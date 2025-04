Szczęsny, portero del FC Barcelona, dice que perdió “la batalla” contra el cigarrillo

Wojciech Szczęsny, actual arquero del FC Barcelona, no esquivó el tema que se vincula a su nombre de forma jocosa cada semana en redes sociales. En los días previos a disputar la final de la Copa del Rey, el guardameta polaco concedió una entrevista a ESPN en la que, con absoluta franqueza, reconoció que ha perdido la batalla contra el cigarrillo.

“He perdido la lucha. Cuando era muy joven, creé un hábito que es muy negativo para mí. Y sé que lo es. Simplemente, he perdido contra ello. Para cualquiera que lo esté viendo: no hagas lo que yo hice”, confesó el portero de 35 años.

A pesar de que no desea hablar frecuentemente del tema, Szczęsny no oculta su realidad cuando le preguntan.

Prefiere ser honesto, aunque eso implique exponerse públicamente. “Tú me haces una pregunta y yo la respondo tan honestamente como puedo. Sabes, hay cosas de las que preferiría no hablar. El tema que hemos mencionado prefiero no hablar de él. Pero si alguien me pregunta, sí (fumo)”, agregó.

Un portero eficaz, un personaje entrañable

Lejos de la polémica, su rendimiento con el FC Barcelona ha sido notable. Llegó como refuerzo de emergencia tras la lesión de Ter Stegen, y rápidamente se ganó la titularidad con actuaciones sólidas.

Además, su carácter relajado y su sentido del humor han conectado con la afición blaugrana, que incluso lo apoda con sarcasmo afectuoso: “Szczęsny fumador”.

El fin de semana pasado, durante la celebración de su cumpleaños número 35, su esposa Anna compartió una imagen donde el portero lucía una gorra con la palabra “fumador” escrita bajo la visera. Y en una entrevista anterior, Szczęsny llegó a bromear diciendo que alguien debería agradecerle por pasar “90 minutos sin fumar”.

En su charla con ESPN, también lanzó una frase inesperada al hablar del buen trabajo defensivo de su equipo: “Me facilita mucho el trabajo porque quieren defender y bloquean cada tiro, ganan cada entrada, cada cabezazo, y yo puedo, a falta de una mejor expresión, irme a fumar un cigarrillo”.

Szczęsny no promueve su hábito, pero tampoco lo esconde. Esa sinceridad ha sido clave para que sus compañeros lo respeten, dentro y fuera del vestuario. De hecho, varios jugadores lo conocen como “Tek”, apodo que nadie sabe explicar con certeza. Pedri, por ejemplo, lo ha descrito como “un personaje gracioso”, aunque Szczęsny no parece creerse el halago.

“No creo que Pedri entienda muy bien el inglés, así que no entiendo por qué lo dice. Simplemente intento ser yo mismo”, comentó con una sonrisa.

En tiempos donde muchos futbolistas prefieren la discreción, Szczęsny destaca por su espontaneidad. “¡Sin calentar, directo a las preguntas!”, respondió con humor cuando le preguntaron si podría perder la titularidad en caso de que Ter Stegen se recupere antes de que acabe la temporada.



