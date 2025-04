Expulsan a fanático de Cleveland por burlarse de Jarren Duran sobre intento de suicidio

Un lamentable incidente opacó la gran actuación de Jarren Duran este domingo, cuando un fanático fue expulsado del Progressive Field por burlarse del jardinero de los Boston Red Sox acerca de su intento de suicidio, revelado recientemente en un documental de Netflix.

Durante la victoria de Boston 13-3 sobre los Cleveland Guardians, Duran fue objeto de un comentario inapropiado por parte de un aficionado ubicado en la primera fila, cerca del dugout de los visitantes. El incidente ocurrió después de que el All-Star flied out en la séptima entrada.

Visiblemente molesto, Duran se mantuvo en el borde del dugout observando al fanático, mientras sus compañeros y el cuerpo técnico intervenían para calmar la situación.

El fan intentó huir por los pasillos del estadio, pero fue detenido rápidamente por el personal de seguridad y expulsado del recinto.

“Estoy feliz de que el personal de seguridad y los umpires se encargaron de la situación”, declaró Duran tras el juego, agradeciendo el apoyo recibido tanto de su equipo como de otros fanáticos presentes.

Los Guardians emitieron un comunicado oficial disculpándose con Duran y los Red Sox, y confirmaron que están colaborando con Major League Baseball para determinar las sanciones correspondientes al aficionado.

Jarren Duran se sincera sobre su vida

Este fue el primer episodio de acoso directo que ha enfrentado Duran relacionado con su salud mental desde el estreno de The Clubhouse: A Year With the Red Sox el 8 de abril.

A pesar del incidente, Duran mostró gran madurez y autocontrol, cualidades que destacó su mánager Alex Cora, quien elogió su crecimiento personal luego de una suspensión en 2023 por un altercado verbal similar en Fenway Park.

En el aspecto deportivo, Duran tuvo un fin de semana sobresaliente. Terminó la serie con un promedio de bateo de .467 (7 hits en 15 turnos), incluyendo un robo de home plate, y extendió su racha de hits a 13 de los últimos 14 juegos, consolidándose como una pieza clave en el lineup de Boston.

