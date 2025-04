Pistolero abre fuego contra policías en parada de tráfico en Virginia y muere tras ser abatido

Dos agentes de policía del condado de Fairfax, en Virginia, se encuentran hospitalizados tras ser baleados durante una parada de tráfico el miércoles por un hombre de 36 años, quien posteriormente fue abatido por un tercer agente en la escena.

El tiroteo se produjo alrededor de las 3 p. m. en la cuadra 4000 de Majestic Lane, una zona cercana al concurrido centro comercial Greenbriar Town Center en Chantilly, según informó el Departamento de Policía del Condado de Fairfax (FCPD).

Los dos agentes heridos, cuyas identidades aún no han sido reveladas públicamente, fueron trasladados a un hospital con heridas de bala en los brazos. Afortunadamente, las autoridades han confirmado que sus lesiones no revisten gravedad y sus vidas no corren peligro.

El pistolero, cuya identidad tampoco ha sido divulgada, recibió disparos en el lugar de los hechos y falleció posteriormente en un hospital local.

Según el jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, durante una conferencia de prensa, uno de los oficiales se encontraba realizando controles de tráfico cuando el vehículo del sospechoso se detuvo de manera “muy abrupta”, frenando bruscamente.

Al acercarse al automóvil e interactuar con el único ocupante, el oficial se encontró con un individuo que se mostró “inmediatamente hostil” y combativo. Davis señaló que el sospechoso se negó a identificarse o a proporcionar la matrícula de su vehículo, además de informar al oficial que estaba armado.

La situación escaló con la llegada de otros agentes al lugar. El hombre comenzó a buscar su arma, que portaba enfundada en el cinturón sobre su ropa. Los oficiales le ordenaron repetidamente que dejara de intentar alcanzarla.

El jefe Davis relató que las imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes mostraron al hombre extrayendo una pistola semiautomática de su funda, reclinándose en el asiento del conductor e inmediatamente abriendo fuego contra los dos oficiales que se encontraban cerca de la puerta del lado del conductor de su automóvil.

Un tercer oficial de policía uniformado del condado de Fairfax, asignado a patrullar el distrito de Fair Oaks, presenció el tiroteo desde el lado opuesto del vehículo y respondió disparando contra el sospechoso.

Las investigaciones preliminares indican que los dos oficiales heridos recibieron los disparos mientras intentaban impedir que el hombre sacara su arma y no llegaron a accionar sus propias armas, según precisó Davis.

Los tres oficiales involucrados portaban cámaras corporales, y también se recuperaron videos de las cámaras instaladas en sus vehículos.

“Estoy seguro de que estos oficiales tienen suerte de estar vivos”, afirmó el jefe Davis. “Estoy seguro de que un pistolero les disparó con la intención de matarlos, y estoy seguro de que la valentía del tercer oficial en la escena finalmente les salvó la vida”.

Dos de los oficiales heridos son veteranos del departamento con 18 y 19 años de servicio, respectivamente. El otro agente lleva unos pocos años en la fuerza policial.

Davis también mencionó que el comportamiento del sospechoso era “extraño” y que se realizará un informe toxicológico durante la autopsia para determinar si se encontraba bajo la influencia de drogas o alcohol en el momento del incidente.

La policía del condado de Fairfax cerró Majestic Lane, entre Lee Jackson Highway y Meadow Hill Lane, para llevar a cabo la investigación pertinente.

