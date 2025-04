Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de abril de 2025

ESCORPION

Etapa muy perra, has madurado mucho y prueba de eso es que te dañan y ya ni sientes el golpe, nomás pones tu mejor cara pa recibirlo y de esto se trata la vida, tu corazón se ha hecho duro pero dentro de él sigue conservando sus valores y su sencillez que lo ha caracterizado, te envuelves en un escudo que no permite que te sigan viendo la cara de tont@, vienen grandes cambios en tu vida, en el trabajo, en tu economía y sobre todo en el amor, está por consolidarse una relación la cual ha estado en el aire, este fin de semana se presta excelente para dar ese empujón que falta, lo que ha de ser será y lo que no que se lo lleve la fregada. Se viene una separación en la familia que pudiera venir a generar varios conflictos. Necesitas creer más en ti y en tu capacidad de lograr tus metas, tienes todo para ser feliz, pon atención a las pequeñas cosas que tienes a tu alrededor y que son gratis pues estas cosas son las que necesitas para sonreír y amar sin medida. Viene un viaje en puerta y posibilidades de conocer a nuevas personas que se quedarán para siempre en tu vida, éxitos y fortuna te siguen, pero necesitas saber abrir bien tus ojos para aprovecharlos y trabajar para conseguirlos, las depresiones quedarán en el pasado.

LIBRA

Aguas con pérdidas materiales estarán a la orden del día. Invitación al cine o a salir a cenar con amistades a finales de semana, disfruta la convivencia. El amor está por tocar tu puerta, pero llévatela tranquila no presiones lo que está naciendo o vas a asustar a la otra persona, que no te veas como una persona urgida y necesitada de caricia, aprende a no aflojar tan pronto para que te puedan valorar y se ingre más la víctima. Eres muy perris pa salir librado o librada de situaciones o problemas en los que te envuelves, sigue así, que nadie te detenga en el camino de los logros de tus objetivos, aguas con lo que le cuentas a tus amistades, te están poniendo el dedo y van y chismean todo lo que les dices. No te dejes llevar por el qué dirán que al final podría ocasionarte serios problemas sobre todo en relaciones de pareja. Se vienen días en los cuales podrías tener conflictos con tu pasado, suelta, libérate y deja ir todo lo que no te sume en tu vida y te cause estrés. Si tienes una relación aprende a no ser tan posesivo o posesiva o de lo contrario te van a mandar a incomodar a tu madre, las personas necesitan su espacio y su libertad no las oprimas o quieras controlar a tu imagen y semejanza.

VIRGO

Dolores de espalda, deja de tomar tanto café o refresco porque te está dañando un buen, toma más agua y cuida lo que comes y bebes. Vienen cambios muy perros en tu vida, te darás cuenta quienes de tus amistades valen la pena y a quienes mandarás en moto a rumbarle a la fregada. Si bien es cierto que el físico es importante, aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu pareja. Te vas a encamar con una persona y nacerá un bonito sentimiento entre ustedes con posibilidad de que se convierta en una relación sería, debes aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer porque muchas veces ni adiós te dirán. Cuidado con amores del pasado y con cambios de última hora que te pueden venir afectar. Se vienen cambios en el amor que podrían beneficiarte, cuidado con chismes en la familia y con dinero mal gastado o mal invertido. No es momento de cambios repentinos en los dineros porque van a venir afectar mucho tu economía. El pasado es pasado y si sigues permitiendo que viva en tu presente no lograrás avanzar ni abrirte a nuevas oportunidades. Recibirás noticas de trámites que has hecho semanas atrás.

LEO

No es momento de alejarte, apóyalo o apóyala y bríndale tu amistad, ahora más que nunca te necesitan. Si ya una vez te dañaron no permitas que lo vuelvan hacer, pon tu mirada en tu objetivo y ves tras él, cuídate de vecinos andan ladrando mucho de ti. Te desprenderás poco a poco de esa ingenuidad que te ha caracterizado todo este tiempo y eso se debe a que ya te diste un buen golpe que te ha hecho despertar, deja de seguir humillándote y arrastrándote por personas que no te quieren, no te valoran y no hacen ni madres por acercarse a ti y verte bien. Tu economía mejorará un chorro, traes en mente un negocio, no pierdas es oportunidad y hazlo te va a dejar muy buenas ganancias. Oportunidad de cambios laborales que te van a beneficiar mucho, no te permitas caer en la monotonía en relaciones amorosas. Se viene un golpe o caída que podría hacerte parar al hospital. Si pensaste que jamás volverías amar, en estos días te tragaras tus palabras pues comenzará a nacer un sentimiento de amor por una amistad. Números de la suerte 12, 34 Y 67. Es momento de aprender del ahora para no seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Problemas familiares a causa de chismes que se irán aclarando conforme vayas siendo más honesto o honesta con tu familia.

