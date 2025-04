Justin Bieber defiende su matrimonio con Hailey Bieber en un contundente mensaje

Harto de los dimes y diretes con respecto a su matrimonio con Hailey Bieber, el cantante canadiense Justin Bieber decidió lanzar un contundente mensaje con el que mandó a callar a sus detractores y dejó claro que su romance con la famosa va viento en popa. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de temas como “Baby” y “What do you mean?” redactó un extenso mensaje en el que se mostró en contra de las especulaciones de una crisis matrimonial con la madre de su hijo Jack Blues Bieber.

“Cada día me despierto pensando que quizás soy demasiado imperfecto para que Dios me utilice en esta hermosa historia de vida”, son las palabras con las que el famoso comenzó su mensaje. “Mi instinto me hace pensar: ‘rayos, yo no difundiría rumores o mentiras sobre alguien en Internet’ pero hay otra mi*rda de la que no estoy orgulloso“, reconoció la estrella de la música.

Al respecto de los comentarios en internet, Justin Bieber aseguró que los rumores que se generan en torno a su matrimonio con Hailey Bieber nacen desde la envidia.

“Honestamente, si yo fuera tú, también me costaría no sentir celos de mí y de Hailey, estamos on fire. Lo nuestro está en lo más alto, y es comprensible que a mucha gente no le guste eso. No los culpo“, sentenció el cantautor.

Con estas declaraciones, el artista multipremiado se suma a lo dicho por la propia Hailey meses atrás, cuando se enfrentó a una ola de ataques por su supuesta rivalidad con la ex pareja de Justin, Selena Gomez.

“Para que lo sepan, esas historias y rumores que ven en TikTok suelen ser falsos el 100% de las veces. Se las inventan. Provienen de la tierra de los espejismos“, indicó en su momento la hija de Stephen Baldwin.

Seguir leyendo:

• Justin Bieber genera diversos rumores sobre su comportamiento en Coachella

• Justin Bieber pide a sus fans que no gasten dinero en ropa de la marca Drew House

• Justin Bieber protagoniza fuerte encontronazo con los paparazzi