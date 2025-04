¡Viva el papa! ¡Viva el papa! ¡Viva el papa! repitió el arzobispo José H. Gómez, pastor de la Arquidiócesis de Los Ángeles, al concluir la solemne misa que celebró junto a otros obispos auxiliares ante aproximadamente 3,000 fieles que le dieron el último adiós a Francisco, a quien consideran el papa humilde de la misericordia de Dios.

“¡Demos gracias a Dios por su ministerio! ¡Y gracias por su ejemplo!”, exclamó el arzobispo Gómez.

En esas dos frases resumió el agradecimiento de la iglesia y de los feligreses por los 12 años del pontificado histórico del sucesor de San Pedro, en la Iglesia católica.

Gómez hizo de pie el homenaje, junto con decenas de sacerdotes. delante de una enorme fotografía de un sonriente papa Francisco y frente a un altar improvisado con crisantemos y gladiolas blancas.

Conocido como el pontífice de las periferias, Francisco, nacido en Buenos Aires, Argentina, falleció el 21 de abril, a los 88 años. Este domingo tenía planeado canonizar en la Plaza de San Pedro del Vaticano a Carlo Acutis, el “santo del milenio”.

El arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez y numerosos sacerdotes aplauden a la memoria del papa Francisco.

Durante la homilía en la Catedral Nuestra Señora de Los Ángeles, el arzobispo Gómez recordó las enseñanzas del papa Francisco y su énfasis en la compasión, en particular hacia los refugiados y migrantes.

“El Papa Francisco ha destacado la importancia de reconocer la voz de Dios en nosotros y cuestionar nuestros estilos de vida acomodados, que a menudo ignoran el sufrimiento ajeno”, describió el pastor de casi cinco millones de católicos en cinco regiones pastorales: Los Ángeles, San Fernando, San Gabriel, San Pedro y Santa Bárbara.

“Ha instado a recuperar nuestra humanidad común y la responsabilidad de cuidarnos unos a otros, enfatizando que cada persona es hija de Dios”, dijo Gómez, quien también abordo el papel de la Iglesia como reflejo de la luz de Cristo y la necesidad de que las personas encarnen esta luz en su vida diaria, buscando la santidad y la compasión, especialmente hacia los inmigrantes y refugiados.

Un numeroso grupo de delegados de religiones distintas a la católica acudieron para honrar el legado del papa Francisco.

“Él [Francisco] fue a visitar países del mundo donde inmigrantes estaban muriendo, sufriendo mucho y es la lo que más me impresionó del amor que él demostró en su vida diaria”, reflexionó la senadora estatal, María Elena Durazo. “El Papa Francisco siempre tuvo la puerta abierta para los inmigrantes. Su ejemplo debe continuar”.

El senador federal Alex Padilla, enfatizó que, el papa Francisco siempre estuvo en favor de los inmigrantes.

“Pedía un mejor trato y más respeto a los inmigrantes, no solo de Latinoamérica, sino de todo el Mundo, y también la importancia de proteger el medio ambiente. Sus acciones no fueron una cuestión de política, sino de valores. Nosotros los seguiremos defendiendo, no importa quién esté en la Casa Blanca”.

El senador Alex Padilla y su esposa Angela, la senadora estatal Maria Elena Durazo, la concejal Mónica Rodríguez y la supervisora del condado, Hilda Solís, entre los presentes.

El Papa de las periferias

Los atributos distintivos del recién fallecido papa Francisco fueron una humildad refrescante -similar a la de San Francisco de Asís, en quien inspiró el nombre- y una compasión por todos que lo llevó a ser llamado el Papa de las Periferias.

“Su humildad, sencillez y la cercanía con los más desposeídos y los pobres fueron valores esenciales del papa Francisco”, subrayó la madre María de Jesús Campos, de la congregación Siervas de María.

“Francisco fue una persona siempre desprendida. Nunca se apropió del poder, sino fue un servidor. Su legado ha sido su unión con Cristo y el amor que le tenía a la iglesia. Siempre hablo con la verdad”.

Monjas de la congregación Siervas de María presentaron sus respetos a la memoria del fallecido pontífice, papa Francisco.

El féretro con el cuerpo del papa Francisco ya fue sellado.

Estuvo hasta el viernes en la capilla ardiente de Basílica de San Pedro donde más de 150,000 personas le rindieron homenaje.

Los restos mortales del Papa Francisco serán trasladados el sábado a la Iglesia de Santa María Mayor, donde reposarán para siempre, según fue su voluntad antes de morir.

A partir del domingo 26 de abril, los fieles podrán visitarlo allí para presentarle sus oraciones.

