“¡Liberen a Andry! piden líderes LGBTQ+ en Los Ángeles

Líderes de la comunidad LGBTQ+ de Los Ángeles se reunieron en el parque West Hollywood para clamar por la liberación de Andry Hernández Romero, el peluquero y maquillista que escapó de Venezuela y solicitó asilo político en Estados Unidos, pero en respuesta fue deportado por la Administración Trump a El Salvador.

“Andrey no está solo. Venimos de una comunidad que sabe luchar y defender lo que es correcto. Así que juntos, seguiremos viviendo con esperanza y nos aseguraremos de que todos los demás en el mundo no sean olvidados”, dijo Queen Victoria Ortega, la activista Trans y presidenta de la organización internacional FLUX.

Lamentó que a quienes llegan buscando asilo como Andry, los encarcelen y deporte como si viviéramos en los años 40 del siglo pasado cuando Alemania mandaba a Polonia a la gente que no le gustaba.

“Auschwitz estaba en Polonia, y creo que Estados Unidos quieren que eso suceda de nuevo. Hoy vivimos con miedo y alarmismo de que vengan por nosotros”.

Lindsay Toczylowski, abogada de Andry Hernández denunció que lo mantienen incomunicado en una megacárcel de El Salvador. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Hernández Romero de 31 años de edad, entró a Estados Unidos, en el verano del 2024, a través de la aplicación CBP One. Solicitó asilo tras señalar que temía por su vida en Venezuela debido a su orientación sexual y sus creencias políticas. Estuvo detenido durante meses en el Centro de Detención Otay Mesa en San Diego, California hasta que fue enviado al CECOT< la cárcel de máxima seguridad de El Salvador.

La abogada en migración Lindsay Toczylowski dijo que Andry vino a Estados Unidos en busca de seguridad y asilo.

“Llegó de la manera que el gobierno le pedía a la gente en 2024: concertó una cita, esperó, entró con un documento en su mano que decía que no tenía antecedentes penales en Venezuela. Nunca pisó Estados Unidos en libertad cuando fue detenido en la frontera y enviado a un centro de detención remoto en el área de San Diego, donde nuestro equipo comenzó a representarlo”.

Dijo que como hombre gay sufrió en un centro de detención de ICE, lo que les genera gran temor sobre su seguridad en El salvador.

“Desapareció sin oportunidad de ir a la corte y refutar las acusaciones infundadas de que era miembro de la pandilla Tren de Aragua. En cada ocasión que hemos ido a la corte, no han podido decirnos nada sobre la seguridad de Andry, su bienestar y sus derechos legales”.

Chelsea Ley Byers, alcaldesa de la ciudad de West Hollywood afirma que Andry Hernández cuenta con el apoyo de la comunidad LGBTQ+. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Dijo que se desconocen las condiciones de su confinamiento, y solo saben que se encuentra en la prisión de torturas del presidente Bukele en El Salvador, a donde fue trasladado en un avión del gobierno estadounidense, pagado con dinero de los contribuyentes estadounidenses.

“Ha estado completamente incomunicado de sus abogados y de su familia. La última persona con la que habló fue su madre, y le dijo ‘creo que me van a enviar a Venezuela’; y a pesar de que el congresista Robert García fue a pedir una prueba de vida a El Salvador, no hemos tenido contacto”.

Hizo ver que ICE les dijo que facilitaría el contacto, pero no ha sucedido y no tienen idea de si Andry vivirá el resto de su vida y morirá en una prisión en El Salvador.

“Lo que sí sabemos es que está bajo nuestro control, luchar con todas nuestras fuerzas para sacarlo de ese lugar y recuperarlo”.

La alcaldesa de West Hollywood, Chelsea Byers dijo que Andry es miembro de la comunidad, es LGBTQ, es un artista y un ser humano sujeto a un tratamiento vil en una prisión de El Salvador financiada por impuestos de los estadounidenses.

“Se le negaron sus derechos, violando el debido proceso. Esto debería indignarnos y molestarnos a todos”.

Piden traer de regreso a Andry Hernández. (Araceli Martínez/La Opinión)

Los activistas de la comunidad LGBTQ+, Jorge Díaz y Eric Hernández, concluyeron con un llamado a todos los funcionarios electos.

“¿Dónde están? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué solo aparecen en épocas electorales?”

Hicieron ver que ahora más que nunca, deben solidarizarse, luchar y demostrar el poder de la comunidad.

“Demostrémosle a Andry que no está solo y que no lo hemos olvidado. Demostrémosle a todos los Andrys que los apoyaremos y lucharemos. No puedo prometer que traeremos a Andry a casa, pero sí podemos comprometernos en que no dejaremos de luchar hasta que lo consigamos”.

A mediados de abril, el gobernador de California, Gavin Newsom envió una carta a la secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem en la que aboga por el regreso de Andry.



Preparan marcha estatal por Andry Hernández. (Araceli Martínez/La Opinion).

