto es antiguo, consideres seguir el programa de “servicio intenso”, que requiere un mantenimiento más frecuente.

Dónde acudir: a un taller de confianza. Evita las cadenas de talleres, ya que podrían usar aceite y filtros baratos. Algunos autos nuevos requieren aceites especializados que las cadenas de talleres podrían no tener.

Consejo útil: no derroches dinero en aceite sintético a menos que el manual lo requiera específicamente.

Cambio de llantas

Comienza a comprar llantas de repuesto cuando la banda de rodadura esté desgastada un 4/32 de pulgada o cuando se acerquen a los 10 años. El mal estado de las calles y el desgaste de las piezas de la suspensión del auto pueden acelerar el desgaste de las llantas.

Con qué frecuencia: las llantas pueden durar entre 30,000 y 80,000 millas, dependiendo de tu carro, el modelo de llanta y tu forma de manejar.

Dónde acudir: a tu taller mecánico de confianza o una tienda de llantas especializada.

Consejo útil: las llantas bien infladas son más seguras y ahorran gasolina. Revisa la etiqueta del marco de la puerta para verificar la presión correcta. También es importante rotar las llantas cada 5,000 a 8,000 millas para promover un desgaste uniforme. Las tiendas de llantas suelen ofrecer beneficios, como rotaciones gratuitas, que pueden ahorrar dinero con el tiempo. Además, es común que los fabricantes de llantas ofrezcan cupones en sus sitios web para reemplazar un juego completo.

Frenos

Los frenos son, por definición, un elemento de desgaste: el material de las pastillas se desgasta con el uso y deben reemplazarse periódicamente. Su duración disminuye con arranques y paradas frecuentes o repetidas frenadas bruscas. Manejar en ciudad suele ser más duro para los frenos que circular por carretera.

Con qué frecuencia: entre 25,000 y 70,000 millas.

Dónde acudir: a un taller de confianza.

Consejo útil: manejar con suavidad prolonga la vida útil de los frenos y ahorra gasolina. También invierte más en piezas de frenos de alta calidad. Las pastillas baratas tienden a desgastarse más rápido, y los rotores baratos suelen tener menos protección contra la corrosión, además de que pueden deformarse con mayor facilidad y causar vibraciones al manejar. Nuestros mecánicos también recomiendan cambiar los rotores cada vez que se reemplazan las pastillas.

Bujías

Ibbotson afirma que las bujías y otros elementos de afinación no son un problema en la mayoría de los autos hasta las 100,000 millas. Asegúrate de conseguir el tipo exacto recomendado por el fabricante. Las bujías incorrectas pueden afectar el consumo de combustible e incluso dañar el motor.

Con qué frecuencia: generalmente cada 100,000 millas.

Dónde acudir: a un taller de confianza con experiencia en la marca y modelo de tu coche. Este trabajo puede requerir una labor extensa que se beneficia de la experiencia específica en la marca.

Consejo útil: al cambiar las bujías, asegúrate de que sean de una calidad equivalente a las que venían con el auto para garantizar un óptimo rendimiento. Tu mecánico puede asesorarte.

Correa de distribución

Las correas de distribución son cada vez menos comunes en los autos más nuevos, pero en los vehículos que las tienen, sigue las recomendaciones del fabricante para reemplazarla. El servicio puede ser costoso debido a la cantidad de mano de obra necesaria y también porque suele estar relacionado con otras reparaciones. Omitir este importante servicio puede causar grandes daños al motor si se rompe una correa desgastada.

Con qué frecuencia: generalmente cada 60,000 a 100,000 millas.

Dónde acudir: a un taller mecánico de confianza.

Consejo útil: puede ser conveniente reemplazar también la bomba de agua, los tensores de la correa y las poleas al mismo tiempo para ahorrar en futuros costos de mano de obra.

Amortiguadores y puntales

Los amortiguadores y puntales absorben los baches de las calles y mantienen el auto estable. Al igual que con los frenos y los neumáticos, la vida útil de estas piezas de la suspensión puede depender de la calidad de las calles por las que manejes.

Con qué frecuencia: Los amortiguadores y puntales pueden durar 80,000 millas o más, pero las carreteras en mal estado y la conducción agresiva pueden acelerar su desgaste.

Dónde acudir: a un taller mecánico de confianza.

Consejo útil: las piezas de alta calidad duran más que las baratas. Asegúrate de que los amortiguadores y puntales que utilices cumplan con las especificaciones del fabricante. Y ten en cuenta que los coches con componentes de suspensión adaptativa (generalmente autos de lujo o de alto rendimiento) pueden encarecer este tipo de servicio.

Batería

Con qué frecuencia: la mayoría de las baterías duran entre tres y cinco años. El calor y dejar el auto parado durante largos periodos pueden acortar su vida útil. Las baterías de fibra de vidrio absorbente son más resistentes a las demandas de los carros modernos que las baterías tradicionales de plomo-ácido, pero suelen ser más caras. Incluso los vehículos eléctricos tienen una batería de 12 voltios que debe reemplazarse periódicamente.

Dónde acudir: a una tienda de repuestos para autos (muchas instalan las baterías gratis) o a un taller mecánico de confianza. Consulta las calificaciones de baterías de autos de Consumer Reports.

Consejo útil: inspecciona la batería de tu auto periódicamente. Si ves corrosión en las terminales o si parece que tiene fugas, es hora de reemplazarla.

Sistema de escape y el silenciador

La mayoría de los autos vienen con un sistema de escape de acero inoxidable de larga duración. Cuando se desgasta, probablemente se deba a un alto millaje.

Con qué frecuencia: cuando el óxido perfora los tubos de escape o silenciadores.

Dónde acudir: a un taller confiable especializado en reemplazar sistemas de escape y silenciadores.

Consejo útil: usa piezas de escape de calidad. Las más baratas son más propensas a la corrosión, por lo que tendrás que pagar la mano de obra para reemplazarlas antes.

El final del camino

Por muy bien que elijas y cuides un auto, algún día llegará el momento de cambiarlo porque cuesta demasiado o ya no es seguro. Aun así, decir adiós puede ser una decisión difícil, sobre todo si le tienes cariño.

Aquí tienes algunas señales de que probablemente sea hora de buscar otro vehículo:

• Necesita una gran reparación que costará más de lo que vale el auto.

• El óxido está afectando la integridad estructural.

• Sigue siendo inestable incluso con reparaciones frecuentes.

• Ha sufrido una inundación o un accidente grave.

• Llevas más de 150,000 millas con el vehículo y tus necesidades han cambiado. Durante ese tiempo, la seguridad ha mejorado, al igual que la conectividad y el entretenimiento. Si puedes permitirte adquirir un auto nuevo, sin duda obtendrás beneficios.

