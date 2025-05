Javier Abella y Néstor Araujo en líos fiscales por culpa de la directiva de Santos Laguna

Javier Abella y Néstor Araujo, exjugadores de Santos Laguna salieron afectados por los líos de defraudación fiscal que enfrenta el dueño del Grupo Orlegui Alejandro Irarragorri, por manejo irregular en el esquema de pago de impuestos en el equipo lagunero y en el Atlas de Guadalajara.

Ambos futbolistas fueron implicados en la lista de deudores fiscales por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y por esa causa iniciaron un proceso legal para tratar de impedir el cobro que ellos consideraron ilegal de sus impuestos, según publicó el diario Reforma.

En los datos que expone dicho rotativo de México, el SAT fincó deudas fiscales a Néstor Araujo y a Javier Abella, quienes no pudieron tener éxito en sus reclamos legales que sostenían ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La raíz del problema

La raíz del asunto radica es que la directiva de Santos Laguna incluyó a ambos jugadores en un esquema ilegal de pagos bajo el rubro de “indemnizaciones por riesgos laborales” en lugar de salarios, con la intención de evitar el pago correspondiente al impuesto sobre la renta (ISR).

Pero a ambos jugadores les salió más caro el caldo que las albóndigas, pues el SAT encontró irregularidades en este esquema y consideró que no existían razones para eximirlos del pago de sus impuestos correspondiente al cobro de sus salarios y desechó sus reclamos legales.

El argumento de las autoridades fue que estos ingresos no correspondían a indemnizaciones reales y, por tanto, no estaban exentos de impuestos, obligando a su liquidación con los recargos y sanciones correspondientes al considerar claramente que: “No hubo accidente ni enfermedad”

Las sentencias emitidas por el Poder Judicial fueron claras al desestimar los argumentos de los jugadores y que obviamente les cayó como balde de agua fría por el elevado monto que perciben y del cual deberán el 30 por ciento correspondiente a las ganancias que registraron después de todas las deducciones que pudieron acreditar.

Los casos de Javier Abella y Néstor Araujo

En el asunto de Javier Abella que ahora defiende los colores del Atlas, el impartidor de justicia determinó que no había fundamento para recibir pagos bajo el rubro de indemnización, pues no pudo acreditar algún accidente o enfermedad en el periodo fiscal donde debió presentar su declaración en el año 2015.

Lo mismo ocurrió con Araujo, cuyo caso de 2016 también fue rechazado por los jueces bajo el mismo criterio, sobre todo porque los magistrados del Tribunal Superior de Justicia consideraron que existió la intención o el dolo de querer sorprender a las autoridades fiscales y por ende deberán afrontar las sanciones administrativas pertinentes.

“El ingreso obtenido por el quejoso en el ejercicio 2015 no se puede considerar como una indemnización, ya que, atendiendo a sus propias manifestaciones, en ese año no sufrió algún accidente o enfermedad con motivo de su empleo, por lo que dicho ingreso, en su caso, tendría la naturaleza de un bono o prestación adicional, el cual no está exento de pago de ISR”, expusieron las autoridades.

Salpicados por la evasión fiscal de Alejandro Irarragorri

Sin duda, ambos jugadores deberán afrontar el precio de haber sido administrados por una directiva como la de Alejandro Irarragorri, que enfrenta actualmente una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto fraude fiscal de más de 17 millones de pesos.

Dos de estos jugadores son Néstor Araujo y Javier Abella, que ya han perdido el litigio por deudas fiscales y se espera que sean los primeros de muchos más que irán apareciendo en las próximas semanas.



En marzo pasado, el directivo del fútbol de México, que fue puesto de ejemplo como un paladín de la justicia en la Liga MX, no se presentó a una orden de presentación y a partir de ese momento fue declarado como prófugo para enfrentar estas acusaciones.

