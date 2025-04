Paulinho, campeón de goleo individual en la Liga MX, cambiaría todos sus goles por ver al Toluca coronarse

El portugués Paulinho, delantero del Toluca que fue el máximo goleador del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, afirmó que cambiaría las 12 anotaciones que hizo este certamen por darle el título de liga a su equipo.

“Cambiaría todos mis goles por ser campeón, el club hace mucho tiempo que no es campeón y a pesar de ello los hinchas siempre llenan el estadio”, explicó en unas declaraciones difundidas por el equipo de prensa de los Diablos Rojos del Toluca.

Paulinho obtuvo este Clausura su segundo título de goleo en México, esta vez lo compartió con el colombiano José Zúñiga, de los Xolos de Tijuana, y el serbio Uros Durdevic, del Atlas.

¡Llegó y la rompió! 🔥



Segundo campeonato de goleo en igual número de torneos. 👏



Disfruta de todos los goles de Paulinho, el Diablo del @TolucaFC aquí 😈👉 https://t.co/CuQ3gyL7z6 pic.twitter.com/0IRmXhcTio — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 26, 2025

Sin embargo, la máxima aspiración del ex jugador del Sporting de Lisboa portugués es darle a los Rojos su primer trofeo de liga desde 2010, cuando obtuvieron su décimo cetro, la tercera mejor cantidad en México.

“Me quedo feliz por marcar, pero la felicidad plena es cuando ganas un torneo con tu equipo. Me quedo contento por hacer los goles, pero también tengo la suerte de tener muchos jugadores cerca de mí que me lo hacen mucho más fácil”, añadió el futbolista nacido hace 32 años en Barcelos.

También, el portugués elogió a su entrenador, el argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed.

“El entrenador sabe sacar de todos lo mejor, yo incluido; me siento muy bien. Todo se siente muy bien, muchos jugadores están haciendo un torneo espectacular y espero que sigamos todos así en la fase final y más allá”, concluyó.

Los Diablos, primeros clasificados, esperan a su rival en la serie de los cuartos de final, que saldrá del mejor entre los Rayados del Monterrey del central español Sergio Ramos y los Pumas UNAM, que este domingo jugarán el último partido de la repesca del Clausura.

*Con información de EFE.

