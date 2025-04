Metro lanza su segundo programa piloto de detección de armas

Metro lanzó ayer su segundo programa piloto de detección de armas en la estación Norwalk de Línea C como parte de su campaña para reducir el crimen en sus trenes y brindar a sus usuarios un entorno más seguro.

Por primera vez los pasajeros en la estación tuvieron que pasar por un detector de armas y la mayoría no tuvo ningún problema a pesar de que algunos tuvieron que pasar a una segunda revisión por oficiales de Metro donde abrieron sus bolsas en busca de pistolas, cuchillos o cualquier objeto que represente un peligro para la comunidad.

“En todos los años que he usado las estaciones de tren, nunca he tenido que pasar por esto”, dijo Kenroy Regester un pasajero de Metro. “Parecía un poco extremo, pero si esto es lo que mantiene seguros los trenes, me parece bien”.

Oficiales revisan la bolsa de un pasajero en la estación de Metro en Norwalk.

El año pasado Metro empezó en la primera fase de su programa piloto usando otro tipo de equipamiento, pero esta semana dio arranque la segunda fase que va a durar 12 meses empezando con la estación en Norwalk Station con un equipo más compacto y que accede mejor para la infraestructura de estaciones diferentes.

De acuerdo con el directivo de seguridad y servicio policial de Metro, Carlos Rico, el sistema es muy similar a lo que esperaría una persona que ingresa a un aeropuerto o un estadio de deportes donde hay una requisición de armas en la entrada.

“Las personas van a pasar por estos dos pilares para entrar, si tienen algún objeto de metal que parece ser un posiblemente arma de fuego o arma blanca, el sistema alertará a los agentes que están haciendo la revisión y se les pedirá que ingresen a una segunda revisión, abran su mochila para verificar si tiene en un arma o no”, dijo Rico.

Rico agrega que a fin de año cuando termina el programa piloto, Metro regresará a la junta directiva con los resultados del programa y ellos determinarán si hacen que este sea un programa permanente para el sistema.

Janice Hahn, supervisora del condado de LA y presidenta de la Junta de LA Metro, habla durante una conferencia de prensa en la estación de Metro en Norwalk. Crédito: Impremedia

“No se puede llevar un arma a un concierto, ni a un partido de los Dodgers, y ya sabes que no se puede llevar un arma si se aborda un avión en un aeropuerto, así que tampoco debería poder llevarse una a nuestros trenes”, dijo la supervisora Janice Hahn que también es la Presidenta de Metro. “El metro debe ser seguro para todos: para nuestros pasajeros, para nuestros trabajadores y para nuestros operadores”.

Además, la supervisora Hahn compartió que el costo del segundo programa piloto será 100,00 dólares, pero agregó que no se podía permitir no hacerlo debido a que busca incrementar la seguridad en los trenes.

Fernando Dutra, concejal de la ciudad de Whittier y primer vicepresidente de la Junta de Metro, explicó que el programa piloto inicial del año pasado fue exitoso y prometedor.

“También vimos que la mera presencia de estos sistemas puede actuar como elemento disuasorio, evitando a las personas traer armas a la zona de la estación”, dijo Dutra. “Ahora, al iniciar la segunda fase de este piloto, podremos medir su eficacia en más estaciones”.

Robert Gummer, subdirector de Seguridad y Orden Público de LA Metro, ha estimado el impacto del tiempo a los pasajeros como algo mínimo.

“Si no se detecta nada, dos segundos y si se detecta algo, no más de 15 segundos”, dijo Gummer.

El subdirector agrega que si alguien se encuentra con un arma, oficiales de Metro contactarán a las autoridades adecuadas, pero también reconoce que hay instancias donde personas tendrán que cargar cuchillos de cocina para el trabajo y los oficiales tratarán cada caso diferente.

Aunque algunos pasajeros notaron que era una experiencia inesperada, la mayoría mantuvieron que tener más seguridad en los trenes es clave ya que algunos usuarios han experimentado o visto incidentes de violencia en sus viajes.

Gladys Hernández, que utiliza el sistema de Metro casi todos los días, estaba en un tren con su hijo cuando de repente alguien se les acercó con un cuchillo.

Gladys Hernández (izq.) y Ana Molina posan para un retrato en la estación de Metro en Norwalk.

“Estábamos prácticamente solos ahí en el tren y nos bajamos y nos pasamos a otro vagón porque sí teníamos miedo”, dijo la mujer.

Hernández y su amiga, Ana Molina, que han utilizado el sistema de Metro por más de 14 años, subrayan que ahora se puede caminar un poco más con seguridad y también les gustaría ver una mayor presencia de seguridad en los trenes.