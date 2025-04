Los Ángeles en la mira bajo nueva orden de Trump contra Ciudades Santuario

El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que urge a las agencias federales a identificar y potencialmente retener los fondos a las jurisdicciones que se han declarado Santuario y que limitan su cooperación con los agentes federales de migración.

“¡No más Ciudades Santuario! Protegen a los criminales, no a las víctimas. Están deshonrando a nuestro país y son objeto de burla en todo el mundo. ¡Estamos trabajando en la redacción de documentos para retener todos los fondos federales a cualquier ciudad o estado que permita la existencia de estas trampas mortales!”, dijo Trump en su orden ejecutiva.

Esta nueva orden ejecutiva llega días después de que un juez federal en San Francisco bloqueara a la administración Trump de retener los fondos federales para las ciudades santuario, por violar los principios de separación de poderes de la Constitución y la Cláusula de Gasto, además de las Enmiendas Quinta y Décima.

El juez federal de distrito William Orrick emitió el fallo judicial a petición de 16 ciudades y condados, encabezados por San Francisco, que, en una demanda presentada en febrero, argumentaron que el gobierno intentaba ilegalmente obligar a los funcionarios locales a cooperar con los arrestos federales por inmigración.

Entre los demandantes estuvieron las ciudades de Minneapolis, New Haven, Portland, St. Paul, Santa Fe y Seattle.

La Opinión contactó al vocero de la alcaldesa Karen Bass para conocer la reacción de su oficina ante el anuncio, pero no hubo respuesta. El gobernador Gavin Newsom tampoco hizo público comentario alguno sobre el tema.

El único que emitió un breve comunicado fue el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Hugo Soto-Martínez

“Trump ya lo intentó y fracasó porque es inconstitucional. Esta es solo otra táctica de miedo para que sigamos su agenda autoritaria. Pero no va a funcionar”, dijo Soto-Martínez, coautor de la Ordenanza de Ciudades Santuario de la Ciudad de Los Ángeles.

Bajo la nueva orden ejecutiva de Trump, se instruye al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional a crear una lista de todas las ciudades Santuario que no cumplan con las leyes federales, y les da la oportunidad de abandonar su estatus Santuario.

California se convirtió oficialmente en estado santuario el 1 de enero de 2018, cuando entró en vigor la Ley de Valores de California (SB 54). Esta ley, promulgada por el gobernador Jerry Brown el 5 de octubre de 2017, limita la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con las autoridades federales de inmigración.

Mientras tanto en noviembre de 2024, el Concejo de Los Ángeles aprobó una ley local que prohíbe que la Ciudad de Los Ángeles utilice recursos municipales como su personal y propiedades para apoyar tareas de enforzamiento de las leyes migratorias. Esto significa que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no puede cooperar con las autoridades de migración en el arresto y deportación de inmigrantes.

Pero esto no impide que los agentes federales no puedan hacer sus propios operativos caza inmigrantes en California o cualquier estado Santuario del país, con la diferencia de que no cuentan con la cooperación de las policías locales y estatales.

Juan José Gutiérrez, director de Coalición Derechos Plenos para Inmigrantes, dijo que históricamente el partido republicano se ha caracterizado por buscar a toda costa, limitar el poder del gobierno federal sobre la autoridad de cada estado como entidades autónomas, pero ahora que controlan la Casa Blanca, han adoptado la posición demócrata de que los estados deben someterse al poder federal.

Por lo tanto, sostuvo que querer retirar recursos federales a todos aquellas ciudades y estados por ser lugares santuarios es una aberración fuera de toda ética política, para avanzar su agente inhumana, carente de toda sensibilidad hacia los derechos humanos de los inmigrantes.

Gutiérrez lamentó las pocas reacciones de los gobernantes demócratas de California y Los Ángeles hacia la reciente orden ejecutiva de Trump.

“Creo que las autoridades afiliadas al partido demócrata, no ven como una prioridad defender los compromisos políticos hechos al pasar leyes para que el estado sea Santuario, y recordemos que en el caso de Los Ángeles, el Concilio y la alcaldesa ratificaron no hace mucho a Los Ángeles como una Ciudad Santuario”.

Dijo que sin duda es un tema espinoso, pero al que los gobernantes demócratas no deberían tener miedo de entrarle para mandar un mensaje poderoso, de que aquí se van a defender los derechos de los inmigrantes.