CÁNCER

Recibirás una noticia muy perra que te va a hacer cambiar tu forma de ser y forma de ver la vida, mantente atento y atenta y trata de aprender de cada situación que se te presenta en la vida. No permitas que personas del pasado regresen a tu presente porque solo te meterán en problemas. Entras en un ciclo muy perro que es idóneo para que te la dejen caer, empezar un noviazgo, consolidar una relación o ya de plano echarte la soga al cuello y matrimoniarte, todos esos eventos que tengan que ver con relaciones amorosas se prestan para que funcionen en este ciclo, no desaproveches esa oportunidad y si ya tienes a alguien en mente lánzate; desengáñate de una buena vez para que no estés perdiendo el tiempo. Se viene la oportunidad de un viaje y de un cambio en el amor que te va a beneficiar. Si tienes una relación no la descuides por atender tontería y media que no te va a dejar nada de provecho o busca un balance entre el tiempo que le dedicas a tu pior es nada y el tiempo que le dedicas a tus hobbies o tus cuestiones. Se cancela evento o salida de ultimo momento. No descuides la parte de tus sentimientos ni los expongas con personas que no te suman o solo te causan estrés y serios problemas.

GÉMINIS

No es momento de pensar en el pasado sino de centrarte solo en tu presente que es lo que importa en este momento en tu vida. Se vienen cambios en cuestiones que tienen que ver con los dineros que deberás de aprovechar al máximo. Aguas con lo que piensas y deseas, recuerda que se te puede cumplir, así que trata de que tus pensamientos giren en torno a cosas positivas. Si tienes una relación es posible que vengan problemas a causa de una amistad tuya, no te metas en camisa de once varas y no andes encendiendo el boiler sino te vas a meter a bañar, recuerda que las traiciones tarde o temprano se pagan así que mejor déjate de tonterías y atiende a tu piores nada que nada tienes que andar buscando en otras personas lo que tienes con tu pareja. Si estas soltero o soltera no te desesperes que en este momento no es oportuno para consolidar una relación, necesitas aprender a ver más por ti y cuidar más tu parte física antes de dar el siguiente paso para aflojarle a alguien, la caricia sin duda alguna constituye una parte importante en tu vida y no porque no tengas pareja significa que vayas andar de virginal por la vida, dale vuelo a tu calentura y que te valga madres el qué dirán que a esta vida se viene a disfrutar, solo hazlo responsablemente.

TAURO

Se vienen días en los cuales estarás muy pensativo recordando el pasado y podrías querer regresar a él. No es momento de cambiar para complacer a los demás sino a ti mismo. El amor te va a sonreír en este mes de marzo, recibirás un dinerito extra que te va a ayudar en tu economía. Ten cuidado con cambios de última hora en los dineros, no te metas en problemas o chismes que no debes porque solo te van a generar dolores de cabeza. Viene un fin de semana intenso, pon en claro ya tus sentimientos y define qué es lo que quieres en tu vida y cómo vas a lograrlo, no esperes a que las cosas vengan a ti, necesitas ir tú tras ellas. Cuidado con cambios repentinos en tu economía que pudieran venir afectarte más de la cuenta. Aguas con amores a distancia, no te enredes en esas cuestiones o de lo contrario vas a terminar bien lastimado o lastimada. Se viene la posibilidad de enfrentamientos con persona de tu pasado que va a hacerte ver tu suerte. Muchas oportunidades en números con terminación 14, 45 y 78. Cuídate de traiciones por parte de tus amistades, no confíes ya tanto en ellos que te puedes llevar sorpresas. Pon más atención a tu familia y sigue consintiéndolos, al final es lo más importante que tienes en tu vida y la única que te va a sacar de tus problemas.

ARIES

Se vienen días en los cuales tu economía podría comenzar a disminuir, necesitas cuidar tus gastos porque podrías enfrentar algunas deudas en un futuro próximo. Oportunidad de cambio laboral y de un viaje en puerta con la familia en el cual te la pasarás de lo mejor. Amistades perdidas regresa, amores del pasado comenzarán a quedar en el olvido. Cuidado con amores de una noche, se viene la posibilidad de emprender un negocio en el cual te va a ir de la mejor manera solo es cuestión que te organices. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, deja de martirizarte y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, cuida mucho la monotonía en tu relación en caso de tener uno, te atontas un friego y siempre haces las mismas cosas y eso es lo que arruina y daña el momento, necesitas innovar y cambiar la manera en que tratas y convives con tu pareja. Todos esos planes que has hecho en tu economía y tus proyectos están por hacerse realidad, pero no te atontes, no bajes la guardia, recibirás llamada, mje o whpp de una persona especial. No busques maneras de nomas estar peleando con él o ella porque lejos de lograr fortificar la relación cansas a tu pareja al punto de que cuando menos te lo esperes te mande a la fregada.

