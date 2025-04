De “Torero” a “Bombero”: PETA pide a Chayanne cambiar el nombre de su famoso tema

De cara a sus próximas presentaciones en España como parte de su gira “Bailemos otra vez”, PETA ha lanzado una carta al cantante Chayanne, solicitándole que cambie el nombre de su exitosa canción “Torero”, pues esta podría lanzar un mensaje positivo con respecto a la tauromaquia.

“Glorificar a hombres que atormentan y matan animales por entretenimiento no está en sintonía con los valores modernos“, se lee en la carta emitida por la Vicepresidenta de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) en Europa, Mimi Bekhechi.

“Aunque sigues siendo tan popular como siempre, la popularidad de las corridas de toros ha disminuido considerablemente; actualmente, siete de cada diez españoles se oponen a este espectáculo cruel y anticuado. A pesar de los esfuerzos de una minoría por mantenerla viva, la mayoría de las personas no cree que la tauromaquia represente la cultura española y la considera una práctica del pasado”, sentenció el colectivo.

La asociación sustentó su petición haciendo mención de las 715,000 firmas que ciudadanos españoles emitieron en apoyo de la Iniciativa Legislativa Popular “No Es Mi Cultura”, misma que busca eliminar la tauromaquia como patrimonio cultural protegido.

En su lugar, PETA propone cambiar el nombre del exitoso tema por “Bombero” en honor al gran valor que esta profesión trae consigo: “Los bomberos, en cambio, encarnan el valor, la dedicación y la empatía, valores que la mayoría de nosotros admiramos. Los bomberos salvan vidas poniendo su vida en juego, y por ello merecen ser celebrados“, explican haciendo referencia a una de las frases que se menciona en la canción.

Para finalizar, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) reitera la gran influencia e impacto que Chayanne tiene en la sociedad, por lo que lo exhorta a sumarse a la causa.

“Un artista con tu influencia tiene el poder de impactar positivamente en la cultura, y actualizar el nombre de la canción enviaría un poderoso mensaje de compasión. Esto significaría mucho para todos tus fans españoles, quienes trabajan para hacer de su país un lugar más compasivo para los animales“, concluye la vicepresidenta Mimi Bekhechi.

