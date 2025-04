América no sería tetracampeón, predice una supercomputadora

Las Águilas del América no serían tetracampeones del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, si es que se hacen realidad los pronósticos de la supercomputadora Action Network que auxilia en las predicciones para casas de apuestas de ligas profesionales como la NBA o la MLB, así como en el balompié profesional.

De acuerdo a estos datos de la fase final que iniciará este fin de semana con los juegos de play in entre Rayados de Monterrey vs. Pachuca y FC Juárez vs. Pumas de la UNAM, para buscar los dos boletos que restan para la liguilla por el título del torneo Clausura 2025.

¿QUIÉN SERÁ EL CAMPEÓN?



La supercomputadora de Action Network calculó cómo se desarrollará la liguilla del Clausura 2025



Según estas predicciones, la final se jugará entre el líder general Toluca contra el segundo lugar América y el ganador serán los Diablos Rojos con lo cual romperán un ayuno de 15 años de títulos en el fútbol de México, pero sobre todo romperá el mandato que ha mantenido el cuadro americanista en los tres últimos torneos.

Habría que recordar que Toluca no es campeón desde el torneo Bicentenario 2010, cuando doblegó en penales a Santos Laguna y ha perdido las últimas tres finales que disputó contra Xolos Tijuana en el torneo Apertura 2012, con Santos Laguna en el Clausura 2018 por marcador de 3-2 y con Pachuca 8-2.

Dentro de sus algoritmos, Action Network no concede opciones a Cruz Azul, Tigres, Necaxa, León, Monterrey, Pachuca, FC Juárez y Pumas de la UNAM, de poder alcanzar la coronación en el presente campeonato, pues considera que en sus cálculos matemáticos no cuentan supuestamente con opciones de ceñirse la corona.

Por lo pronto los Diablos Rojos tienen a su favor para que la ecuación de la máquina los ponga como ganadores del título, sus números que tuvieron a lo largo del campeonato sumando 37 puntos, con 11 victorias, 4 empates y solo dos derrotas.

Inclusive el pronóstico asegura que Toluca vencerá al América con marcador de 2-1, lo cual representaría el final del reinado americanista a quien todo mundo señala como amplio favorito por sus antecedentes en los últimos tres torneos que bajo las órdenes del brasileño André Jardine se han coronado e implantado su dominio en el fútbol de México.

Nuevo fracaso de Cruz Azul

De acuerdo a estas operaciones y algoritmos, el Cruz Azul sumaría un nuevo fracaso al quedar atorado en la fase de semifinales nuevamente ante el América como sucedió en el torneo pasado Apertura 2024 en donde en un vibrante partido de vuelta las Águilas le arrebataron la victoria a los celestes con un penalti anotado por el uruguayo Rodrigo Aguirre sepultando una brava reacción cementera con dos goles de Gabriel “Toro” Fernández y de Amaury Morales.

Pero, ¿qué es Action Network?

Según los especialistas, Action Network es una plataforma computarizada de probabilidades que adelanta los resultados de la fase de calificación, apoyándose en factores y datos donde no intervienen las emociones humanas y el gusto por los colores.

Son cálculos exactos alimentados con los datos que se proporcionan como récord histórico, su rendimiento en el torneo, su plantilla, valor en el mercado de los jugadores, aleatoriedad, resultados inesperados y la incertidumbre de los partidos.

Después de recopilarse esos datos se ejecutaron 1,000 simulaciones para después recolectar los resultados y así arrojar la predicción final, colocando al América y al Toluca en la lucha por el campeonato, resultando campeones los escarlatas del Estado de México.

