Diego Valdés sigue en el América, asegura su representante

Frente a todas las versiones que aseguran que el chileno Diego Valdés tiene ya los dos pies fuera del América, el representante del jugador andino, Gastón González aseguró lo contrario al señalar que no existe ningún comunicado oficial sobre la salida de su representado para el próximo torneo

En entrevista con el periódico AS Chile, González expuso que no existe comunicado oficial donde los dirigentes del América les hayan informado que Valdés ya no entra en planes para la próxima temporada, aunque están conscientes de que esa decisión puede cambiar en cualquier momento y que tienen que estar preparados para la postura de los americanistas.

Diego Valdés hasta el momento no tiene noticias de que América se quiera desprender de sus servicios. Crédito: Diego Padilla | Imago7

“El América no me ha informado nada de que se quiera desprender de Diego. Él es un jugador atractivo por su rendimiento y experiencia en la liga mexicana, pero por ahora no hay nada oficial”, dijo el agente de futbolistas chileno, pero entendió el origen de las versiones al disminuir los minutos jugados de Valdés en el presente torneo.

De más a menos

No obstante que Gastón González aseguró que muchas veces la prensa exagera sobre el verdadero aporte de los jugadores en los equipos, dijo estás consciente de que Diego Valdés en el torneo Clausura 2025 no suma ni el 30 por ciento de minutos y que eso les ha causado mucha sorpresa, pues se acostumbraron a ver a Valdés con un porcentaje de productividad de 85 por ciento.

“La prensa especula mucho porque estaban acostumbrados a ver a Diego jugando el 80 o el 85 por ciento de los minutos. Creo que desde ahí empiezan los rumores”, aseguró y también añadió que muchas de las razones de esta inactividad o falta de minutos se ha debido a lesiones que ha tenido el mediocampista chileno.

Estuvo cerca del Toluca la temporada anterior

González reconoció que antes de iniciar el torneo estuvo la opción de salir del América para Diego Valdés, pero al final entendió que no existe mejor vitrina que las Águilas y por esa razón decisión desechar la oferta del Toluca para seguir adelante con el cuadro americanista.

“En el mercado anterior hubo una oferta formal de un equipo importante de México, pero entre el jugador, América y yo tomamos la decisión de que no era el momento de salir. Vamos a esperar y escucharemos propuestas. América está abierto a escuchar. Y a ver esto es fútbol y a nadie le gusta estar en un equipo y no jugar. Entonces, ahí también viene un análisis, pero para poder analizar, hay que tener ofertas. Hoy no hay nada, es muy temprano en el mercado”, precisó el agente del jugador.

Diego Valdés es uno de los consentidos de la afición del América y su salida sería un duro golpe en el americanismo. Crédito: Imago7

La realidad es que Valdés en los dos últimos torneos apenas puede completar la cantidad de que acumuló en el campeonato Clausura 2024 en donde superó los mil minutos de actividad, pero todo ha venido a menos y cada vez su nombre se asocia a las bajas que tendrá el plantel americanista en el próximo campeonato.

Es cierto que todo puede cambiar si Valdés tiene una liguilla espectacular, pero con la lesión que sufre actualmente será muy complicado que pueda conseguir la continuidad en el actual tricampeón de la Liga MX, sobre todo porque ha sido diagnosticado con un desgarre en una ingle.