Una historia inspirada en Francisco

Bridget Núñez, una joven de 16 años de Lincoln Heights, compartió la inspiradora experiencia de conocer al papa Francisco, lo que la motivó a fundar un club juvenil en la Preparatoria Sacred Heart.

“Admira la humildad, el amor y la inclusión del Papa Francisco”, dijo Núñez, a La Opinión. “Cree que su legado empodera a los jóvenes para generar cambios positivos”.

La chica destacó la cercanía del papa Francisco con otras religiones y su enfoque en temas de justicia social, como la ayuda a las personas sin hogar y a los inmigrantes.

“Su herencia de humildad y diálogo del Papa Francisco, insta a la iglesia a continuar su misión y construir sobre sus cimientos una mejor humanidad”, dijo la joven.

Récord de canonizaciones

En la historia de la iglesia, el Papa Francisco tiene el récord de santos canonizados: 942 en total, superando los 482 de Juan Pablo II. Entre ellos estuvieron los Papas Paulo VI, Juan XXIII, Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, el niño mártir mexicano, José Sánchez del Rio, fray Junípero Serra, sacerdote misionero y franciscano, Francisco y Jacinta Marto, los videntes de Fátima y Monseñor Oscar Arnulfo Romero, de El Salvador.

Después de la Pascua de Resurrección, el Papa tenía planeada la canonización de Carlo Acutis, el “Influencer de Dios”, un joven de 15 años que falleció en 2006 de leucemia.

La elevación a los altares del “Santo del Mileno” ha quedado suspendida. Habría sido el 27 de abril de 2025, durante el Jubileo de los Adolescentes.

Para el padre Alexi Smith, sacerdote greco-católico, que se ha desempeñado como Oficial Ecuménico e Interreligioso de la Arquidiócesis Católica Romana de Los Ángeles desde 2000, dijo que el número de canonizaciones de Francisco es “asombroso”.

“Creo que eso demuestra que el Papa Francisco quería darnos varios ejemplos para que los siguiéramos, y ese es nuestro reto”, manifestó. “Ahora mantenemos viva su memoria imitando el ejemplo de aquellos a quienes declaró santos”.

Relaciones de ecumenismo con otras religiones

A la misa para homenajear al Papa Francisco en Los Ángeles, acudieron al menos 40 delegados de otras religiones.

“Desde el comienzo de su pontificado, Francisco se acercó a otras religiones y dijo que debemos caminar juntos para hacer del mundo un lugar mejor, y el hecho de que tantas personas de estas otras religiones hayan venido hoy es testimonio de su gran legado”, dijo el padre Smith.

John Harvey Taylor, Obispo de la Diócesis Episcopal de Los Ángeles describió que el papa Francisco “fue un ejemplo excepcional de nuestro Señor Jesucristo”.

“La humildad cristiana del papa Francisco y su inequívoca defensa de los marginados nos inspiran a todos a vivir más profundamente el llamado de nuestro Señor a la fe en acción”, dijo. “Además, su afabilidad y buen humor impulsaron enormemente el Evangelio de maneras encantadoras e inolvidables en todo el mundo”.

Casi 3,000 parroquianos acudieron a la misa.

Aproximadamente seis meses después de ser elegido jefe de la Iglesia católica, el papa Francisco hizo una sorprendente confesión a un sacerdote jesuita, Francis DeBernardo, director ejecutivo de New Ways Ministry.

“¿Quién es Jorge Mario Bergoglio?”. Francisco lo miró en silencio antes de responder.

“Soy un pecador”, dijo Francisco en la entrevista de 2013. “Esta es la definición más precisa. No es una figura retórica, o un género literario. Soy un pecador”.

Papa Francisco y los niños

¡Ustedes rezaron por mí, ahora yo rezaré por ustedes!” era el título de un cartel que llevaba en sus manos el pequeño Fabián Fernández, un niño de siete años, quien iba vestido de “papa” a la misa en honor del pontífice.

“Venimos a agradecerle al Santo Papa por todo el amor que les dedicó a los niños y por darle voz a todas esas personas que no tienen voz”, dijo Claudia Fernández, la madre del niño, quien se salvó, después que había nacido con una vena tapada en el cerebro. Los médicos le daban pocas opciones de vida. Incluso pronosticaron que nunca caminaría.

Fabian de Jesús llegó para despedirse del papa Francisco.

“La virgen de Guadalupe intercedió por mi hijo hace siete años y Dios me concedió el milagro de verlo crecer y desarrollarse como cualquier otro niño de su edad”, dijo la mujer nacida en Michoacán, México. “Ahora vamos a pedir que, desde el cielo, el papa Francisco ore por mi niño, y nosotros vamos a orar por él”.