Shakira conmemorará dos décadas de ‘Hips Don’t Lie’ en el set de Jimmy Fallon

Han pasado veinte años desde que el mundo entero comenzó a moverse al ritmo de “Hips Don’t Lie”, y Shakira ha decidido rendir homenaje a este clásico moderno de su repertorio de una manera muy especial.

La cantante, quien está en su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” regresará al escenario de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. La colombiana prepara una actuación que no solo celebra el éxito de la canción, sino también su impacto cultural dos décadas después de su lanzamiento..

La participación de la artista en el famoso late-night show estadounidense está pautada para el martes 6 de mayo, fecha en la que compartirá el escenario con Wyclef Jean, su compañero original en esta explosiva colaboración.

La aparición en el programa forma parte de la antesala a su esperada gira por Estados Unidos, que dará inicio el 13 de mayo en la ciudad de Charlotte. Esta presentación se suma a las múltiples ocasiones en las que la barranquillera ha brillado en el set de Fallon.

Su presencia más reciente fue en marzo de este año, cuando promocionó su álbum Las Mujeres Ya No Lloran y participó en un divertido sketch junto a Jimmy Fallon y Drew Barrymore, en el que un detector de mentiras puso a prueba si “las caderas de Shakira mienten”.

El impacto de la canción a nivel global

“Hips Don’t Lie”, lanzada en 2006, no solo se convirtió en el primer número uno de Shakira en el Billboard Hot 100, sino que también rompió fronteras con su fusión de sonidos latinos, hip hop y ritmos globales.

Con más de siete millones de copias vendidas en su momento, y recordada también por sonar en la clausura del Mundial de Alemania 2006, “Hips Don’t Lie” sigue siendo una de las piezas más emblemáticas del pop latino. La energía, la mezcla de culturas y el mensaje de empoderamiento que transmite han hecho que esta canción no pierda vigencia. Y ahora, Shakira vuelve a traerla al escenario, no solo como un acto nostálgico, sino como una reafirmación de su legado musical.

