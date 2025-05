Robert De Niro muestra su apoyo a Airyn luego de declararse una persona trans

El reconocido actor Robert De Niro manifestó públicamente su apoyo hacia su hija Airyn De Niro, quien recientemente se declaró transgénero.

En declaraciones al medio de comunicación Variety, el ganador del Oscar afirmó: “Quise y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora quiero y apoyo a Airyn como mi hija. No sé qué tiene de especial. Quiero a todos mis hijos“.

Airyn, una de los siete hijos de De Niro, habló en una entrevista con Them sobre su proceso de adaptación a su nueva identidad y su experiencia creciendo en una familia tan mediática. “Hay una diferencia entre ser visible y ser visto. He sido visible. Creo que aún no me han visto“, compartió.

La joven agradeció a sus padres por haberle permitido una infancia alejada de los focos: “Ningún padre es perfecto, pero agradezco que mis padres hayan aceptado mantenerme alejada de los reflectores. Querían que tuviera una infancia lo más normal posible”.

“Las mujeres trans son honestas”

Entre las inspiraciones que motivaron su transición pública, Airyn mencionó a la actriz Laverne Cox, destacando la importancia de la visibilidad trans: “Las mujeres trans son honestas y abiertas, especialmente en redes sociales, y puedo verlas triunfar. Pensé: ‘¿Sabes qué? Quizás no sea demasiado tarde para mí’“.

Tras la publicación de la entrevista, Airyn agradeció el cariño de sus seguidores en Instagram: “¡Gracias a todos los que han sido tan amables y me han apoyado! No estoy acostumbrada a que me miren tanto”. Además, bromeó sobre su falta de representación: “Solo soy una chica con un teléfono, ¡disculpen si no les respondo!”.

Con este gesto, Robert De Niro se suma a la lista de celebridades que respaldan públicamente a sus hijos trans, reforzando un mensaje de inclusión y amor incondicional.

Otros artistas con hijos trans

De Niro se une a la lista de artistas que han demostrado su apoyo a sus hijos trans como Cher, cuyo hijo Chaz Bono es un activista de la comunidad LGBTIQ+.

Cynthia Nixon, actriz de Sex And The City, también tiene un hijo trans. Su hijo Samuel (Seph) se declaró trans en 2018. Nixon mostró su orgullo públicamente.

