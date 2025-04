Denisse Guerrero toma con gracia el rumor de que es hija de La India María y Raúl Velasco

Desde hace cinco años surgió el rumor de que Denisse Guerrero es hija de la comediante María Elena Velasco “La India María” y el conductor Raúl Velasco (ambos ya fallecidos). Tiempo después la cantante mexicana desmintió esa información, pero ahora fue cuestionada sobre el mismo tema, algo que ella califica ya como “parte de la cultura pop”.

Denisse Guerrero, cantante de Belanova, anuncia su fase como solista

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México la artista fue abordada por reporteros, quienes le preguntaron acerca de ese rumor (originalmente difundido por Javier Ceriani): “Eso ya se ha vuelto parte de la cultura pop. A mí se me hizo súper grueso, y yo antes como que simplemente no decía nada, porque tú sabes que a veces a las personas yo creo que se les hace más interesante ver eso, a saber que soy hija de una maestra y de un dentista de Los Mochis, Sinaloa, y que tengo una vida bien normal”

La cantante de 44 años decidió no tomarse en serio ese chisme: “Sí, fue curioso. Yo siempre me lo tomaba como con gracia; o sea, me daba risa y le decía a mi mamá: ‘No le digas nada a nadie, no tiene caso'”.

Denisse fue noticia hace unos días, pues firmó un contrato con la disquera Universal para grabar canciones como solista. Pero aclaró que eso no significa que abandone el grupo Belanova, con el cual ha lanzado varios álbumes: “Como artista siempre uno busca nuevos caminos que te inspiren. Con Belanova pues es una carrera larguísima, y ahorita lo que quiero hacer es como alternar y llevar paralelo este nuevo proyecto”.

Guerrero también negó que haya un distanciamiento entre ella, Ricardo Arreola y Édgar Huerta (los otros integrantes del grupo): “Es más como una inquietud creativa para mí, que no me quiero negar a experimentar. Ellos también tienen otros proyectos, pero como les digo, no es así como que se acabe Belanova, sino que es como explorar cosas distintas para cada uno”.

