Katy Perry publica un mensaje en respuesta a las críticas por el viaje que hizo al espacio

Desde que hizo un viaje al espacio exterior como parte de la misión NS-31 de la empresa Blue Origin, la cantante Katy Perry ha sido objeto de muchas críticas en Internet. Ahora ella reaccionó ante esa polémica, agradeciendo a sus fans y declarando que seguirá con sus proyectos profesionales.

La artista ingresó al área de comentarios de una cuenta de Instagram, manejada por sus fans y en la que celebraban el inicio de su gira mundial The Lifetimes Tour. Ella escribió un largo mensaje: “Estoy muy agradecida con ustedes, chicos. Estamos en este hermoso y salvaje viaje juntos. Puedo seguir siendo fiel a mí misma, con el corazón abierto, y siendo honesta, especialmente gracias a nuestro vínculo. Los amo chicos, y también haber crecido junto con ustedes. ¡Estoy muy emocionada de verlos por todo el mundo este año!

“Quiero que sepan que estoy bien. He trabajado mucho para saber quién soy, qué es real y qué es importante para mí. Mi terapeuta me dijo algo hace años que ha sido un punto de inflexión: “Nadie puede hacerte creer algo sobre ti que ya no creas”. Y si alguna vez siento algo al respecto, es una oportunidad para explorar el sentimiento que está oculto”.

Por último, Katy se refirió a los comentarios que han hecho sobre ella en las redes sociales, criticando sus conciertos: “Cuando el mundo “en línea” intenta convertirme en una piñata humana, lo acepto con humor y les envío amor, porque sé que muchas personas están sufriendo de muchas maneras, e Internet es un verdadero vertedero para personas desquiciadas y sin sanar”.

Katy Perry comenzó su gira mundial con cinco conciertos en México; el 7 de mayo iniciará la fase del tour por Estados Unidos, con una actuación en el Toyota Center de Houston. El pasado 27 de abril la cantante acudió a ver el show de su colega Lady Gaga, quien casualmente también estaba en México, con su gira The Mayhem Ball.

