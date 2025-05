Sergio Canales habría pedido irse de Monterrey y ya tiene pretendientes

El ambiente dentro de Rayados de Monterrey no es el mejor. Deportivamente, el conjunto regio no está obteniendo los resultados deseados. Esto ha complicado la relación en el vestuario. Sergio Canales habría tenido algunos problemas con Martín Demichelis y, según reportes, manifestó su deseo de irse del club.

El mediocampista español ha sido una incorporación importante para Monterrey desde que llegó al club. Pero la relación con el actual cuerpo técnico del club parece estar rota. Según informaciones del periodista John Sutcliffe, Sergio Canales ya le informó a los altos mandos del equipo que desea marcharse. Cruz Azul ya habría preguntado por el centrocampista europeo.

“Información que tengo es que Sergio Canales ya no quiere estar en Rayados. Ya no quiere jugar en un equipo en Monterrey. Ya le avisó al Tato Noriega y también ya le avisó a Manuel Firizola que él no quiere seguir, no le gusta lo que está pasando en Rayados y ya le dijo a su presidente, a su directivo. La opción es venir a jugar la Ciudad de México y me dicen que Cruz Azul ya alzó la mano“, informó Sutcliffe.

Tal parece que no hay lugar para un cambio de opinión o una reconciliación. El periodista explicó que hay un gran desgaste en la relación del jugador con el club y que no hay vuelta atrás en esta decisión. Sergio Canales no daría su brazo a torcer y se iría de Rayados de Monterrey.

En este sentido, Cruz Azul ya sería el primer gran postor por el mediocampista español. Sergio Canales no es un jugador con un contrato económico. La directiva de La Máquina deberá hacer u gran esfuerzo económico para intentar convencer a la estrella de Monterrey.

“Cruz Azul dijo, ‘Pues acá estamos, ¿de a como? Y nos ponemos de acuerdo’, porque estuve averiguando sin saber a ciencia cierta qué gana Canales. Estamos hablando de alguien que debe estar (ganando) alrededor de los $3 millones de dólares al año para venir“, reflexionó.

Sergio Canales en la Liga MX

El exjugador del Real Betis llegó a Rayados de Monterrey en julio de 2023. Desde entonces, el mediocampista de 34 años se ha convertido en una pieza fundamental del equipo y ha marcado la diferencia en el torneo azteca.

Sergio Canales ha jugado 77 partidos con el conjunto regio. Durante 5,975 minutos dentro del campo, el español ha logrado marcar 30 goles y conceder 16 asistencias. El contrato de Canales con Monterrey finaliza en junio de 2026.

