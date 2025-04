Gobierno de Trump ampliará causas para cancelar estatus legal a estudiantes internacionales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha indicado que podría comenzar a cancelar el estatus legal de estudiantes internacionales debido a la revocación de las visas.

Tras perder abruptamente su estatus legal en las últimas semanas sin apenas explicación, estudiantes internacionales de todo el país presentaron recursos ante tribunales federales. En muchos casos, los jueces emitieron fallos preliminares que afirmaban que el gobierno actuó sin el debido proceso.

Posteriormente, el gobierno anunció que emitiría nuevas directrices para cancelar el estatus legal de estudiantes internacionales, al tiempo que restableció el estatus migratorio legal de los estudiantes extranjeros cuyos expedientes fueron cancelados en las últimas semanas,

Un memorando interno dirigido a todo el personal del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, dependiente del ICE, muestra una lista ampliada de criterios para que el ICE cancele la estancia legal en EE.UU. de estudiantes nacidos en el extranjero, incluyendo la “Revocación de Visa del Departamento de Estado de EE.UU. (Con Efecto Inmediato)”.

El memorando fue presentado ante una corte por el Departamento de Justicia el lunes por la noche y está fechado el sábado, según NBC News.

Hasta el momento, existen diversas razones por las que los estudiantes perdían su estatus legal, como dejar de asistir a la escuela, perder su autorización de trabajo o cometer ciertos delitos.

Sin embargo, los abogados afirman que, por lo general, los estudiantes tenían derecho al debido proceso antes de que se les revocara su estatus legal. Ahora, según el memorando, la revocación de la visa en sí misma es motivo de revocación del estatus.

Según el memorando, los registros del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) ahora pueden cancelarse por diversas razones, desde “tiempo de desempleo excedido” hasta “incumplimiento de los requisitos de cambio de estatus”.

“Cuando el SEVP tenga evidencia objetiva de que el titular de una visa de no inmigrante ya no cumple con los términos de su estatus de no inmigrante por cualquier motivo, el registro del SEVIS puede cancelarse por esa razón”, indica el memorando.

A su discreción, el ICE también puede realizar investigaciones adicionales o iniciar procedimientos de deportación con base en esa evidencia.

Anteriormente, si se revocaba la visa de estudiante, este generalmente podía permanecer en Estados Unidos para terminar sus estudios. La pérdida de la visa lo que no permitía era reingresar si el estudiante salía del país.

Pero el nuevo memorando presentado en la corte indica que esto cambiará si entra en vigor el nuevo procedimiento, que ampliará enormemente la autoridad de ICE más allá de su política anterior, que no consideraba la revocación de la visa como motivo para retirarle a un estudiante el permiso para estar en el país.

