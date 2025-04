Martín Demichelis advierte a sus rivales en el Mundial de Clubes 2025

Cada vez queda menos tiempo para que el balón ruede en el marco del Mundial de Clubes 2025. La competición iniciará el 15 de junio y Rayados de Monterrey es uno de los participantes. Martín Demichelis advirtió a sus rivales.

A pesar de que Rayados de Monterrey no vive un buen presente, Demichelis no deja de ser optimista. El conjunto regio fue eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf y su rendimiento es irregular en el Clausura 2025. Pero esto no le quita la confianza al argentino.

“Tenemos una gran afición, vuelvo a repetir, que es la afición que más convoca dentro de la Liga MX y tenemos un gran plantel, entonces creo que se dan puntos importantes para poder unirse y poder competir sin vergüenza alguna de quien nos toque enfrentar, con la dignidad que nos toque representar desde ya, pero con la personalidad y las ganas de querer ganarle a cualquiera”, dijo Demichelis en una entrevista publicada por la FIFA.

Rayados de Monterrey está en el Grupo E de la competición. El conjunto mexicano comparte sector con River Plate, Urawa Red Diamons y el Inter de Milan de la Serie A de Italia.

Martín Demichelis reta al Bayern

El estratega de Rayados de Monterrey, durante su etapa como jugador, vistió los colores del Bayern Múnich. Demichelis jugó durante 8 temporadas en el conjunto alemán. El argentino tiene muy buenos recuerdos de su paso por la Bundesliga y reconoció su deseo de cruzarse con su exequipo.

“No nos ha tocado dentro de la zona, pero ojalá que soñemos con un hipotético cruce con el Bayern (…) Alemania es el segundo país en el cual más tiempo viví. Compartí ocho años de jugador dentro de la institución y después cuatro años de entrenador. Entonces, sería peculiar”, agregó.

Fase de grupos del Mundial de Clubes 2025

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

Grupo C: Bayern Múnich, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

Grupo D: Flamengo, Espérance Tunise, Chelsea, por definir

Grupo E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns

Grupo G: Manchester City, Wyhad AC, Al Ain FC, Juventus

Grupo H: Real Madrid, Red Bull Salzburgo, Al Hilal, Pachuca