SAGITARIO

Se vienen momentos bastante buenos en la economía que deberás de aprovechar al máximo para mejorar en la cuestión de tus ingresos. No te dejes llevar por el qué dirán porque te va afectar más de lo que te imaginas. Aguas con lo que te llevas a la boca porque subirás de peso en este mes, cuida mucho tu alimentación y ejercítate más, aunque estés en los huesos necesitas moverte por tu salud. Cuidado con accidentes, golpes y caídas. No aparentes algo que no eres para impresionar a personas que no les interesas y que solo buscarán la manera de sacar algo de provecho de ti. Cuidado con un amor del pasado que va a retornar en cualquier momento y podría meterte en problemas. Eres noble pero últimamente has andado modo bufador y le has dado en la torre a unas cuantas personas sin darte cuenta, cuida mucho las palabras que utilizas y el tacto con el que tratas a ciertas personas porque puedes dañar a esas personas que siempre han estado contigo apoyándote en todo momento. No permitas que las cosas se salgan de curso y se mas observador en caso de tener pareja porque hay una persona que se le está acercando un friego y no tiene buenas intenciones hacia ella o el.

CAPRICORNIO

No te dejes llevar por amores de un rato que solo te van a causar estrés y dolores de cabeza. Oportunidad de viaje de ultimo momento y cambios en tu estado de ánimo que te van a beneficiar mucho en tu vida. Momento de poner en una balanza tu vida y decidas qué harás para seguir tu camino y cumplir tus metas y sueños, no te detengas por nadie y que te valga mauser lo que la gente piensa al final ellos no te dan pa el gasto, aguas con seguir tragando recalentado, necesitas cerrar ciclos y renovarte por completo llámese amor, físico y vida. Si tienes una relación cuídate de celos y desconfianza, no hagas tormentas en vasos de agua porque terminarás por fastidiar a tu pareja, no veas muertos donde no los hay y mejor pon más atención en la manera en que atiendes a tu pareja, marido o amante, si lo o la tienes bien atendida o atendido no tendrá por qué salir a buscar a fuera lo que tiene contigo. Se vienen días de cambios en los cuales tu economía comenzará a mejorar en todos los aspectos, pero deberás de cuidar mucho en que estás gastando tus ahorros. Dale un cambio a tu vida y deja de seguir haciendo las mismas cosas o de lo contrario seguirás obteniendo siempre los mismos resultados.

ACUARIO

Se aproximan eventos sociales en los cuales hay posibilidades de conocer a una persona que cerrará cada cicatriz que quede abierta. Viene fin de semana en que regresarán pensamientos pesimistas, estarás en las tristezas a causa de tonterías y personas del pasado que si bien te hicieron la persona más feliz también te destrozaron tu vida, haz sufrido mucho y te ha costado un buen seguir de pie y llegar donde has llegado, aprende a vivir con el dolor y a buscar la manera de transformarlo en alegría y felicidad. Cuidado con infecciones las cuales estarán a la orden del día, sobre todo gripas y problemas respiratorios. Es momento de aprender de cada situación de tu vida, se viene un embarazo en la familia y la posibilidad de concretar un negocio que te va a beneficiar mucho. La vida está llena de momentos y etapas distintas que le dan ese sabor, la felicidad no es absoluta, pero y está en tus manos convertir cada momento en felicidad. Vienen cambios muy grandes en tu vida que te harán madurar, quererte un friego y comenzar a ver más por ti antes que los demás. Se viene la posibilidad de un viaje con la familia que te va a beneficiar mucho y los mantendrá más unidos que nunca.

PISCIS

Ten presente que vida solo tienes una y debes de aprovecharla al máximo, no te quedes con ganas de nada y que te valgan madre comentarios de otras personas. Viene un evento social muy perro en el cual lucirás genial y la posibilidad de un ascenso laboral o viaje de trabajo. Si tu pareja ha cambiado o se ha mostrado un tanto fría es momento de poner los pies en la tierra y darte cuenta hacia donde se dirige la relación pues podrían estar perdiéndose en su camino. Ya no te compliques tanto la existencia por problemas del pasado, que te valgan esas cuestiones tienes un camino nuevo que recorrer que te dejará grandes ganancias y nuevas oportunidades. Vienen momentos muy buenos llenos de amor y de reconciliación con personas que han significado mucho en tu vida. Cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no te dará nada. Un amor retorna del pasado y amistad se va a alejar de ti por malos entendidos. En la medida que mandes a la fregada a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones. Ten cuidado con cambios de humor o movimientos en trámites y documentos podrías cometer un error que te haga perder algo de dinero. Podrías caer en errores al permitir que cierta persona se inmiscuya en tu vida, a nadie le corresponde tomar decisiones más que a ti mismo.